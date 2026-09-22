गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआर. माधवन के बेटे वेदांत ने एशियन गेम्स में डेब्यू करते ही किया ये कारनामा, एक्टर ने जोड़े हाथ, रिएक्शन वायरल

आर. माधवन के बेटे वेदांत ने एशियन गेम्स में डेब्यू करते ही किया ये कारनामा, एक्टर ने जोड़े हाथ, रिएक्शन वायरल

आर. माधवन के बेटे वेदांत माधवन ने एशियन गेम्स में डेब्यू किया. हालांकि भारतीय टीम फाइनल में जगह बनाने से चूक गई. लेकिन, वेदांत का प्रदर्शन अच्छा रहा और इस पर माधवन ने भी रिएक्ट किया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 22 Sep 2026 10:38 AM (IST)
Preferred Sources

आर. माधवन ने जहां फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाया और काफी नाम कमाया तो वहीं उनके बेटे वेदांत माधवन ने खेलों की दुनिया को गले  लगाया. बता दें कि वेदांत माधवन स्विमर हैं और अब उन्होंने एशियन गेम्स में डेब्यू किया है. हालांकि वो फाइनल में जगह नहीं बना पाए. इसके बाद उन्होंने निराशा जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट की. इस पर उनके पिता आर. माधवन ने भी रिएक्ट किया है.

फाइनल में जाने से चुके वेदांत माधवन

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
शाहरुख खान ने मैनेजर पूजा ददलानी के दुपट्टे से पोंछा चेहरा, यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट
शाहरुख खान ने मैनेजर पूजा ददलानी के दुपट्टे से पोंछा चेहरा, यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट
बॉलीवुड
'सरकार को भी आगे आना चाहिए...', बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात पर बोले सोनू सूद
बिहार बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद, सरकार से की ये खास अपील
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ की मां ने ठुकराई शहर की चकाचौंध, गांव में बिना AC-बिजली ऐसे जीती हैं सादगी भरी जिंदगी
लग्जरी लाइफ से दूर क्यों रहती हैं कैटरीना कैफ की मां? गांव में ऐसे बिता रही हैं अपनी जिंदगी
बॉलीवुड
जब काजोल की मां ने धर्मेंद्र को जड़ा था थप्पड़, पति से अलग होने के बाद भी कभी नहीं लिया तलाक
तनुजा: धर्मेंद्र को जड़ा था तमाचा, पति से अलग होने के बाद भी नहीं लिया तलाक

बता दें कि वेदांत माधवन ने इस साल के एशियन गेम्स के जरिए एशियाई खेलों में अपना आगाज किया. भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वेदांत ने मेन्स की 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले में प्रदर्शन किया था. उनका साथ भारत की तरफ से साजन प्रकाश, दक्षन शशिकुमार और अनीश सुनील ने भी दिया. हालांकि 13 टीमों में भारतीय टीम नौवें नंबर पर रही और फाइनल में नहीं जा सकी. टॉप-8 टीमों को ही फाइनल में प्रवेश दिया गया.

ये भी पढ़ें: पंजाबी फिल्मों का हीरो बना बॉलीवुड का सबसे खूंखार विलेन, पिता बनाना चाहते थे डॉक्टर, कहानी प्रेम चोपड़ा की

चाहे भारतीय टीम फाइनल में जगह न बना पाई हो, लेकिन वेदांत का प्रदर्शन तारीफ़ के काबिल रहा. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया कि वो सिर्फ 0.5 सेकंड के अंतर से सबसे अच्छा भारतीय स्विमर बनने से चूक गए. जबकि 0.2 सेकंड के अंतर से फाइनल में जगह नहीं बना पाए. पहले ही एशियन गेम्स में उनका इस तरह का प्रदर्शन उनकी प्रतिभा का साफ तौर पर परिचय देता है.

आर. माधवन ने जोड़े हाथ

वेदांत के इस कारनामे पर उनके पिता और बॉलीवुड अभिनेता आर. माधवन ने भी प्रतिक्रिया दी है. वेदांत ने जो इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की थी उसे आर. माधवन ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है. माधवन ने कुछ लिखा नहीं, बस उन्होंने कई हाथ जोड़ने वाली इमोजी बनाई है. उनका ये रिएक्शन ही काफी कुछ बयां करता है.

आर. माधवन के बेटे वेदांत ने एशियन गेम्स में डेब्यू करते ही किया ये कारनामा, एक्टर ने जोड़े हाथ, रिएक्शन वायरल

एशियन गेम्स में खत्म नहीं हुआ वेदांत का सफर

चाहे भारतीय टीम फाइनल में जगह न बना पाई हो, लेकिन आपको बता दें कि अभी वेदांत का एशियन गेम्स 2026 में सफर खत्म नहीं हुआ है. अभी वो दो और इवेंट्स में हिस्सा लेने वाले हैं. 23 सितंबर को वेंदात माधवन 200 मीटर फ्रीस्टाइल इवेंट के बाद 25 सितंबर को 200 मीटर बैकस्ट्रोक इवेंट में भी नजर आएंगे.

ये भी पढ़ें: 1000 करोड़ी 'राका' ने रचा इतिहास, 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में शामिल हुई अल्लू अर्जुन-एटली की फिल्म

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 22 Sep 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
R. Madhavan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
शाहरुख खान ने मैनेजर पूजा ददलानी के दुपट्टे से पोंछा चेहरा, यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट
शाहरुख खान ने मैनेजर पूजा ददलानी के दुपट्टे से पोंछा चेहरा, यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट
बॉलीवुड
'सरकार को भी आगे आना चाहिए...', बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात पर बोले सोनू सूद
बिहार बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद, सरकार से की ये खास अपील
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ की मां ने ठुकराई शहर की चकाचौंध, गांव में बिना AC-बिजली ऐसे जीती हैं सादगी भरी जिंदगी
लग्जरी लाइफ से दूर क्यों रहती हैं कैटरीना कैफ की मां? गांव में ऐसे बिता रही हैं अपनी जिंदगी
बॉलीवुड
जब काजोल की मां ने धर्मेंद्र को जड़ा था थप्पड़, पति से अलग होने के बाद भी कभी नहीं लिया तलाक
तनुजा: धर्मेंद्र को जड़ा था तमाचा, पति से अलग होने के बाद भी नहीं लिया तलाक
Advertisement

वीडियोज

आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
जमुई की घटना पर जवाब कौन देगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टेक्सास के चुनाव में हनुमान की मूर्ति पर बवाल, पूर्व अमेरिकी सैनिक ने कहा- 'सोचा नहीं था...'
टेक्सास के चुनाव में हनुमान की मूर्ति पर बवाल, पूर्व अमेरिकी सैनिक ने कहा- 'सोचा नहीं था...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: 'अखिलेश यादव की असली दुश्मन BJP नहीं बल्कि...', शहजाद पूनावाला की सपा चीफ को सलाह
Exclusive: 'अखिलेश यादव की असली दुश्मन BJP नहीं बल्कि...', शहजाद पूनावाला की सपा चीफ को सलाह
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ की मां ने ठुकराई शहर की चकाचौंध, गांव में बिना AC-बिजली ऐसे जीती हैं सादगी भरी जिंदगी
लग्जरी लाइफ से दूर क्यों रहती हैं कैटरीना कैफ की मां? गांव में ऐसे बिता रही हैं अपनी जिंदगी
स्पोर्ट्स
आज एशियन गेम्स में पहला गोल्ड जीत सकता है भारत? देखें पदक तालिका का हाल
आज एशियन गेम्स में पहला गोल्ड जीत सकता है भारत? देखें पदक तालिका का हाल
विश्व
मिडटर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप को बड़ा झटका, अमेरिकी सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े
मिडटर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप को बड़ा झटका, अमेरिकी सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े
महाराष्ट्र
IIT बॉम्बे में छात्र के सुसाइड के बाद फैसला, बदले जा रहे हॉस्टल रूम के सीलिंग फैन
IIT बॉम्बे में छात्र के सुसाइड के बाद फैसला, बदले जा रहे हॉस्टल रूम के सीलिंग फैन
ट्रेंडिंग
Tajmahal: विदेशी महिला को घूर रहे थे मनचले, फोटोग्राफर ने सिखाया सबक
Tajmahal: विदेशी महिला को घूर रहे थे मनचले, फोटोग्राफर ने सिखाया सबक
टेक्नोलॉजी
Wired या Wireless! फोन की बैटरी के लिए कौन ज्यादा सुरक्षित?
Wired या Wireless! फोन की बैटरी के लिए कौन ज्यादा सुरक्षित?
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget