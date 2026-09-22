आर. माधवन ने जहां फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाया और काफी नाम कमाया तो वहीं उनके बेटे वेदांत माधवन ने खेलों की दुनिया को गले लगाया. बता दें कि वेदांत माधवन स्विमर हैं और अब उन्होंने एशियन गेम्स में डेब्यू किया है. हालांकि वो फाइनल में जगह नहीं बना पाए. इसके बाद उन्होंने निराशा जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट की. इस पर उनके पिता आर. माधवन ने भी रिएक्ट किया है.

फाइनल में जाने से चुके वेदांत माधवन

बता दें कि वेदांत माधवन ने इस साल के एशियन गेम्स के जरिए एशियाई खेलों में अपना आगाज किया. भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वेदांत ने मेन्स की 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले में प्रदर्शन किया था. उनका साथ भारत की तरफ से साजन प्रकाश, दक्षन शशिकुमार और अनीश सुनील ने भी दिया. हालांकि 13 टीमों में भारतीय टीम नौवें नंबर पर रही और फाइनल में नहीं जा सकी. टॉप-8 टीमों को ही फाइनल में प्रवेश दिया गया.

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चाहे भारतीय टीम फाइनल में जगह न बना पाई हो, लेकिन वेदांत का प्रदर्शन तारीफ़ के काबिल रहा. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया कि वो सिर्फ 0.5 सेकंड के अंतर से सबसे अच्छा भारतीय स्विमर बनने से चूक गए. जबकि 0.2 सेकंड के अंतर से फाइनल में जगह नहीं बना पाए. पहले ही एशियन गेम्स में उनका इस तरह का प्रदर्शन उनकी प्रतिभा का साफ तौर पर परिचय देता है.

आर. माधवन ने जोड़े हाथ

वेदांत के इस कारनामे पर उनके पिता और बॉलीवुड अभिनेता आर. माधवन ने भी प्रतिक्रिया दी है. वेदांत ने जो इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की थी उसे आर. माधवन ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है. माधवन ने कुछ लिखा नहीं, बस उन्होंने कई हाथ जोड़ने वाली इमोजी बनाई है. उनका ये रिएक्शन ही काफी कुछ बयां करता है.

एशियन गेम्स में खत्म नहीं हुआ वेदांत का सफर

चाहे भारतीय टीम फाइनल में जगह न बना पाई हो, लेकिन आपको बता दें कि अभी वेदांत का एशियन गेम्स 2026 में सफर खत्म नहीं हुआ है. अभी वो दो और इवेंट्स में हिस्सा लेने वाले हैं. 23 सितंबर को वेंदात माधवन 200 मीटर फ्रीस्टाइल इवेंट के बाद 25 सितंबर को 200 मीटर बैकस्ट्रोक इवेंट में भी नजर आएंगे.

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