Punjabi Box Office 2025: सरगुन मेहता की सौंकन सौंकने 2 ने मारी बाजी, जानिए टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

Punjabi Box Office 2025: सरगुन मेहता की सौंकन सौंकने 2 ने मारी बाजी, जानिए टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

Punjabi Highest Grossing Films: साल 2025 में कई बेहतरीन फिल्में रिलीज हुई. वहीं कमाई के मामले में सरगुन मेहता की फिल्म ने बाजी मार ली. जानिए 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिल्मों कौन सी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Jan 2026 03:05 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 में कई पंजाबी फिल्मों ने दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा बटोरी और सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन किया. 2025 में सरगुन मेहता की फिल्म सौंकन सौंकने 2 सबसे ज्यादा चर्चा में रही. फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की. इसकी सफलता ने पंजाबी सिनेमा में नया रिकॉर्ड बनाया. आइए जानते हैं साल 2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 पंजाबी फिल्में कौन-सी हैं.

सौंकन सौंकने 2 
सरगुन मेहता की फिल्म सौंकन सौंकने 2 ने इतिहास रच दिया. Sacnilk के मुताबिक इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 21.52 का कलेक्शन किया और फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 13.35 करोड़ रुपए कमाए. फिल्म ने वाइल्डवाइड 34.87 करोड़ की कमाई की. इस फिल्म को समीप कंग ने डायरेक्ट किया है. ये साल 2025 की सबसे जड़ा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.


Punjabi Box Office 2025: सरगुन मेहता की सौंकन सौंकने 2 ने मारी बाजी, जानिए टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

सरबाला जी 
दूसरे नंबर पर है फिल्म सारबला जी. इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 12.32 करोड़ कमाए. ओवरसीज मार्केट में फिल्म का कलेक्शन 13.85 रहा. वाइल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 26.17 करोड़ की शानदार कमाई की.


Punjabi Box Office 2025: सरगुन मेहता की सौंकन सौंकने 2 ने मारी बाजी, जानिए टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

अकाल: द अनकॉन्क्वेर्ड 
फिल्म अकाल: द अनकॉन्क्वेर्ड ने 9.2 का ग्रॉस कलेक्शन किया. वहीं नेट 7.78 करोड़ की शानदार कमाई कर फिल्म तीसरे नंबर पर रही.  फिल्म  को गिप्पी ग्रेवाल ने डायरेक्ट किया है और फिल्म में मुख्य किरदार भी निभाया है.


Punjabi Box Office 2025: सरगुन मेहता की सौंकन सौंकने 2 ने मारी बाजी, जानिए टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

गुरु नानक जहाज
शरण आर्ट्स  के डायरेक्शन में बनी फिल्म गुरु नानक जहाज ने 6.63 का ग्रॉस कलेक्शन किया. वहीं नेट 5.95 करोड़ की शानदार कमाई कर फिल्म चौथे नंबर पर रही. फिल्म में तरसेम जस्सर, गुरप्रीत घुग्गी और हर्षरण सिंह मुख्य भूमिका में हैं.

Punjabi Box Office 2025: सरगुन मेहता की सौंकन सौंकने 2 ने मारी बाजी, जानिए टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

निक्का ज़ैलदार 4
आखिरी में आती है फिल्म निक्का ज़ैलदार 4. इस फिल्म ने 6.43 का ग्रॉस कलेक्शन किया. वहीं नेट 5.47 करोड़ की शानदार कमाई की. सिमरजीत सिंह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में एमी विर्क, सोनम बाजवा, निर्मल ऋषि और परमिंदर गिल जैसे कलाकार है.


Punjabi Box Office 2025: सरगुन मेहता की सौंकन सौंकने 2 ने मारी बाजी, जानिए टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

वहीं 2025 में शहनाज गिल की फिल्म इक कुड़ी काफी चर्चा में रही. राजवीर जावंदा की फिल्म यमला भी काफी पॉपुलर हुई. इसके अलावा डाकुआन दा मुंडा, बदनाम जैसी फिल्में भी शामिल है. 

Published at : 18 Jan 2026 03:05 PM (IST)
Akaal The Unconquered Saunkan Saunkanay 2 Sarbala Ji
