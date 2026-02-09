'शोले के बाद ऐसी सफलता नहीं देखी', धुरंधर की सक्सेस पर बोलीं प्रोड्यूसर

रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही और यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में शामिल हो गई. फिल्म जबरदस्त सफलता के बाद अब इसके सीक्वल की भी ऐलान कर दिया गया है, और फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आदित्य धार अगली बार स्क्रीन पर क्या धमाका लेकर आते हैं. इसी बीच, फिल्म की प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने धुरंधर की सफलता को ‘शोले’ कंपेयर किया है.

'धुरंधर' की सफलता पर बोलीं प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे

फॉर्च्यून इंडिया से बातचीत में प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने कहा, 'ये सिर्फ फिल्म बनाने वालों की सफलता नहीं है, बल्कि दर्शकों की भी सफलता है. कई दशकों बाद हमने ऐसी फिल्म देखी है जिसने सिनेमा देखने वाले लोगों की इमेजिनेशन को झकझोर दिया. दर्शकों ने फिल्म को कई बार देखकर और इसके बारे में बात करके इसे सफल बनाया.'

उन्होंने आगे कहा, 'फिल्म 60 दिन से ज्यादा समय तक थिएटर्स में चली. ‘शोले’ के बाद मैं ऐसी कोई फिल्म नहीं सोच सकती जो इतनी सफल रही हो. हम फिल्ममेकर के रूप में इससे बड़ी कोई प्रशंसा नहीं पा सकते. यह कुछ ऐसा है जिसे हम स्क्रिप्ट नहीं कर सकते, इसे मार्केटिंग पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, और पैसे से हासिल नहीं किया जा सकता.'





सीक्वल के बारे में की बात

सीक्वल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'अगर पहले पार्ट ने धमाका नहीं किया होता, तो दूसरा पार्ट हमारे अलमारी में ही रह जाता. लेकिन हमें पूरा भरोसा था कि पहला पार्ट हिट होगा. हमें खुशी है कि दर्शकों ने इसे पसंद किया. हमें विश्वास है कि ‘धुरंधर 2’ पहले पार्ट से भी बड़ी होगी. इसको पांच भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी है. ज्योति ने यह भी दावा किया कि हिंदी में बनी होने के बावजूद फिल्म को साउथ इंडिया से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और यह पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में शामिल रही.'

‘धुरंधर’ के बारे में

‘धुरंधर’ एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है, जिसमें रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर. माधवन मुख्य भूमिकाओं में नजर आए. कहानी एक भारतीय जासूस की है, जो दुश्मन के नेटवर्क को तोड़ने के मिशन पर निकलता है. जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज के बैनर तले बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया. बता दें, ‘धुरंधर 2’ मार्च 2026 में रिलीज होगी.