'हैवान' क्यों हुई फ्लॉप? प्रियदर्शन बोलें- 'ऑडियंस हमें कॉमेडी के अलावा नहीं देखना चाहती'

प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी फिल्म हैवान को थिएटर्स में कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई. फिल्म में 11 सितंबर को रिलीज हुई इस फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली लीड रोल में थे.

वहीं अब फिल्म फ्लॉप होने पर डायरेक्टर प्रियदर्शन ने खुलकर बात की और बताया कि वो आगे अक्षय कुमार के साथ सीरियस फिल्मों में काम करने का प्लान नहीं बना रहे हैं. उन्होंने फिल्म फ्लॉप होने की वजह भी बताई.

'हैवान' क्यों हुई फ्लॉप?

प्रियदर्शन ने डेक्कन क्रॉनिकल को दिए इंटरव्यू में कहा, 'हैवान' की असफलता को मैं स्वीकार करता हूं. इससे एक बार फिर साबित होता है कि ऑडियंस हमें साथ में सीरियस सबजेक्ट पर काम करते हुए पसंद नहीं करती. अक्षय के साथ नॉन-कॉमेडी जॉनर में ये मेरी पहली असफल फिल्म नहीं है. कई साल पहले हमने 'खट्टा मीठा' भी बनाई थी, जिसमें अक्षय के साथ तृषा कृष्णन थीं. वो फिल्म भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई थी. मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस हमें कॉमेडी के अलावा किसी और तरह की फिल्म में देखना चाहती है.'

हैवान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'हैवान' के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के मुताबिक, इसने ओपनिंग डे पर 3 करोड़ रुपये की कमाई की. वहीं इंडिया में फिल्म ने 9.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

विदेशों में भी ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही और फिल्म ने बस 3.35 करोड़ रुपये (ग्रॉस) कलेक्शन किया. वहीं वर्ल्डवाइ़ड इसका कलेक्शन 15.05 करोड़ रुपये (ग्रॉस) रहा. फिल्म का बजट 130 करोड़ रुपये था.

प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की फिल्में

वहीं, प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्मों की बात करें तो दोनों की जोड़ी ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं. 'हेरा फेरी', 'गरम मसाला', 'भागम भाग', 'भूल भुलैया' और 'दे दना दन' जैसी फिल्मों ने दर्शकों का खूब एंटरटेन किया और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया.

वहीं हाल ही में ये जोड़ी फिल्म 'भूत बंगला' लेकर आई, जो इसी साल रिलीज हुई है. इस फिल्म के साथ भी प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की वही पुरानी कॉमेडी वाली जोड़ी देखने को मिली, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला.