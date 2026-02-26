हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडप्रियंका सिंह और माही श्रीवास्तव का नया होली गीत 'होली में घरे अइबा की ना' हुआ रिलीज

प्रियंका सिंह और माही श्रीवास्तव का नया होली गीत 'होली में घरे अइबा की ना' हुआ रिलीज

Holi 2026: भोजपुरी इंडस्ट्री में होली का रंग चढ़ चुका है. होली का नया गाना ‘होली में घरे अइबा की ना’ रिलीज हो चुका है. इस गाने को प्रियंका सिंह ने गाया है और वीडियो में माही श्रीवास्तव नजर आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Feb 2026 12:32 PM (IST)
Preferred Sources

जितने दिन अब होली आने में बचे हैं उतना ही हर दिन खास लगता जा रहा है. भोजपुरी इंडस्ट्री में भी होली का रंग चढ़ने लगा है इसी कड़ी में होली को और खास बनाने के लिए म्यूजिक कंपनी के एमडी और फिल्म निर्माता रत्नाकर कुमार नया होली गीत ‘होली में घरे अइबा की ना’ लेकर आए हैं. इस गाने को भोजपुरी की जानी-मानी सिंगर प्रियंका सिंह ने अपनी मधुर आवाज में गाया है. वहीं वीडियो में माही श्रीवास्तव नजर आ रही हैं. गाना रिलीज होते ही लोगों के बीच चर्चा में आ गया है.

सरसों के खेत और फगुआ की मस्ती
अगर गाने की थीम और इमोशन की बात करें तो इसकी शुरुआत पीली सरसों के खेतों और फागुन की मस्ती से होती है. वीडियो में माही श्रीवास्तव अपने पति के साथ फगुआ मनाती दिखती हैं. ये गाना खासकर उन शादीशुदा महिलाओं की भावनाएं दिखाता है जिनके पति काम की वजह से घर से दूर परदेस में रहते हैं. वीडियो में माही बेहद खूबसूरत लग रही हैं और एक इंतजार करती पत्नी का दर्द अच्छे से दिखाती हैं. गाने के बोलों के जरिए वो अपने पति से मासूमियत और थोड़े हक के साथ पूछती हैं कि क्या इस साल होली पर घर आएंगे या नहीं, अपने हाथों से रंग-गुलाल लगाएंगे या नहीं.
प्रियंका सिंह और माही श्रीवास्तव का नया होली गीत 'होली में घरे अइबा की ना' हुआ रिलीज

शानदार टीम ने मिलकर बनाया खास गाना
वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के इस गाने के निर्माता रत्नाकर कुमार हैं और इसे बड़े स्तर पर शूट किया गया है. प्रियंका सिंह की आवाज ने गाने में जान डाल दी है जिससे पुरानी होली के पारंपरिक गीतों की याद ताजा हो जाती है. माही श्रीवास्तव के एक्सप्रेशन और गांव का माहौल गाने को और भी असली बनाते हैं. इस गीत को सूरज सिंह ने लिखा है, संगीत साजन मिश्रा ने दिया है. वीडियो का निर्देशन सुनील बाबा ने किया है, कोरियोग्राफी एमके गुप्ता जॉय की है, डीओपी रंजन हैं और एडिटिंग आलोक गुप्ता ने की है. डीआई रोहित सिंह ने किया है. गाने के सारे अधिकार वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के पास हैं.

सिर्फ गाना ही नहीं एक संदेश भी है
रत्नाकर कुमार ने इस गाने को लेकर कहा कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि एक सामाजिक संदेश भी देता है. इसमें उन प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों की भावनाएं दिखाई गई हैं जो त्योहारों पर भी साथ नहीं रह पाते है. उनका कहना है कि इस होली पर ये गाना डीजे और म्यूजिक सिस्टम पर जरूर बजेगा. प्रियंका सिंह की आवाज और माही श्रीवास्तव की स्क्रीन प्रेजेंस को उन्होंने कमाल का बताया है.

बिहार-यूपी में मिल रहा खास प्यार
माही श्रीवास्तव ने भी गाने को लेकर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि रिलीज होते ही गाना लोगों को पसंद आ रहा है. खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के उन परिवारों में इसे ज्यादा सुना जा रहा है जहां के लोग काम के लिए बाहर रहते हैं. लोग गाने को शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और भरपूर प्यार दे रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 26 Feb 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
Priyanka Singh Ratnakar Kumar Mahi Shrivastava
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
प्रियंका सिंह और माही श्रीवास्तव का नया होली गीत 'होली में घरे अइबा की ना' हुआ रिलीज
प्रियंका सिंह और माही श्रीवास्तव का नया होली गीत 'होली में घरे अइबा की ना' हुआ रिलीज
बॉलीवुड
महिलाओं के बीच पावर गेम्स की कहानी दिखाएगी ‘एक्यूज्ड’, कोंकणा सेन शर्मा नें कहा- 'ये फिल्म सोच बदल देगी'
महिलाओं के बीच पावर गेम्स की कहानी दिखाएगी ‘एक्यूज्ड’, कोंकणा सेन शर्मा नें कहा- 'ये फिल्म सोच बदल देगी'
बॉलीवुड
'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर संकट! हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक लगाई रोक
'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर संकट! हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक लगाई रोक
बॉलीवुड
सलमान खान की इस एक्ट्रेस ने 41 साल की उम्र में अपने एग्स कराए फ्रीज, बोलीं- ‘मैं जब चाहूं बच्चे पैदा...’
इस एक्ट्रेस ने 41 साल की उम्र में अपने एग्स कराए फ्रीज, बोलीं- ‘मैं जब चाहूं बच्चे पैदा...’
Advertisement

वीडियोज

AI, Cyber, Green-Tech: Israel के साथ Future Alliance | Paisa Live
UP Politics : गाने पर भिड़े Manoj और Akhilesh — UP की सियासत में नया बवाल! |
Shimla News: दिल्ली ले जाने से पहले आरोपियों का पुलिस ने क्यों कराया चेकअप? | AI Summit | Breaking
Psycho Saiyaan रिव्यू: Tejasswi Prakash का जबरदस्त अभिनय, Ravi Kishan ने लगाई आग
Shimla News: शिमला से पकड़े गए आरोपियों का Ambala में कराया मेडिकल | AI Summit | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
बिहार
Bihar News: 'हिंदू-मुसलमान का...', खुले में मांस की बिक्री पर रोक के बाद भड़के मुकेश सहनी
बिहार: 'हिंदू-मुसलमान का...', खुले में मांस की बिक्री पर रोक के बाद भड़के मुकेश सहनी
विश्व
Venezuela Oil: भारत को सुपर टैंकरों के जरिए कच्चे तेल की सप्लाई करने वाला है वेनेजुएला! सस्ता या महंगा, कितनी होगी कीमत?
भारत को सुपर टैंकरों के जरिए कच्चे तेल की सप्लाई करने वाला है वेनेजुएला! सस्ता या महंगा, कितनी होगी कीमत?
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
साउथ सिनेमा
VIROSH की शादी से पहले वायरल हुई रश्मिका मंदाना की फैमिली की तस्वीरें, जानें क्या करते हैं एक्ट्रेस के पेरेंट्स
शादी से पहले वायरल हुई रश्मिका मंदाना की फैमिली की तस्वीरें, जानें क्या करते हैं पेरेंट्स
विश्व
'भारत ने चाबहार पोर्ट के 100 करोड़ रुपए...', ईरान का बड़ा बयान, क्या अटका PAK की हालत खराब करने वाला 'गोल्डन गेट'?
'भारत ने चाबहार पोर्ट के 100 करोड़ रुपए...', ईरान का बड़ा बयान, क्या अटका PAK की हालत खराब करने वाला 'गोल्डन गेट'?
लाइफस्टाइल
Happy Holi 2026: होली पर दोस्तों को शेयर करें ये बेस्ट शायरी और मैसेजेस, रंगों में घुल जाएगी अपनेपन की मिठास
होली पर दोस्तों को शेयर करें ये बेस्ट शायरी और मैसेजेस, रंगों में घुल जाएगी अपनेपन की मिठास
यूटिलिटी
1 मार्च से बदल रहे हैं रेलवे के ये नियम, ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर
1 मार्च से बदल रहे हैं रेलवे के ये नियम, ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget