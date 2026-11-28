रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' रिलीज के 23 दिनों में ही भारत की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. इसका कलेक्शन 1800 करोड़ रुपये के करीब हो चुका है. हर कोई इसकी काफी तारीफ कर रहा है. इसी बीच ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा कर दिया है जिससे फैंस हैरान रह गए. दरअसल प्रियंका ने रामायण को फ्लॉप बताने वाली एक रील को लाइक किया है.

क्या प्रियंका चोपड़ा को पसंद नहीं आई 'रामायण'?

हाल ही में एक कंटेंट क्रिएटर, कॉपीराइटर और स्क्रीनराइटर विवशवान चौधरी ने रामायण की कमाई और बजट के बारे में बात करते हुए एक रील इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी और वो फिल्म की सक्सेस से खुश नहीं थे. इन्फ्लुएंसर ने अपने वीडियो में फिल्म को फ्लॉप कहा था. उनकी इस रील को कई यूजर्स के साथ-साथ प्रियंका चोपड़ा ने भी लाइफ किया.

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रील लाइक करने के लिए इन्फ्लुएंसर ने किया प्रियंका का धन्यवाद

विवशवान चौधरी ने बाद में एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की. इसमें एक स्क्रीनशॉट था जिसमें बताया गया था कि प्रियंका चोपड़ा ने भी उनकी रामायण वाली रील को अपना समर्थन देते हुए इसे लाइक किया था. विवशान ने रील को लाइक करने के लिए प्रियंका का धन्यवाद भी किया. सवाल ये भी है कि प्रियंका ने ऐसा जान बूझकर किया है या फिर गलती से उनसे रील लाइक हो गई.

प्रियंका चोपड़ा पर भड़क उठे लोग

एक यूजर ने कमेंट किया, 'प्रियंका ने रील क्यों लाइक की. क्या वो अपनी अपकमिंग फिल्म वाराणसी को लेकर इनसिक्योर हैं? एक ने लिखा, 'प्रियंका चोपड़ा को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी...याद रखना.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'प्रियंका चोपड़ा आपने ये वीडियो क्यों लाइक किया. आपको शर्म आनी चाहिए.' एक ने कमेंट किया, 'प्रियंका ने इसे लाइक किया. मुझे पता है कि वाराणसी फ्लॉप होगी.'



1300 करोड़ी 'वाराणसी' में नजर आएंगी प्रियंका चोपड़ा

प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'वाराणसी' अप्रैल 2027 में रिलीज होगी. हालांकि हाल ही में खबरें थीं कि मेकर्स इसकी रिलीज अगस्त तक बढ़ा सकते हैं. इसमें उनकी जोड़ी महेश बाबू संग बनेगी. 1300 करोड़ रुपये के भारी भरकम बजट वाली इस मूवी का डायरेक्शन एसएस राजामौली ने किया है.