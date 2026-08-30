प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती ने भाई नीर को भेजी पहली राखी, परिणीति ने दिखाई झलक

रक्षाबंधन के मौके पर पूरे देश में भाई-बहन के प्यार का त्योहार धूमधाम से मनाया गया. आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सितारों तक, हर किसी ने इस खास दिन को अपने-अपने अंदाज में सेलिब्रेट किया. इसी बीच प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा के परिवार से भी रक्षाबंधन की एक प्यारी झलक सामने आई है. प्रियंका की बेटी मालती ने अपने छोटे भाई नीर को पहली राखी भेजी, जिसकी तस्वीर परिणीति ने सोशल मीडिया पर शेयर की है.

मालती ने भाई नीर को भेजी पहली राखी

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने 19 अक्टूबर 2025 को बेटे नीर का वेलकम किया था. इस साल नीर ने अपनी बड़ी कजिन बहन मालती मैरी चोपड़ा जोनस के साथ अपना पहला रक्षाबंधन मनाया. हाल ही में परिणीति ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर मालती के लिए एक प्यारा सा मैसेज लिखा.

परिणीति चोपड़ा ने नीर की एक प्यारी तस्वीर शेयर की, जिसमें वो अपनी कजिन बहन मालती की भेजी हुई राखी पहने नजर आए. तस्वीर के साथ परिणीति ने लिखा, 'मेरी पहली राखी भेजने के लिए धन्यवाद मालती दीदी! ढेर सारा प्यार, नीर.'

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प्रियंका चोपड़ा ने भी इस पर प्यार लुटाते हुए जवाब दिया, 'दीदी तुमसे बहुत प्यार करती है, बेबी नीर.'

बता दें, नीर के जन्म के बाद प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस और मालती ने उसके लिए कई सारे गिफ्ट और सामान भेजे थे. परिणीति ने इसकी झलक अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की थी. उन्होंने लिखा था, 'नीर को अभी से खूब लाड़-प्यार मिल रहा है! थैंक्यू मिमी मौसी, निक मामा और मालती दीदी.'

मां बनने के बाद कमबैक करेंगी परिणीति

वहीं, परिणीति चोपड़ा जल्द ही एक्टिंग में वापसी करने वाली हैं. वो नेटफ्लिक्स की अपकमिंग सीरीज 'शक: ट्रस्ट नो वन' में नजर आएंगी. इस सीरीज में उनके साथ जेनिफर विंगेट और ताहिर राज भसीन भी अहम किरदारों में हैं. परिणीति आखिरी बार साल 2024 में फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' में नजर आई थीं.

प्रियंका चोपड़ा की अपकमिंग फिल्म

प्रियंका चोपड़ा जल्द ही एस.एस. राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' से इंडियन सिनेमा में वापसी करने वाली हैं. फिल्म में उनके साथ महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी नजर आएंगे. फिल्म 7 अप्रैल 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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