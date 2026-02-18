लॉस एंजेलिस में छाई प्रियंका-निक की जोड़ी, फिल्म 'द ब्लफ' के प्रीमियर में Kiss करता नजर आया कपल

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस के साथ लॉस एंजेलिस में फिल्म 'द ब्लफ' के प्रीमियर में पहुंचीं. इवेंट में पहुंचते ही दोनों ने एक-दूसरे को प्यार से गले लगाया और किस किया. उनका ये रोमांटिक अंदाज वहां मौजूद लोगों और फैंस को बहुत पसंद आया.

फिल्म 'द ब्लफ' के प्रीमियर में छाए प्रियंका और निक

कैलिफोर्निया के लॉस एंजेलिस शहर में हाल ही में प्रियंका चोपड़ा जोनस की अपकमिंग फिल्म 'द ब्लफ' का प्रीमियर हुआ है. इसके प्रीमियर पर फिल्म की स्टार कास्ट के अलावा कई सेलेब्स ने शिरकत की. फिल्म की एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा इस दौरान काफी खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने अपने किरदार के हिसाब से ब्राउन कलर की ड्रेस पहनी थी, जो काफी स्टाइलिश थी.

उनके साथ पति निक जोनस भी नजर आए. उन्होंने ब्राउन शर्ट और पैंट पहनी थी. दोनों ने साथ में खूब तस्वीरें खिंचवाईं, हाथ पकड़कर पोज दिए और मुस्कुराते रहे. दोनों की बॉन्डिंग साफ दिखाई दे रही थी. सोशल मीडिया पर प्रीमियर के दौरान के कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में प्रियंका पति निक को प्यार से किस करती नजर आईं. वहीं एक वीडियो में 'द ब्लफ' की पूरी स्टार कास्ट एक साथ पोज देती नजर आई

फिल्म 'द ब्लफ' के बार में

फिल्म 'द ब्लफ' एक जबरदस्त एक्शन-थ्रिलर है, जिसका प्रीमियर 25 फरवरी 2026 को प्राइम वीडियो पर होने वाला है. इसका निर्देशन फ्रैंक ई. फ्लावर्स ने किया है. फिल्म की कहानी 19वीं सदी के आखिर के कैरेबियन इलाके में सेट है. इसमें प्रियंका चोपड़ा एरसेल ब्लडी मैरी बोडेन नाम की समुद्री डाकू का किरदार निभा रही हैं. इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के अलावा कार्ल अर्बन और इस्माइल क्रूज कॉर्डोवा मुख्य भूमिकाओं में हैं.