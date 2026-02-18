हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडलॉस एंजेलिस में छाई प्रियंका-निक की जोड़ी, फिल्म 'द ब्लफ' के प्रीमियर में Kiss करता नजर आया कपल

लॉस एंजेलिस में छाई प्रियंका-निक की जोड़ी, फिल्म 'द ब्लफ' के प्रीमियर में Kiss करता नजर आया कपल

Premiere Of Film The Bluff: हाल ही में प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'ब्लफ' का लॉस एंजिल्स में प्रीमियर हुआ है. इस दौरान एक्ट्रेस अपने पति के साथ इवेंट में पहुंची. वहां दोनो काफी रोमांटिक अंदाज में दिखें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Feb 2026 07:33 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस के साथ लॉस एंजेलिस में फिल्म 'द ब्लफ' के प्रीमियर में पहुंचीं. इवेंट में पहुंचते ही दोनों ने एक-दूसरे को प्यार से गले लगाया और किस किया. उनका ये रोमांटिक अंदाज वहां मौजूद लोगों और फैंस को बहुत पसंद आया.

फिल्म 'द ब्लफ' के प्रीमियर में छाए प्रियंका और निक 
कैलिफोर्निया के लॉस एंजेलिस शहर में हाल ही में प्रियंका चोपड़ा जोनस की अपकमिंग फिल्म 'द ब्लफ' का प्रीमियर हुआ है. इसके प्रीमियर पर फिल्म की स्टार कास्ट के अलावा कई सेलेब्स ने शिरकत की. फिल्म की एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा इस दौरान काफी खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने अपने किरदार के हिसाब से ब्राउन कलर की ड्रेस पहनी थी, जो काफी स्टाइलिश थी.

उनके साथ पति निक जोनस भी नजर आए. उन्होंने ब्राउन शर्ट और पैंट पहनी थी. दोनों ने साथ में खूब तस्वीरें खिंचवाईं, हाथ पकड़कर पोज दिए और मुस्कुराते रहे. दोनों की बॉन्डिंग साफ दिखाई दे रही थी. सोशल मीडिया पर प्रीमियर के दौरान के कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में प्रियंका पति निक को प्यार से किस करती नजर आईं. वहीं एक वीडियो में 'द ब्लफ' की पूरी स्टार कास्ट एक साथ पोज देती नजर आई

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Patty Cardona (@jerryxmimi)

फिल्म 'द ब्लफ' के बार में 
फिल्म 'द ब्लफ' एक जबरदस्त एक्शन-थ्रिलर है, जिसका प्रीमियर 25 फरवरी 2026 को प्राइम वीडियो पर होने वाला है. इसका निर्देशन फ्रैंक ई. फ्लावर्स ने किया है. फिल्म की कहानी 19वीं सदी के आखिर के कैरेबियन इलाके में सेट है. इसमें प्रियंका चोपड़ा एरसेल ब्लडी मैरी बोडेन नाम की समुद्री डाकू का किरदार निभा रही हैं. इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के अलावा कार्ल अर्बन और इस्माइल क्रूज कॉर्डोवा मुख्य भूमिकाओं में हैं. 

और पढ़ें
Published at : 18 Feb 2026 07:33 PM (IST)
Tags :
Nick Jonas Priyanka Chopra The Bluff
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
लॉस एंजेलिस में छाई प्रियंका-निक की जोड़ी, फिल्म 'द ब्लफ' के प्रीमियर में Kiss करता नजर आया कपल
लॉस एंजेलिस में छाई प्रियंका-निक की जोड़ी, फिल्म 'द ब्लफ' के प्रीमियर में Kiss करता नजर आया कपल
बॉलीवुड
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, जिस हथियार का हुआ था इस्तेमाल, पुलिस ने किया बरामद
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, जिस हथियार का हुआ था इस्तेमाल, पुलिस ने किया बरामद
बॉलीवुड
Salim Khan Health Live Updates: सलीम खान से मिलने हॉस्पिटल पहुंच रहे थे स्टार्स, रितेश देशमुख-संगीता बिजलानी भी आए नजर, जानें कैसी है तबीयत
लाइव: सलीम खान से मिलने हॉस्पिटल पहुंच रहे स्टार्स, जानें डॉक्टर ने तबीयत को लेकर क्या कहा
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 Box Office: ‘द केरल स्टोरी 2’ को मिलेगी बड़ी ओपनिंग, 2026 की तीसरी बिगेस्ट ओपनर बन सकती है फिल्म
‘द केरल स्टोरी 2’ की ओपनिंग चौंका सकती है, फर्स्ट डे करेगी इतने करोड़ का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Jaane Anjaane: राघव को सच पता चला, रीत के बच्चे पर कीर्ति का साया
Salim Khan को Mini Brain Hemorrhage, ICU में ventilator support पर
Bollywood News: वोग वुमन ऑफ एक्सीलेंस 2026 में ग्लैमर की बरसात, फैशन हिट और फ्लॉप पर छिड़ी बहस
Government Tax Hike के बाद Cigarette Stocks में तेज़ Rally! | Paisa Live
Salim Khan को मामूली brain hemorrhage, Doctors ने बताया हालत स्थिर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: अविमुक्तेश्वरानंद बहाना,यूपी चुनाव है निशाना! सपा, कांग्रेस के दावों ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल
अविमुक्तेश्वरानंद बहाना,यूपी चुनाव है निशाना! सपा, कांग्रेस के दावों ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल
इंडिया
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
बॉलीवुड
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, जिस हथियार का हुआ था इस्तेमाल, पुलिस ने किया बरामद
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, जिस हथियार का हुआ था इस्तेमाल, पुलिस ने किया बरामद
क्रिकेट
IND vs NED: भारत की पहले बैटिंग, प्लेइंग इलेवन में किए 2 बहुत बड़े बदलाव, नीदरलैंड्स की टीम भी बदली
भारत की पहले बैटिंग, प्लेइंग इलेवन में किए 2 बहुत बड़े बदलाव, नीदरलैंड्स की टीम भी बदली
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
जनरल नॉलेज
कितने देशों में वीजा फ्री है बांग्लादेश का पासपोर्ट, भारत के मुकाबले यह कितना मजबूत?
कितने देशों में वीजा फ्री है बांग्लादेश का पासपोर्ट, भारत के मुकाबले यह कितना मजबूत?
यूटिलिटी
नाबालिग बच्चे ने एक्सिडेंट किया तो पैरेंट्स को क्यों मिलती है सजा? जानें कानून की बात
नाबालिग बच्चे ने एक्सिडेंट किया तो पैरेंट्स को क्यों मिलती है सजा? जानें कानून की बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget