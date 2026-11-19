ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनास और बेटी मालती के साथ अमेरिका के लॉस एंजेलिस में रहती हैं. सात समंदर पार रहने के बाद भी प्रियंका अपनी बेटी को भारतीय संस्कारों और संस्कृति से जोड़कर रखती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने वेकेशन की कुछ प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनकी 4 साल की बेटी मालती भी नजर आ रही हैं. इसके साथ ही प्रियंका ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें मालती गायत्री मंत्र गाती सुनाई दे रही हैं.

प्रियंका चोपड़ा की गोद में बैठी दिखीं मालती

वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रियंका की बेटी मालती अपनी मां की गोद में बैठकर गायत्री मंत्र का जाप कर रही हैं. इससे पहले प्रियंका ने बेटी को भगवती मंत्र भी कंठस्थ कराया था. वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. अब एक बार फिर मालती का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

यूजर्स उनकी आवाज की तारीफ कर रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि मालती की आवाज किसी पॉपस्टार जैसी है. फैंस को उनका गाने का अंदाज काफी पसंद आ रहा है.

प्रोड्यूसर की कुर्सी पर बैठी नजर आईं मालती

एक तस्वीर में मालती अपनी मम्मी प्रियंका की गोद में बैठी नजर आ रही हैं. दोनों मंदिर के सामने हाथ जोड़कर पूजा करती दिख रही हैं. वहीं, एक फोटो में मालती प्रोड्यूसर की कुर्सी पर बैठी नजर आ रही हैं और स्क्रिप्ट चेक कर रही हैं. एक तस्वीर में प्रियंका की मां डॉ. मधु चोपड़ा भी दिखाई दे रही हैं.

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इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा ने कुछ और तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिनमें वो समुद्र किनारे बिकिनी पहने बैठी नजर आ रही हैं. एक तस्वीर में उन्होंने रेत पर दिल बनाया है और उसके अंदर अपना, निक जोनास और मालती के नाम के पहले अक्षर लिखे हैं.

ये हैं प्रियंका चोपड़ा की आने वाली फिल्में

बता दें कि प्रियंका चोपड़ा इन दिनों फिल्म 'ब्लूफ्लाई' को लेकर चर्चा में हैं. ये एक हॉलीवुड साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है. निम्रोड एंटल के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में रसेल क्रो, माइकल चिकलिस और डेनियल मैकफर्सन भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. इसके अलावा प्रियंका के पास फिल्म 'वाराणसी' भी है. ये फिल्म 7 अप्रैल, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.