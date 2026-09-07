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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हैवान' की कास्टिंग पर प्रियदर्शन ने किया रिएक्ट, बोले- अक्षय कुमार नहीं थे पहली च्वॉइस

'हैवान' की कास्टिंग पर प्रियदर्शन ने किया रिएक्ट, बोले- अक्षय कुमार नहीं थे पहली च्वॉइस

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्ममेकर प्रियदर्शन ने फिल्म को लेकर रिएक्ट किया है और अक्षय की कास्टिंग पर बात की है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 07 Sep 2026 02:43 PM (IST)
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फिल्ममेकर प्रियदर्शन मूवी 'हैवान' लेकर आ रहे हैं. फिल्म 11 सितंबर को रिलीज होगी. फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान लीड रोल में दिखेंगे. फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा है. अब फिल्ममेकर प्रियदर्शन ने फिल्म की कास्ट को लेकर खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि सैफ अली खान पहले से ही कंफर्म थे. वहीं अक्षय कुमार इस फिल्म के लिए प्लान नहीं थे.

फिल्म की कास्टिंग पर क्या बोले प्रियदर्शन

आईएएनएस से बातचीत में प्रियदर्शन ने कहा, 'पहले आप डिसाइड करते हैं कि स्क्रिप्ट में आप किसे लेना चाहते हैं और फिर आप ये सोचते हैं कि उस कैरेक्टर में कौन फिट बैठेगा. इसी के साथ फिर आप फिल्म की मार्केट वैल्यू भी देखते हैं.  ये सारे फैक्टर मिलकर कास्टिंग डिसाइड करते  हैं.'

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आगे उन्होंने कहा, 'इस फिल्म में सैफ पहले से कंफर्म एक्टर थे. मैं अक्षय वाले रोल के लिए कई एक्टर्स को अप्रोच किया लेकिन में फेल हो गया. उसी वक्त मैं भूत बंगला की शूटिंग कर रहा था. मैं ऐसे ही अक्षय को कहा कि मैं हैवान के लिए एक्टर ढूंढ़ रहा हूं. कई लोगों ने मना कर दिया है. तो अक्षय ने तुरंत हां कर दिया. अक्षय ने कहा मैं कर लूंगा.'
 
प्रियदर्शन ने कहा, 'मैंने सोचा कि अगर अक्षय तैयार हैं तो ठीक हैं. मैं अपनी फिल्म में एक अलग अक्षय कुमार को देख पाऊंगा जिसे आजतक नहीं देखा. अक्षय ने कहा था कि वो हमेशा से एक साइको कैरेक्टर करना चाहते थे और इस तरह से अक्षय की कास्टिंग हो गई. मैं ये कहूंगा कि हैवान अक्षय और सैफ के साथ प्लान्ड नहीं थी ये बस हो गई.'

फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद किया गया था. फिल्म में सैफ अली खान देख नहीं सकते हैं. 'हैवान' 2016 में आई मलयालम फिल्म 'ओप्पम' की रीमेक है. 'ओप्पम' में मोहनलाल लीड रोल में थे. फिल्म को प्रियदर्शन ने ही डायरेक्ट किया था. अब देखना होगा कि 'हैवान' कैसा परफॉर्म करती है.

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बता दें कि अक्षय कुमार और प्रियदर्शन जब भी किसी फिल्म में आते हैं तो उस फिल्म को काफी पसंद किया जाता है. दोनों 18 सालों से काथ काम कर रहे हैं. उन्होंने 'हेरा फेरा', 'गरम मसाला', 'भागम भाग', 'भूल भुलैया', 'दे दना दन', 'खट्टा मीठा' जैसी फिल्में की हैं. सभी फिल्मों को काफी पसंद किया गया.

पिछली बार उन्हें फिल्म 'भूत बंगला' में देखा गया है. 'भूत बंगला' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म वर्ल्डवाइड 270.91 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने 215.91 करोड़ का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 55 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं फिल्म ने 182.36 करोड़ का नेट कलेक्शन किया.

फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा परेश रावल, राजपाल यादव, वामिका गब्बी, तब्बू जैसे स्टार्स नजर आए थे. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 07 Sep 2026 02:43 PM (IST)
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