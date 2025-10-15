संजय कपूर की विरासत पर विवाद गहराया हुआ है. वहीं इस बीच संजय कपूर की बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी पत्नी प्रिया सचदेव अपने दिवंगत पति को याद कर भावुक हो गईं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक संजय कपूर को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए एक दिल छू लेने वाली वीडियो भी शेयर की है. खास बात ये है कि इस वीडियो में करिश्मा कपूर के बच्चों समेत पूरा परिवार दिखाई दे रहा है.

प्रिया ने संजय के लिए एक इमोशनल नोट लिखा

बुधवार को, प्रिया ने इंस्टाग्राम पर एक नोट लिखा, जिसकी शुरुआत भगवद गीता के एक कोट से हुई, जिसमें लिखा था, "एक महान व्यक्ति जो भी कार्य करता है, दूसरे उसका अनुसरण करते हैं. वह जिस भी मार्ग पर चलता है, दुनिया उसका अनुसरण करती है. जो उद्देश्य और प्रेम के साथ जीता है, वह कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि ईश्वर उन सभी में निवास करता है जो भक्ति के साथ सेवा करते हैं."

प्रिया ने नोट में आगे जिक्र कि संजय को इन शब्दों से शक्ति मिली, उन्होंने लिखा, "आपने इन शब्दों को बिना बोले ही जीया. आपने कमांड से नहीं, बल्कि दयालुता से लीड किया. आपने गर्व से नहीं, बल्कि साहस से निर्माण किया. आपने बिना किसी अपेक्षा के दिया, क्योंकि देना आपका नेचर था. "

आपकी मौजूदगी का एहसास होता है

उन्होंने आगे कहा, "मैंने तुम्हें तूफ़ानों के बीच शालीनता से आगे बढ़ते, शांति से बोझ उठाते और हर चुनौती को उद्देश्य में बदलते देखा है. आपने कभी विश्वास की बात नहीं की, आपने उसे जिया. आप घोषणा करने में नहीं, बल्कि करने में विश्वास रखते थे. आज भी, आपकी मौजूदगी मेरे बगल में एक शांत शक्ति की तरह महसूस होती है. हमारे बेटे की हंसी में. उन दीवारों में जिन्हें आपने विजन से बनाया है. शाम के उस सन्नाटे में जहां मैं आपकी शांति महसूस करती हूं."

प्रिया ने आगे कहा, "कहते हैं कि एक महान व्यक्ति के कर्म दुनिया का मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन मेरे लिए, आपका सबसे बड़ा कार्य यह था कि आपने निस्वार्थ और पूर्ण प्रेम कैसे किया. कुछ आत्माएं विदा नहीं होतीं, वे फैलती हैं. आप हर जगह हैं, फिर भी यहीं हैं, मेरे संजय, मुझे पता है कि आप मुझ पर नज़र रख रहे हैं. जन्मदिन मुबारक हो, जे."

प्रिया ने संजय सगं बिताए खुशी के पल दिखाए

यह वीडियो प्रिया द्वारा संजय के साथ शेयर किए गए खुशी के पलों का एक कलेक्शन था, जिसमें उनकी शादी और करवा चौथ मनाने से लेकर अपने बेटे के साथ खुशी से नाचने, पूरे परिवार के साथ अच्छा समय बिताने और साथ में वेकेशन एंजॉय करने तक सबकुछ शामिल था.

प्रिया ने करिश्मा कपूर के बच्चों की भी वीडियो में दिखाई झलक

हालाँकि करिश्मा इस मोंटाज में नहीं दिख रही हैं, लेकिन उनके बच्चे समायरा और कियान ज़रूर दिख रहे हैं. प्रिया ने अपनी सास रानी के साथ भी अपनी तस्वीरें शेयर की हैं. वीडियो का एंडप्रिया के एक क्लिप से होता है जिसमें वह बैकग्राउंड में संजय की एक तस्वीर के सामने हाथ जोड़े हुए दिखाई दे रही हैं और इमोशनल होते हुए कहती हैं, "मेरे संजय, आपने हमें कल्पना करना और बड़े सपने देखना सिखाया. निरंतर आत्म-सुधार के लिए खुद पर विश्वास करना. यही आपका मंत्र था. अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करना. आपकी विजन हमेशा जिंदा रहेगा. आप हमेशा मोशन में रहेंगे. आप सबसे अच्छे पति, पिता, दोस्त और इंसान थे जिन्हें मैं जानती हूं. आपके इटरनल लव के लिए थैंक्यू"

संजय कपूर की संपत्ति पर क्या है विवाद

इस बीच दिवंगत संजय कपूर की एक्स वाइफ करिश्मा कपूर के बच्चों, समायरा और कियान ने प्रिया को अदालत में घसीटा है, और उनकी मां, जो उनकी कानूनी अभिभावक हैं, ने उन पर वसीयत में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है. उन्होंने उनकी वसीयत की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया है.