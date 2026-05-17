प्रिया दत्त ने पापा सुनील दत्त संग शेयर की थ्रोबैक फोटो, यंग लुक में संजय दत्त आए नजर

संजय दत्त की छोटी बहन प्रिया दत्त ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ पुरानी फैमिली तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में एक थ्रोबैक फोटो भी शामिल थी, जिसमें उनके पिता सुनील दत्त और संजय दत्त नजर आ रहे हैं. फैंस फोटो पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.

प्रिया दत्त ने शेयर की थ्रोबैक फोटो

प्रिया दत्त ने इंस्टाग्राम पर कई सारी फोटोज शेयर की हैं. जिसमें एक थ्रोबैक फोटो भी शामिल थी. उस फोटो में उनके पिता सुनील दत्त बीच में बैठे दिख रहे हैं. वहीं यंग संजय दत्त भी अपने स्टाइल में नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर में पूरा परिवार एक साथ नजर आ रहा है

इन तस्वीरों के साथ प्रिया दत्त ने अपने जीवन से जुड़े रिश्तों को लेकर एक बेहद इमोशनल नोट भी शेयर किया. उन्होंने लिखा, 'सालों से जिंदगी ने मुझे कई खूबसूरत रिश्ते दिए हैं… कुछ ऐसे जो मुझे जन्म से मिले और कुछ ऐसे जो आगे चलकर परिवार बन गए. हर अच्छे-बुरे समय में इन लोगों ने मेरी जिंदगी को प्यार, ताकत, अपनापन और एक मकसद से भरा है. मैं हमेशा उन सभी दिलों की आभारी रहूंगी जो इस सफर में मेरे साथ चले.'

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फैंस हुए इमोशनल

ये खास झलक फैंस के लिए काफी इमोशनल और यादगार बन गई है. प्रिया दत्त की इस पोस्ट पर फैंस ने ढेर सारे प्यार भरे कमेंट किए और दत्त परिवार को याद किया. एक यूजर ने लिखा, 'प्रिया, आप अपने माता-पिता की विरासत को बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ा रही हैं.' दूसरे ने कमेंट किया, 'भगवान आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दें, मेरी फेवरेट फैमिली.' एक और यूजर ने लिखा, 'मैं हमेशा आपके पिता से मिलना चाहता था, बहुत खूबसूरत परिवार है.'

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सुनील दत्त की यादगार विरासत

बता दें, सुनील दत्त का 25 मई 2005 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था. वह सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं, बल्कि समाज सेवा और राजनीति में भी एक्टिव रहे और बाद में केंद्रीय मंत्री के पद पर भी काम किया. सुनील दत्त को भारतीय सिनेमा और राजनीति दोनों में बहुत सम्मान मिला. उनकी पत्नी दिग्गज एक्ट्र्से नरगिस थीं और दोनों को फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक माना जाता है.