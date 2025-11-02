हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBirth Anniversary: साइलेंट से लेकर पहली बोलती फिल्म तक, हर जगह चला पृथ्वीराज कपूर का जादू, जानें क्यों बन गए थे 'फकीर'

Birth Anniversary: साइलेंट से लेकर पहली बोलती फिल्म तक, हर जगह चला पृथ्वीराज कपूर का जादू, जानें क्यों बन गए थे 'फकीर'

Prithviraj Kapoor Birth Anniversary: पृथ्वीराज कपूर हमेशा अपने अनोखे अंदाज और दमदार आवाज के साथ-साथ शानदार एक्टिंग और फिल्ममेकिंग के लिए जाने जाते हैं.

By : आईएएनएस | Updated at : 02 Nov 2025 09:04 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय सिनेमा और फिल्मों की वह मशहूर हस्ती, जिसकी भारी-भरकम आवाज में डायलॉग डिलीवरी के सामने अच्छे-अच्छे कलाकार फीके पड़ जाते थे. कहानी है दमदार आवाज और जबरदस्त अभिनय क्षमता के मालिक पृथ्वीराज कपूर की, जिन्होंने अपने अभिनय से सिनेमा जगत को और भी मजबूत किया.

3 नवंबर 1906 को अविभाजित भारत के पंजाब (वर्तमान में पाकिस्तान का फैसलाबाद) में जन्मे पृथ्वीराज कपूर को छोटी उम्र से ही अभिनय का शौक था. जब पढ़ा-लिखा और हैंडसम नौजवान बंबई (अब मुंबई) फिल्म नगरी पहुंचा तो देखते ही देखते सहायक कलाकार के तुरंत बाद हीरो का रोल निभाने लगा.

साइलेंट मूवी के दौर से बोलती फिल्मों तक, छाते चले गए पृथ्वीराज कपूर

साइलेंट मूवी के दौर में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी और बाद के छोटे से छोटे अभिनय से अपनी काबिलियत का एहसास दिलाया. पृथ्वीराज कपूर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत थिएटर से की. पहली बोलती फिल्म 'आलम आरा' हो या केएल सहगल के साथ 'प्रेसिडेंट' या 'दुश्मन' जैसी फिल्म, पृथ्वीराज कपूर अपने अनोखे अंदाज और दमदार आवाज के लिए हमेशा पहचाने गए.

पृथ्वीराज कपूर को जानने वाले 'पापाजी' कहकर पुकारा करते थे, शायद इसलिए कि वह सबकी सहायता करते थे और अक्सर जूनियर कलाकारों के हक में भी बात करते थे.

लेकिन उनकी जिंदगी का एक ऐसा भी किस्सा है, जब वह थिएटर के बाहर झोली लेकर खड़े हो जाया करते थे. पृथ्वीराज कपूर ने 1944 में पृथ्वी थिएटर्स की शुरुआत की थी. यहां तक पहुंचने का सफर जितना कठिन था, उससे ज्यादा चुनौतियां थिएटर को चलाए रखने की थीं, क्योंकि पृथ्वी थिएटर के लिए पृथ्वीराज अपना सबकुछ दांव पर लगा चुके थे.


Birth Anniversary: साइलेंट से लेकर पहली बोलती फिल्म तक, हर जगह चला पृथ्वीराज कपूर का जादू, जानें क्यों बन गए थे 'फकीर

झोली पकड़कर खड़े हो जाते थे पृथ्वीराज कपूर

कमाई इतनी भी नहीं थी कि वह ठीक ढंग से गुजारा कर सकें. कुछ आमदनी होती तो थिएटर के ही कामकाज में लग जाता था.

परिस्थितियां सामने पहाड़ जैसी विशाल थीं और उनके सामने टिके रहने के लिए पृथ्वीराज ने फकीर वाला झोला उठा लिया. जब लोग थिएटर से शो देखने के बाद निकलते थे तो खुद पृथ्वीराज झोली लेकर खड़े हो जाते. शो से निकलने वाले लोग उस झोले में कुछ पैसे डाल देते थे. समाचार पत्रों में पृथ्वीराज कपूर से जुड़ी इस कहानी का उल्लेख मिलता है.

कई पुरस्कारों से सम्मानित हुए एक्टर

पृथ्वी थियेटर्स 1960 तक 16 साल तक चला. 5,982 दिनों में 2,662 शो किए गए. पृथ्वीराज कपूर ने हर एक शो में मुख्य भूमिका निभाई, यानी औसतन हर तीसरे दिन एक शो. हालांकि, 1960 में पृथ्वीराज कपूर के खराब स्वास्थ्य के कारण इसे बंद करना पड़ा. 29 मई 1971 को पृथ्वीराज कपूर इस दुनिया को छोड़ गए.

पृथ्वीराज कपूर को सिनेमा और थिएटर में महत्वपूर्ण योगदान के लिए साल 1972 में मरणोपरांत हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े पुरस्कार दादासाहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया. हालांकि, वे 1954 और 1956 में संगीत नाटक अकादमी का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1969 में भारत सरकार की ओर से 'पद्म भूषण' पुरस्कार हासिल कर चुके थे.

और पढ़ें
Published at : 02 Nov 2025 09:02 PM (IST)
Tags :
Prithviraj Kapoor Prithviraj Kapoor Birthday Special
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर सांसद रवि किशन को बड़ा सम्मान, मिला 'दादा साहब फाल्के' अवार्ड
गोरखपुर सांसद रवि किशन को बड़ा सम्मान, मिला 'दादा साहब फाल्के' अवार्ड
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता! टीम इंडिया के लिए स्टेडियम में रोहित और सचिन
भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता! टीम इंडिया के लिए स्टेडियम में रोहित और सचिन
इंडिया
आठ भगदड़, 129 लोगों की मौत... हादसों से 2025 में आंध्र प्रदेश को मिले दर्दनाक जख्म
आठ भगदड़, 129 लोगों की मौत... हादसों से 2025 में आंध्र प्रदेश को मिले दर्दनाक जख्म
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: वोट के लिए कुछ भी करेगा!
Bihar Election 2025: पूर्णिया में किसकी हवा? जनता ने बता दिया!
आरा में महागठबंधन पर PM Modi का वार
PM Modi Bihar Visit: 'ऐसे लोग बिहार का भला नहीं कर सकते' – PM Modi का विपक्ष पर प्रहार
Dularchand Case: Anant Singh की गिरफ्तारी को लेकर जानिए अब तक क्या क्या हुआ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर सांसद रवि किशन को बड़ा सम्मान, मिला 'दादा साहब फाल्के' अवार्ड
गोरखपुर सांसद रवि किशन को बड़ा सम्मान, मिला 'दादा साहब फाल्के' अवार्ड
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता! टीम इंडिया के लिए स्टेडियम में रोहित और सचिन
भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता! टीम इंडिया के लिए स्टेडियम में रोहित और सचिन
इंडिया
आठ भगदड़, 129 लोगों की मौत... हादसों से 2025 में आंध्र प्रदेश को मिले दर्दनाक जख्म
आठ भगदड़, 129 लोगों की मौत... हादसों से 2025 में आंध्र प्रदेश को मिले दर्दनाक जख्म
ओटीटी
Mirai Hindi OTT Release: अब हिंदी में ओटीटी पर आ रही 'मिराय', जानें कहां देख सकते हैं तेजा सज्जा की फिल्म
अब हिंदी में ओटीटी पर आ रही 'मिराय', जानें कहां देख सकते हैं तेजा सज्जा की फिल्म
दिल्ली NCR
'BJP के बड़े-बड़े नेता झूठे निकले' मोहल्ला क्लिनिक बंद करने पर दिल्ली सरकार पर भड़के सौरभ भारद्वाज
'BJP के बड़े-बड़े नेता झूठे निकले' मोहल्ला क्लिनिक बंद करने पर दिल्ली सरकार पर भड़के सौरभ भारद्वाज
हेल्थ
Dharmendra Deol Health: किन बीमारियों से जूझ रहे धर्मेंद्र, जान लें ये बीमारियां कितनी खतरनाक?
किन बीमारियों से जूझ रहे धर्मेंद्र, जान लें ये बीमारियां कितनी खतरनाक?
शिक्षा
RBI रिपोर्ट: MBBS की पढ़ाई के लिए भारतीयों की नई पसंद बना जॉर्जिया, यूक्रेन जैसे देशों में घट रहा भारतीयों का रुझान
RBI रिपोर्ट: MBBS की पढ़ाई के लिए भारतीयों की नई पसंद बना जॉर्जिया, यूक्रेन जैसे देशों में घट रहा भारतीयों का रुझान
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget