पहली भारतीय फिल्म 'बूंग' को मिला BAFTA अवॉर्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई

भारतीय सिनेमा के लिए यह एक ऐतिहासिक पल है. फिल्म 'बूंग' ने बाफ्ता अवॉर्ड्स जीतकर पूरे देश का नाम रोशन किया है. ये पहली भारतीय फिल्म बन गई है जिसे बाफ्ता अवॉर्ड मिला है. इस उपलब्धि ने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को ही नहीं, बल्कि पूरे देश को गर्व से भर दिया है. इस बड़ी सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म के मेकर्स और कलाकारों को बधाई दी और कहा, 'इस फिल्म से जुड़े सभी लोगों को बधाई. यह वास्तव में बहुत ही खुशी का पल है, खासकर मणिपुर के लिए. यह हमारे देश की शानदार रचनात्मक प्रतिभा को भी उजागर करता है.'

फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी मणिपुर की कहानी पर बनाई गई है और यह एक छोटे लड़के बूंग के इर्द-गिर्द घूमती है. गूगुन किपगेन ने बूंग का किरदार निभाया है. बूंग अपने परिवार को फिर से एक करने का सपना देखता है. उसकी मां मंदाकिनी अकेली अपने बेटे की परवरिश कर रही है. बूंग अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ मिलकर अपने लापता पिता को खोजने का सफर शुरू करता है. फिल्म में मां-बेटे के रिश्ते, मासूमियत और जज्बात को बहुत गहराई से दिखाया गया है. फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट, चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट और सूटेबल पिक्चर्स ने मिलकर बनाया है.

Congratulations to all those associated with this film. This is indeed a moment of immense joy, especially for Manipur. It also highlights the immense creative talent in our nation. https://t.co/fd95WriuTG — Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2026

बूंग फिल्म ने रचा इतिहास

'बूंग' की इस जीत ने मणिपुर और पूरे भारत को गर्व महसूस कराया है. अक्सर इस क्षेत्र की कहानियां सिनेमा में कम दिखती हैं, लेकिन इस फिल्म ने वहां की संस्कृति, जीवनशैली और परंपराओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पेश किया. बाफ्ता अवॉर्ड मिलने से यह साबित होता है कि भारतीय सिनेमा सिर्फ बॉक्स ऑफिस की सफलता तक नहीं, बल्कि कला, भावना और संस्कृति की मान्यता भी हासिल कर सकता है.

फिल्म की सफलता का मतलब सिर्फ अवॉर्ड जीतना नहीं, बल्कि उन अनकही कहानियों को भी उजागर करती है जो भारत के विभिन्न हिस्सों में मौजूद हैं. 'बूंग' ने दिखाया कि अगर कहानी सच्ची और भावनाओं से भरी हो तो वह लोगों के दिल तक पहुंच सकती है.