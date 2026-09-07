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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडतुकाराम मुंढे की टी-शर्ट पहन निकलीं प्रीति जिंटा, बताया 'रियल हीरो'

तुकाराम मुंढे की टी-शर्ट पहन निकलीं प्रीति जिंटा, बताया 'रियल हीरो'

IAS अफसर तुकाराम मुंढे काफी चर्चा में हैं. इसी बीच प्रीति जिंटा उनके नाम की टी-शर्ट में नजर आईं. वो इस टी-शर्ट में पैपराजी के सामने पोज भी देते हुए नजर आईं. उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि वायरल हो गया.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 07 Sep 2026 04:02 PM (IST)
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प्रीति जिंटा इन दिनों फिल्म 'वाइब' को लेकर चर्चा में हैं. इसके जरिए वो पहली बार एक्टर कुणाल खेमू के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाली हैं. एक्ट्रेस फिल्म के प्रमोशन में जोर-शोर से जुटी हुई हैं. इसी बीच वो आईएएस अफसर तुकाराम मुंढे की टी-शर्ट में निकलीं तो कहा जाने लगा कि प्रीति जिंटा उनके सपोर्ट में आई हैं. उनका वीडियो और फोटोज भी सामने आए हैं.

प्रीति जिंटा फिल्म 'वाइब' के प्रमोशन में निकली थीं और इस दौरान उनका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक्ट्रेस को पैपराजी के सामने पोज देते हुए भी देखा गया. प्रीति की टी-शर्ट ने लोगों का ध्यान खींच लिया. उनकी टी-शर्ट पर लिखा था, 'टीम तुकाराम मुंढे'. इस टी-शर्ट में प्रीति ने खिलखिलाकर पैपराजी को पोज भी दिया. जीन्स और टी-शर्ट में एक्ट्रेस खूब जंची लेकिन चर्चा तुकाराम मुंढे को सपोर्ट की खूब रही. 

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प्रीति जिंटा ने तुकाराम मुंढे को कहा- रियल हीरो

इतना ही नहीं, प्रीति जिंटा जब पैपराजी को टी-शर्ट में पोज दे रही थीं तो इस दौरान उन्होंने पैप्स को इस पर रिएक्शन भी दिया. एक्ट्रेस ने कहा, 'रियल हीरोज को सेलिब्रेट करने का समय आ गया है.' इस दौरान वो काफी खुश नजर आईं. इसके बाद से चर्चा जोरों पर है कि प्रीति जिंटा तुकाराम मुंढे की फैन हैं. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है. इसके साथ ही कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि तुकाराम मुंढे की बायोपिक भी जल्द ही रिलीज होगी. हालांकि, इसे लेकर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है.

 
 
 
 
 
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कौन हैं तुकाराम मुंढे?

बहरहाल, अगर बात की जाए कि तुकाराम मुंढे कौन हैं और वो चर्चा में क्यों हैं. तो बता दें कि वो फूड एंड ड्रग प्रशासन के महाराष्ट्र के कमिश्नर हैं. इन दिनों वो महाराष्ट्र में एक अभियान चला रहे हैं, जो कि फूड सेफ्टी और सेनिटेशन से जुड़ा है. वो हाईजीन से बचने की सलाह दे रहे हैं और हर जगह छापेमारी भी करके एक्शन ले रहे हैं, जिसके बाद वो काफी चर्चा में हैं. 

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प्रीति जिंटा वर्कफ्रंट

इसके अलावा प्रीति जिंटा के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो कुणाल खेमू की फिल्म 'वाइब' में नजर आने वाली हैं. इसे 18 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसके पहले प्रीति जिंटा को सनी देओल के साथ फिल्म 'बंटवारा 1947' में देखा गया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी लेकिन इसमें सनी और प्रीति की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 07 Sep 2026 04:02 PM (IST)
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Priety Zinta
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