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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉक्स ऑफिस पर मंडे टेस्ट में फेल हुई वीर पहाड़िया की 'प्रेम कीटाणु', कमाई में 80% की गिरावट

बॉक्स ऑफिस पर मंडे टेस्ट में फेल हुई वीर पहाड़िया की 'प्रेम कीटाणु', कमाई में 80% की गिरावट

वीर पहाड़िया की फिल्म 'प्रेम कीटाणु' का बॉक्स ऑफिस पर हाल-बेहाल है. फिल्म पहले दिन से ही दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम रही है. चलिए जानते हैं, फिल्म ने पहले सोमवार को कितनी कमाई की.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 06 Oct 2026 01:30 PM (IST)
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वीर पहाड़िया और आफिया सैयद की फिल्म 'प्रेम कीटाणु' गांधी जयंती के मौके पर यानी 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस कॉमेडी फिल्म को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. मेकर्स को फिल्म से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर पा रही है.

फिल्म 'प्रेम कीटाणु' का बॉक्स ऑफिस पर हाल बेहाल है. फिल्म पहले दिन से ही दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम रही है. ये मंडे टेस्ट में भी फेल हो गई है. चलिए जानते हैं कि फिल्म ने पहले सोमवार यानी चौथे दिन कितनी कमाई की.

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पहले सोमवार को कमाए सिर्फ 10 लाख रुपये 

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'प्रेम कीटाणु' ने चौथे दिन यानी पहले सोमवार को 10 लाख रुपये की कमाई की है. फिल्म के 685 शोज थे और इसकी ऑक्यूपेंसी करीब 7% रही. इसके साथ ही भारत में फिल्म की चार दिनों की नेट कमाई 1.21 करोड़ रुपये हो गई है.

पहले दिन फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 50 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया था. इसके बाद दूसरे दिन 33 लाख और तीसरे दिन 28 लाख रुपये कमाए. यानी वीकेंड पर भी फिल्म की कमाई में कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली.

 
 
 
 
 
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मंडे को 80% गिर गई फिल्म की कमाई

'प्रेम कीटाणु' की सोमवार की कमाई पहले दिन के मुकाबले करीब 80% गिर गई. आमतौर पर किसी फिल्म को सोमवार टेस्ट पास करने के लिए पहले दिन की कमाई के मुकाबले 40% से कम गिरावट दर्ज करनी होती है. ऐसे में 'प्रेम कीटाणु' सोमवार टेस्ट में बुरी तरह फेल होती नजर आ रही है. फिल्म का बजट करीब 20 से 25 करोड़ रुपये बताया गया है, जबकि चार दिनों में इसकी कमाई सिर्फ 1.21 करोड़ रुपये हुई है.

 
 
 
 
 
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'प्रेम कीटाणु' के बारे में जानिए

'प्रेम कीटाणु' में वीर पहाड़िया और आफिया सईद के अलावा अपारशक्ति खुराना, निखिल विजय और राकेश बेदी जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं. इस फिल्म के डायरेक्टर अपूर्व सिंह कार्की हैं. फिल्म को गौरव वर्मा ने अवनिका फिल्म्स, भावना स्टूडियोज और फार्स फिल्म के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 06 Oct 2026 01:30 PM (IST)
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Prem Keetanu
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