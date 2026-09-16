बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने बड़े पर्दे पर कम बैक कर लिया है. सनी देओल की बंटवारा में वो नज़र आईं और तारीफ हुई. एब कॉमेडी फिल्म वाइब में भी वो दिखने वाली हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने बताया है कि उन्होंने इस फिल्म को क्यों साइन की.

साथ ही एक और खुलाा किया है कि वाइब के डायरेक्टर कुनाल खेमू की फिल्म उन्होंने पहले देखी नहीं थी. फिर कैसे उनकी इस फिल्म के लिए हामी भर दी.

एक्ट्रेस ने बताया है कि VIBE का उनका सफर फरहान अख्तर के एक कॉल से शुरू हुआ, जिन्होंने सबसे पहले उनसे फिल्म के बारे में बात की. इसके बाद कुणाल खेमू का नरेशन हुआ, जहां फिल्म के ह्यूमर और एक्शन के मिक्स ने तुरंत उनका ध्यान खींचा.

यह सब कैसे हुआ, यह याद करते हुए प्रीति जी ज़िंटा ने बताया, 'मुझे पता था कि यह एक दिलचस्प स्क्रिप्ट होगी, क्योंकि फरहान अख्तर ने असल में मुझे कॉल किया था, इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें स्क्रिप्ट पता थी. उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है. तो मैंने कहा कि ठीक है मुझे सुनाओ.'





एक्ट्रेस ने बताया कि उस समय उन्हें पता नहीं था कि कुणाल खेमू ने ही 'मडगांव एक्सप्रेस' डायरेक्ट की है. प्रीति जिंटा ने कहा, 'मैंने फिल्म के बारे में सुना था लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्होंने इसे डायरेक्ट किया है और सच कहूँ तो मैंने देखी भी नहीं थी.'

आखिरकार किस बात ने उन्हें फिल्म के लिए हाँ कहने के लिए मनाया? इस पर प्रीति जिंटा कहती हैं, 'मैंने स्क्रिप्ट सुनी और मुझे यह बहुत मजेदार लगी और मैं उत्साहित थी कि इसमें एक्शन है. मेरे लिए यह हमेशा एक कहानी होती है या अगर मुझे वाइब महसूस होती है, और मुझे लगा कि ठीक है यह मजेदार लग रहा है.

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'वाइब' में प्रीति जिंटा 'मैडम एच' नाम की एक सुपर स्पाई का किरदार निभा रही हैं. फिल्म में वो कुणाल खेमू और स्पर्श श्रीवास्तव के किरदारों को एक सीक्रेट मिशन के लिए तैयार करती नजर आएंगी. फिल्म में प्रीति ने कई एक्शन सीन्स भी किए हैं. जिसे लेकर एक्ट्रेस बहुत एक्साइटेड हैं.

आपको बता दें कि 'वाइब' एक एक्शन कॉमेडी है फिल्म है जिसे कुणाल खेमू ने लिखा है और इसके डायरेक्टर भी वही हैं.

इस फिल्म में खेमू के साथ प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर हैं, और इसमें यशपाल शर्मा और दिनेश लाल यादव अहम रोल में हैं. VIBE 18 सितंबर, 2026 को थिएटर में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का क्लैश करीना कपूर की फिल्म 'दायरा' के साथ है.

बहुत ही दिलचस्प बात है कि करीना कपूर की ननद सोहा अली खान के पति हैं कुनाल खेमू. ऐसे में एक ही फैमिली के दो मेंबर्स की फिल्म एक ही दिन हो रही है.

'दायरा' के रिलीज पर जब करीना से क्लैश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'कुनाल खेमू बेहतरीन एक्टर हैं और दोनों में से किसी की फिल्म चले, पैसा और ट्रॉफी तो एक ही घर में आएगी.'

" सबसे जरुरी बात ये है कि आज हमारे पास कम से कम दोनों फिल्मों के लिए पर्याप्त स्क्रीन हैं. समस्या तब होती जब हमारे पास पर्याप्त स्क्रीन नहीं होतीं और हम एक-दूसरे की स्क्रीन स्पेस पर कब्जा कर रहे होते. " -कुनाल खेमू, एक्टर सबसे जरुरी बात ये है कि आज हमारे पास कम से कम दोनों फिल्मों के लिए पर्याप्त स्क्रीन हैं. समस्या तब होती जब हमारे पास पर्याप्त स्क्रीन नहीं होतीं और हम एक-दूसरे की स्क्रीन स्पेस पर कब्जा कर रहे होते.

वहीं, जब क्लैश को लेकर कुनाल खेमू से पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'दोनों फिल्मों का जॉनर अलग है और हमारे पास अब इतनी ज्यादा स्क्रीन हैं कि दो अच्छी फिल्में एक साथ चल सकें. मैं करीना सहित तीनों एक्टर्स का बड़ा फैन हूं. मुझे उम्मीद है कि ये दोनों फिल्में ऑडियंस को पसंद आएंगी.'