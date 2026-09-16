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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'पता भी नहीं था उसने फिल्म डायरेक्ट की है...' कुणाल खेमू की VIBE साइन करने पर प्रीति जिंटा का खुलासा

'पता भी नहीं था उसने फिल्म डायरेक्ट की है...' कुणाल खेमू की VIBE साइन करने पर प्रीति जिंटा का खुलासा

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने दिलचस्प खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि वाइब के डायरेक्टर कुनाल खेमू की पहली हिट फिल्म उन्होंने देखी तक नहीं थी. फिर कैसे साइन कर ली, किसने मोटिवेट किया? जानें डिटेल

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 16 Sep 2026 01:35 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने बड़े पर्दे पर कम बैक कर लिया है. सनी देओल की बंटवारा में वो नज़र आईं और तारीफ हुई. एब कॉमेडी फिल्म वाइब में भी वो दिखने वाली हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने बताया है कि उन्होंने इस फिल्म को क्यों साइन की. 

साथ ही एक और खुलाा किया है कि वाइब के डायरेक्टर कुनाल खेमू की फिल्म उन्होंने पहले देखी नहीं थी. फिर कैसे उनकी इस फिल्म के लिए हामी भर दी. 

एक्ट्रेस ने बताया है कि VIBE का उनका सफर फरहान अख्तर के एक कॉल से शुरू हुआ, जिन्होंने सबसे पहले उनसे फिल्म के बारे में बात की. इसके बाद कुणाल खेमू का नरेशन हुआ, जहां फिल्म के ह्यूमर और एक्शन के मिक्स ने तुरंत उनका ध्यान खींचा.

यह सब कैसे हुआ, यह याद करते हुए प्रीति जी ज़िंटा ने बताया, 'मुझे पता था कि यह एक दिलचस्प स्क्रिप्ट होगी, क्योंकि फरहान अख्तर ने असल में मुझे कॉल किया था, इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें स्क्रिप्ट पता थी. उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है. तो मैंने कहा कि ठीक है मुझे सुनाओ.'


पता भी नहीं था उसने फिल्म डायरेक्ट की है...' कुणाल खेमू की VIBE साइन करने पर प्रीति जिंटा का खुलासा

एक्ट्रेस ने बताया कि उस समय उन्हें पता नहीं था कि कुणाल खेमू ने ही 'मडगांव एक्सप्रेस' डायरेक्ट की है. प्रीति जिंटा ने कहा, 'मैंने फिल्म के बारे में सुना था लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्होंने इसे डायरेक्ट किया है और सच कहूँ तो मैंने देखी भी नहीं थी.'

आखिरकार किस बात ने उन्हें फिल्म के लिए हाँ कहने के लिए मनाया? इस पर प्रीति जिंटा कहती हैं, 'मैंने स्क्रिप्ट सुनी और मुझे यह बहुत मजेदार लगी और मैं उत्साहित थी कि इसमें एक्शन है. मेरे लिए यह हमेशा एक कहानी होती है या अगर मुझे वाइब महसूस होती है, और मुझे लगा कि ठीक है यह मजेदार लग रहा है.

 

 
 
 
 
 
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'वाइब' में प्रीति जिंटा 'मैडम एच' नाम की एक सुपर स्पाई का किरदार निभा रही हैं. फिल्म में वो कुणाल खेमू और स्पर्श श्रीवास्तव के किरदारों को एक सीक्रेट मिशन के लिए तैयार करती नजर आएंगी. फिल्म में प्रीति ने कई एक्शन सीन्स भी किए हैं. जिसे लेकर एक्ट्रेस बहुत एक्साइटेड हैं.

आपको बता दें कि 'वाइब' एक एक्शन कॉमेडी है फिल्म है जिसे कुणाल खेमू ने लिखा है और इसके डायरेक्टर भी वही हैं. 

इस फिल्म में खेमू के साथ प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर हैं, और इसमें यशपाल शर्मा और दिनेश लाल यादव अहम रोल में हैं. VIBE 18 सितंबर, 2026 को थिएटर में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का क्लैश करीना कपूर की फिल्म 'दायरा' के साथ है.

बहुत ही दिलचस्प बात है कि करीना कपूर की ननद सोहा अली खान के पति हैं कुनाल खेमू. ऐसे में एक ही फैमिली के दो मेंबर्स की फिल्म एक ही दिन हो रही है.

'दायरा' के रिलीज पर जब करीना से क्लैश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'कुनाल खेमू बेहतरीन एक्टर हैं और दोनों में से किसी की फिल्म चले, पैसा और ट्रॉफी तो एक ही घर में आएगी.'

" सबसे जरुरी बात ये है कि आज हमारे पास कम से कम दोनों फिल्मों के लिए पर्याप्त स्क्रीन हैं. समस्या तब होती जब हमारे पास पर्याप्त स्क्रीन नहीं होतीं और हम एक-दूसरे की स्क्रीन स्पेस पर कब्जा कर रहे होते. "
-कुनाल खेमू, एक्टर

वहीं, जब क्लैश को लेकर कुनाल खेमू से पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'दोनों फिल्मों का जॉनर अलग है और हमारे पास अब इतनी ज्यादा स्क्रीन हैं कि दो अच्छी फिल्में एक साथ चल सकें. मैं करीना सहित तीनों एक्टर्स का बड़ा फैन हूं. मुझे उम्मीद है कि ये दोनों फिल्में ऑडियंस को पसंद आएंगी.'

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 16 Sep 2026 01:32 PM (IST)
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