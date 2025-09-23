हिमाचल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रीति जिंटा ने बढ़ाया हाथ, 30 लाख की भेजी मदद

देशभर में कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है. बाढ़ की वजह से लोगों की जिंदगियां पूरी तरह से बदल गई है. पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से बुरा हाल हो गया है. कई सेलेब्स ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है. बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा हिमाचल प्रदेश की मदद में उतरी हैं. प्रीति हिमाचल प्रदेश के शिमला से ताल्लुक रखती हैं. उन्होंने 30 लाख की मदद भेजी है.

प्रीति जिंटा ने कुल्लू और मंडी जिला के आपदा प्रभावितों के लिए मदद भेजी है. उनकी भेजी हुई राशि यहां बांटी जाएगी. समाजसेवी सर्वजीत सिंह की संस्था के माध्यम से प्रीति ने ये मदद भेजी है.

पंजाब किंग्स की तरफ से भेजी मदद

प्रीति जिंटा ने आइपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स की ओर से 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भेजी है. यह राशि मंडी और कुल्लू में हुए नुकसान के राहत कार्यों के लिए जारी की है. शिमला के सर्बजीत सिंह बॉबी की संस्था माध्यम से प्रीति जिंटा ने भेजी है.

सर्वजीत सिंह बॉबी ने इस सहयोग के लिए प्रीति जिंटा का आभार जताया है और कहा कि मेरी बहन प्रीति जिंटा ने मंडी और कुल्लू में राहत कार्य के लिए हमें 30 लाख रुपये का योगदान दिया है. जिला कुल्लू के आपदा प्रभावित गांवों को अभी भी सबसे अधिक मदद की आवश्यकता है. कुल्लू जिले के बंजार सैंज और अन्य प्रभावित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लोग अभी भी मदद की प्रतीक्षा कर रहे हैं. बॉबी ने कहा कि उन्होंने 50 लाख रुपये की मदद की घोषणा की है प्रीति जिंटा से 30 लाख की मदद मिलने के लिए उसे बढ़ाकर एक करोड़ निर्धारित किया गया है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रीति जिंटा जल्द ही फिल्म लाहौर 1947 में नजर आने वाली हैं. ये फिल्म अगले साल की शुरुआत में रिलीज होगी. प्रीति जिंटा की इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है.

