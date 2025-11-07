हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 'प्रेडेटर बैडलैंड्स' ने 3 बॉलीवुड फिल्मों को ओपनिंग डे पर चटाई धूल, 'हक' रह गई मीलों पीछे

Box Office: 'प्रेडेटर बैडलैंड्स' ने 3 बॉलीवुड फिल्मों को ओपनिंग डे पर चटाई धूल, 'हक' रह गई मीलों पीछे

Predator Badlands Box Office Collection Day 1: ज्यादा बातें 'हक' की हुईं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर भयानक एक्शन वाली हॉलीवुड फिल्म 'प्रेडेटर बैडलैंड्स' ने बाजी मार ली. पहले ही दिन धांसू ओपनिंग मिली है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 07 Nov 2025 06:32 PM (IST)
Preferred Sources

एक तरफ शाह बानो केस पर बनी फिल्म 'हक' रिलीज हुई तो सोशल मीडिया पर यूजर्स ने खूब बढ़िया रिव्यू दिए और कई रिव्यूवर्स ने इसे एक बढ़िया फिल्म बताया. तो दूसरी तरफ थामा-एक दीवाने की दीवानियत और बाहुबली द एपिक पहले से सिनेमाहॉल में दर्शक बटोर रही हैं.

ऐसे में एक हॉलीवुड फिल्म आती है और इन सभी फिल्मों के बीच पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल मचाने लग जाती है. इतना ही नहीं, ये सिनेमाहॉल में मौजूद लगभग सभी फिल्मों से ज्यादा कमाई भी करती है. हम बात कर रहे हैं आज ही कई भारतीय भाषाओं में रिलीज हुई भयंकर एक्शन वाली 'प्रेडेटर बैडलैंड्स' की.

'प्रेडेटर बैडलैंड्स' का ओपनिंग डे कलेक्शन

भले ही जेन जी इस फिल्म फ्रेंचाइजी से ठीक से परिचित न हों, लेकिन मिलेनियल्स और उनके पहले दी जनरेशन के लोग इस फिल्म सीरीज के फैन रहे हैं. 80 के दशक में शुरू हुई इस फिल्म फ्रेंचाइजी में अर्नॉल्ड श्वार्जनेगर कभी लीड एक्टर बनकर आते थे.

इस बार कहानी थोड़ी अलग है. इस बार प्रेडेटर जो खुद शिकारी था खुद शिकार बन गया और खुद को जिंदा रखने के लिए फाइट कर रहा है. एक्शन फिल्मों के शौकीनों को ये फिल्म इतनी पसंद आ रही है कि फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक 6:30 बजे तक इंडिया में 97 लाख रुपये का बिजनेस कर लिया है.

ये आंकड़े अभी शुरुआती हैं. फाइनल डेटा आने के बाद इनमें बदलाव हो सकता है.

'प्रेडेटर बैडलैंड्स' ने 'थामा'-'दीवानियत' और 'हक' को पछाड़ा

  • इस हॉलीवुड फिल्म को 'प्रे' जैसी शुद्ध शिकारी फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर डैन ट्रेचनबर्ग ने बनाया है. शिकार और शिकारी की लड़ाई के बीच धांसू एक्शन और शानदार विजुअल इंडियन फैंस को इतने पसंद आए कि थामा और दीवानियत दोनों से ज्यादा कमाई कर गई ये फिल्म.
  • थामा ने अभी तक 35 लाख तो दीवानियत ने 41 लाख ही कमाए हैं, जबकि प्रेडेटर बैडलैंड्स इनसे दोगुने से ज्यादा कमाई कर चुकी है. वहीं इमरान हाशमी की 'हक' की अभी तक की कमाई 60 लाख हुई है.
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 20th Century Studios UK (@20thcenturyuk)

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 07 Nov 2025 06:32 PM (IST)
Tags :
Box Office HollyWood Predator Badlands Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
टेलीविजन
अब कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना? 'पोपटलाल' को था क्रश
अब कहां गायब है 'पोपटलाल' की क्रश, कभी 'तारक मेहता' से मिली थी पॉपुलैरिटी
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: मतदान के बाद किस पार्टी ने क्या दावे किए ? । NDA । India Alliance
चलता हुआ ट्रक बना आग का गोला, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू । Viral Video
Delhi Police ने Social Media के जरिए Online ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़
Bihar Election 2025:बिहार चुनाव में दिग्गजों ने झोंकी ताकत, करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां । Breaking News
Bihar Election 2025: बिहार में आज दूसरे चरण के चुनवी प्रचार के लिए NDA और INDIA ALLIANCE करेंगे रैली
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
टेलीविजन
अब कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना? 'पोपटलाल' को था क्रश
अब कहां गायब है 'पोपटलाल' की क्रश, कभी 'तारक मेहता' से मिली थी पॉपुलैरिटी
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
क्रिकेट
ढाई करोड़ कैश, 1000 गज का प्लॉट और सरकारी नौकरी, इस भारतीय खिलाड़ी को मिली बंपर प्राइज मनी
ढाई करोड़ कैश, 1000 गज का प्लॉट और सरकारी नौकरी, इस भारतीय खिलाड़ी को मिली बंपर प्राइज मनी
शिक्षा
NEET PG 2025 काउंसलिंग पर फिर बदलाव, अब बढ़ी चॉइस फिलिंग की तारीख, जानिए क्या है वजह
NEET PG 2025 काउंसलिंग पर फिर बदलाव, अब बढ़ी चॉइस फिलिंग की तारीख, जानिए क्या है वजह
हेल्थ
अब बिना सुई लगाए कम खर्च में होगा शुगर टेस्ट, IIT मद्रास की डिवाइस से डायबिटीज के मरीजों को राहत
अब बिना सुई लगाए कम खर्च में होगा शुगर टेस्ट, IIT मद्रास की डिवाइस से डायबिटीज के मरीजों को राहत
यूटिलिटी
गुजारा भत्ता में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा मांग सकती है बीवी, क्या है इसका पैमाना?
गुजारा भत्ता में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा मांग सकती है बीवी, क्या है इसका पैमाना?
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
Embed widget