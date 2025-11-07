एक तरफ शाह बानो केस पर बनी फिल्म 'हक' रिलीज हुई तो सोशल मीडिया पर यूजर्स ने खूब बढ़िया रिव्यू दिए और कई रिव्यूवर्स ने इसे एक बढ़िया फिल्म बताया. तो दूसरी तरफ थामा-एक दीवाने की दीवानियत और बाहुबली द एपिक पहले से सिनेमाहॉल में दर्शक बटोर रही हैं.

ऐसे में एक हॉलीवुड फिल्म आती है और इन सभी फिल्मों के बीच पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल मचाने लग जाती है. इतना ही नहीं, ये सिनेमाहॉल में मौजूद लगभग सभी फिल्मों से ज्यादा कमाई भी करती है. हम बात कर रहे हैं आज ही कई भारतीय भाषाओं में रिलीज हुई भयंकर एक्शन वाली 'प्रेडेटर बैडलैंड्स' की.

'प्रेडेटर बैडलैंड्स' का ओपनिंग डे कलेक्शन

भले ही जेन जी इस फिल्म फ्रेंचाइजी से ठीक से परिचित न हों, लेकिन मिलेनियल्स और उनके पहले दी जनरेशन के लोग इस फिल्म सीरीज के फैन रहे हैं. 80 के दशक में शुरू हुई इस फिल्म फ्रेंचाइजी में अर्नॉल्ड श्वार्जनेगर कभी लीड एक्टर बनकर आते थे.

इस बार कहानी थोड़ी अलग है. इस बार प्रेडेटर जो खुद शिकारी था खुद शिकार बन गया और खुद को जिंदा रखने के लिए फाइट कर रहा है. एक्शन फिल्मों के शौकीनों को ये फिल्म इतनी पसंद आ रही है कि फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक 6:30 बजे तक इंडिया में 97 लाख रुपये का बिजनेस कर लिया है.

ये आंकड़े अभी शुरुआती हैं. फाइनल डेटा आने के बाद इनमें बदलाव हो सकता है.

'प्रेडेटर बैडलैंड्स' ने 'थामा'-'दीवानियत' और 'हक' को पछाड़ा

इस हॉलीवुड फिल्म को 'प्रे' जैसी शुद्ध शिकारी फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर डैन ट्रेचनबर्ग ने बनाया है. शिकार और शिकारी की लड़ाई के बीच धांसू एक्शन और शानदार विजुअल इंडियन फैंस को इतने पसंद आए कि थामा और दीवानियत दोनों से ज्यादा कमाई कर गई ये फिल्म.

थामा ने अभी तक 35 लाख तो दीवानियत ने 41 लाख ही कमाए हैं, जबकि प्रेडेटर बैडलैंड्स इनसे दोगुने से ज्यादा कमाई कर चुकी है. वहीं इमरान हाशमी की 'हक' की अभी तक की कमाई 60 लाख हुई है.