हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडPrateik Babbar Birthday: पैदा होते ही हुई मां की मौत, पिता ने नहीं दिया साथ, इस मासूम का कौन था मसीहा?

Prateik Babbar Birthday: पैदा होते ही हुई मां की मौत, पिता ने नहीं दिया साथ, इस मासूम का कौन था मसीहा?

Prateik Babbar Birthday: 39 साल के हो चुके बॉलीवुड एक्टर प्रतीक बब्बर का आज जन्मदिन है. प्रतीक दिवंगत एक्ट्रेस स्मिता पाटिल और जाने माने एक्टर-राजनेता राज बब्बर के बेटे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 27 Nov 2025 04:54 PM (IST)
Preferred Sources

प्रतीक बब्बर फिल्म इंडस्ट्रीज़ में वह  अपने बेबाकपन के लिए काफी फेमस हैं.'दम मारो दम', 'बागी 2','छिछोरे','धोबी घाट', 'आरक्षण' और 'दरबार' जैसी शानदार फिल्मों में काम कर चुके प्रतीक सिर्फ अपनी एक्टिंग से ही नहीं बल्कि अपनी फिटनेस  से भी लोगों को अपना मुरीद बनाया है. आज प्रतीक के जन्मदिन के अवसर पर चलिए जानते हैं उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कुछ खास बातें.

आज भी दिखता है जीवन में अधूरापन
28 नवंबर 1986 में पैदा हुए प्रतीक अपनी जिंदगी में कई मुश्किल परेशानियों का सामना कर चुके हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपने जन्म से लेकर अपनी जवानी तक जो दुख झेला है वह दर्द और सदमा आज भी उनकी पर्सनल लाइफ में साफ दिखाई देता है.

 
 
 
 
 
Instagram पर यह पोस्ट देखें
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prateik smita patil (@_prat) द्वारा साझा की गई पोस्ट

प्रतीक आज भी उस प्यार के लिए तरशते है, जिसे वह पाना चाहते थे. मगर अफसोस उन्हें वो प्यार अब नहीं मिल सकता. मगर उनकी लाइफ में एक ऐसा इंसान रहा जो मरते दम तक उनके साथ रहा और उन्हें सारे गमों से दूर रखने की भरपूर कोशिश की.  

किसने किया प्रतीक बब्बर का लालन-पालन
प्रतीक बब्बर आज भी जिस प्यार और दुलार के लिए तरसते हैं वह है उनकी मां स्मिता पाटिल का प्यार. कहा जाता है कि चाइल्डबर्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से स्मिता पाटिल का 31 साल की उम्र में ही निधन हो गया था. प्रतीक को जन्म देने के 15 दिन बाद ही स्मिता दुनिया छोड़कर चली गई थी.

प्रतीक का पालन पोषण उनकी नानी-नाना ने किया था. उनकी नानी प्रतीक के बेहद करीब थी. उन्होंने प्रतीक को बहुत लाड़ प्यार दिया. उन्होंने कभी मां की कमी पूरी नहीं होने दी. मगर अफसोस वह प्रतीक को बुरी लतों से नहीं बचा पाईं. इसका सबसे बड़ा कारण उनके प्रतीक के पिता राज बब्बर थे. कहा जाता है कि प्रतीक का जब जन्म हुआ तब उनके पिता अपनी पहली पत्नी और बच्चों की परवरिश में  काफी व्यस्त थे. वह प्रतीक पर ध्यान नहीं देते थे.

 
 
 
 
 
Instagram पर यह पोस्ट देखें
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prateik smita patil (@_prat) द्वारा साझा की गई पोस्ट

छोटी उम्र में लगी नशे की लत
इस बात का खुलासा भी खुद प्रतीक ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया था. उन्होंने बताया था कैसे उन्हें छोटी उम्र में नशे की लत लग गई थी. इससे वो बाहर नहीं आ पा रहे थे. उन्होंने बॉलीवुड बबल से अपने बचपन के दिनों के याद करते हुए कहा था, 'लोगों को लगता है कि फिल्मों में आने के बाद मैं ड्रग्स लेने लगा. मगर ये सच नहीं है. '

प्रतीक ने कहा था,' मुझे ड्रग्स की लत 12 साल की उम्र में ही लग गई थी. ये फिल्म इंडस्ट्री की वजह से नहीं है. मेरी परवरिश बहुत अलग तरीके से हुई है.मेरा परिवार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा . उसकी वजह से मैंने ड्रग्स लेना शुरू किया था.'

प्रतीक ने कहा था, 'मैंने जाने तू या जाने ना शूट की. बाद में विस्लिंग वुड चला गया.मैं कभी यहां पढ़ता कभी कहां पढ़ता. उस वक्त मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था.  मैं दो साल अपने जीवन में ऐसे रहा जैसे लगा कि मैं इस दुनिया का हूं ही नहीं. उसके बाद मुझे ड्रग्स की वजह से वहां से निकाल दिया गया. मैं बार-बार रिहैब सेंटर गया.'

 
 
 
 
Instagram पर यह पोस्ट देखें
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prateik smita patil (@_prat) द्वारा साझा की गई पोस्ट

पिता राज संग बॉन्डिंग पर किया शॉकिंग खुलासा
प्रतीक ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था,‘मेरे पिता के पास मेरे लिए वक्त नहीं था. सब लोग मुझे मेरी मां की कामयाबी के किस्से सुनाते थे. मुझे अच्छा लगता लेकिन मुझे हमेशा से यही लगता था कि मां मेरे साथ क्यों नहीं है. मैं इन सब के पीछे अपने पिता को भी दोषी मानता था. आलम ये था कि मेरे पिता संग मेरी दूरी बढ़ गई. फिर बाद में मैंने अपने नाम के आगे से से बब्बर सरनेम हटा दिया.' हालांकि समय के साथ उनके और पिता राज बब्बर के साथ रिश्ते बेहतर हो गए.

और पढ़ें
Published at : 27 Nov 2025 04:54 PM (IST)
Tags :
Smita Patil Prateik Babbar Raj Babbar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, जानें ताजा अपडेट
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, जानें ताजा अपडेट
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
पंजाब
जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को झटका, पंजाब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को झटका, पंजाब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
बॉलीवुड
'तेरे इश्क में' का फर्स्ट रिव्यू, 2025 की बेस्ट इमोशनल कॉमेडी है धनुष-कृति की फिल्म
'तेरे इश्क में' का फर्स्ट रिव्यू, 2025 की बेस्ट इमोशनल कॉमेडी है धनुष-कृति की फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: मलाइका की लव लाइफ बनी गॉशिप का हॉट टॉपिक
Saas Bahu Aur Saazish: Anvita की मेहंदी में Sanjay का नाम, पर दिल Virat का, शादी से पहले बड़ा फैसला?
Faridabad में फिर दिखा बेकाबू कार का कहर, टक्कर इतनी भयंकर कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए
Breaking News: Punjab के Phagwara में AAP के नेता घर पर फायरिंग | Punjab Crime | Firing
Breaking News: Hong Kong में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, 55 लोगों की मौत | Fire News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, जानें ताजा अपडेट
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, जानें ताजा अपडेट
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
पंजाब
जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को झटका, पंजाब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को झटका, पंजाब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
बॉलीवुड
'तेरे इश्क में' का फर्स्ट रिव्यू, 2025 की बेस्ट इमोशनल कॉमेडी है धनुष-कृति की फिल्म
'तेरे इश्क में' का फर्स्ट रिव्यू, 2025 की बेस्ट इमोशनल कॉमेडी है धनुष-कृति की फिल्म
इंडिया
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
विश्व
Imran Khan Death Rumours: पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
जनरल नॉलेज
सर्दियों में रम पीने से गर्मी क्यों लगने लगती है, इसमें ऐसा क्या मिला होता है?
सर्दियों में रम पीने से गर्मी क्यों लगने लगती है, इसमें ऐसा क्या मिला होता है?
हेल्थ
Ovarian Cancer Symptoms: ये गलतियां करने वाली महिलाओं को जरूर होता है ओवेरियन कैंसर, ऐसा दिखता है पहला लक्षण
ये गलतियां करने वाली महिलाओं को जरूर होता है ओवेरियन कैंसर, ऐसा दिखता है पहला लक्षण
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Embed widget