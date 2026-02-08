एक्सप्लोरर
जब स्मिता पाटिल के बेटे प्रतीक ने वाइफ प्रिया बनर्जी को सुबह 8 बजे किया था प्रपोज, याद किए रोमांटिक पल
Prateik Smita Patil-Priya Banerjee: वैलेंटाइन डे 2026 से पहले, प्रपोज डे पर प्रतीक स्मिता पाटिल ने बताया कि उन्होंने अपने जन्मदिन से बस दो दिन पहले सुबह-सुबह पत्नी प्रिया बनर्जी को प्रपोज कैसे किया.
इस साल वैलेंटाइन डे एक्टर-कपल प्रतीक स्मिता पाटिल और प्रिया बनर्जी के लिए दोगुना खास है, क्योंकि इसी दिन उनकी शादी की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी भी है. खास मौके के पहले, कपल ने आज प्रपोज डे पर अपनी सपनों जैसी प्रपोजल की यादें शेयर कीं.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
शेख हसीना की पार्टी के हिंदू नेता रमेश चंद्र सेन की जेल में मौत, किसने लगाया हत्या का आरोप?
दिल्ली NCR
'सत्ता हमारे लिए जनता की सेवा का माध्यम', दिल्ली सरकार का एक साल पूरा होने पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
बॉलीवुड
'अगर धुरंधर 15 हजार स्क्रीन पर रिलीज होती तो कमाई नेक्स्ट लेवल होती', आमिर खान बोले इंडिया को ज्यादा थिएटर्स की जरुरत
क्रिकेट
टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL