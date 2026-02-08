सुबह 8 बजे किया था प्रपोज

26 नवंबर 2024 को, प्रतीक ने आखिरकार उस कदम को उठाया, पांच साल साथ रहने के बाद. उन्होंने बाथरूम से चुपके से निकलकर वह रिंग लेकर आए जिसे उन्होंने पहले छुपा रखा था. प्रिया बनर्जी ने बताया 'सुबह 8 बजे था और मैंने देखा प्रतीक कोने में रो रहे थे, तो मैं सोच रही थी क्या हुआ. मैं अपने डॉग के साथ बेड पर लेटी थी और अचानक प्रतीक पास आए और मुझसे प्रपोज किया. वह इतने इमोशनल थे कि मैंने पहले सवाल को समझ भी नहीं पाई.'

View this post on Instagram A post shared by prateik smita patil (@_prat)

प्रिया ने आगे बताया, 'वो एक घुटने के बल बैठ गए, यह पल बिल्कुल परफेक्ट था क्योंकि हमारे साथ हमारा डॉग भी था जो अपनी पूंछ हिला रहा था. ये हमारे तीनों के लिए एक छोटी सी सेलिब्रेशन जैसा था.' उन्होंने बताया कि उन्हें अंदाजा था कि प्रपोजल होने वाला है क्योंकि प्रतीक ने उनके माता-पिता से बात की थी, लेकिन यह नहीं पता था कि कब और कैसे होगा. 'मुझे खुशी है कि उन्होंने वह उस दिन किया जब मुझे सबसे कम उम्मीद थी.'