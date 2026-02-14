हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइस अभिनेता ने कार्तिक आर्यन को बताया 'बेहद खराब' एक्टर, बोले- 'वे इंडस्ट्री में इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि...'

इस अभिनेता ने कार्तिक आर्यन को बताया 'बेहद खराब' एक्टर, बोले- 'वे इंडस्ट्री में इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि...'

Prashant Narayanan On Kartik Aaryan: एक्टर प्रशांत नारायणन ने कार्तिक आर्यन को बेहद खराब एक्टर बताया है और ये भी बताया कि आखिर किस वजह से कार्तिक इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पा रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 14 Feb 2026 10:43 AM (IST)
Preferred Sources

मर्डर 2 और घोस्ट जैसी फिल्मों से फेम पाने वाले एक्टर प्रशांत नारायणन ने कार्तिक आर्यन को एक ‘बहुत खराब’ एक्टर कहा है. हाल ही में एक इंटरव्यू में, नारायणन ने कार्तिक आर्यन की एक्टिंग स्किल्स पर तंज कसा और साथ ही दावा किया कि वह बॉलीवुड में सिर्फ अपनी किस्मत और माता-पिता के आशीर्वाद से ही टिके हुए हैं.

बेहद खराब एक्टर हैं कार्तिक आर्यन
दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से बॉलीवुड बबल से बातचीत में प्रशांत ने कहा, “मुझे लगता है कि वह यहां के सबसे खराब एक्टर्स में से एक हैं, लेकिन बहुत लकी इंसान हैं. वह सिर्फ अपने माता-पिता के आशीर्वाद से ही टिके हुए हैं. मुझे वह उनकी पहली फिल्म (प्यार का पंचनामा) में पसंद आए थे.”

कार्तिक पर हंसते हैं लोग
जब पूछा गया कि इंडियन ऑडियंस कार्तिक की फ़िल्मों को क्यों पसंद करती है और उन्हें थिएटर में देखना क्यों पसंद करती है, तो प्रशांत ने कहा कि वे एक्टर्स की वजह से नहीं, बल्कि एक्टर पर हंसते हैं. उन्होंने आगे कहा, "मुझे नहीं पता कि कितने लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन मैंने लोगों को उन पर हंसते देखा है. इसलिए, अगर आप लोगों को हंसा सकते हैं, तो यह काफी अच्छी बात है. जब आप किसी के साथ हंस रहे होते हैं और जब आप किसी पर हंस रहे होते हैं, तो इसमें फ़र्क होता है. इंडियन ऑडियंस ज़्यादातर किसी न किसी पर हंस रही होती है."

कार्तिक आर्यन करियर
कार्तिक आर्यन प्यार ने अपने अब तक के करियर में पंचनामा, भूल भुलैया 2, सोनू के टीटू की स्वीटी, लुका छुपी, पति पत्नी और वो, शहज़ादा और सत्यप्रेम की कथा जैसी फ़िल्में दी हैं. वहीं कार्तिक आर्यन के अपकमिंग प्रोजेक्ट में नागज़िला शामिल है, जिसकी शूटिंग अभी चल रही है. फ़िल्म में, एक्टर एक इच्छाधारी नाग, प्रियंवदेश्वर प्यारे चंद का रोल निभाते दिखेंगे.

करण जौहर, महावीर जैन, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, मृगदीप सिंह लांबा और सुजीत जैन द्वारा प्रोड्यूस की गई, नागज़िला एक अनोखी एंटरटेनर होने का वादा करती है जिसमें फैंटेसी, लोककथा और फुल-ऑन फन का मिक्स है। फ़िल्म की कहानी के बारे में अभी ज़्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई हैं. बता दें कि ये फ़िल्म 14 अगस्त, 2026 को थिएटर में रिलीज होगी.

Published at : 14 Feb 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
Kartik Aaryan Prashanth Narayanan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'हमें भी मरवाने की बातें...', तेज प्रताप यादव के बयान से बिहार की सियासी हलचल तेज
'हमें भी मरवाने की बातें...', तेज प्रताप यादव के बयान से बिहार की सियासी हलचल तेज
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बॉलीवुड
'शायद मेरे लायक कोई चीज नहीं थी', अपने करियर के मुश्किल दौर को याद कर छलका सनी देओल का दर्द
'शायद मेरे लायक कोई चीज नहीं थी', सनी देओल ने याद किया अपने करियर का मुश्किल दौर
स्पोर्ट्स
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
Advertisement

वीडियोज

Janhit: Shankaracharya Avimukteshwaranand पर Yogi ने आज फिर उठाए सवाल! | Prayagraj
किम जोंग उन की बेटी..बनेगी नॉर्थ कोरिया की 'बेबी तानाशाह' ? | Janhit | ABP News
UP Police Fake Encounter Case: 'हाफ एनकाउंटर' का सच..जज के सामने कैदी ने खोल दी यूपी पुलिस की पोल!
Crime News : दिल्ली में ह़ॉरर कांड की LIVE पिक्चर | Sansani
Patna Neet Student Death: छात्रा छत से गिर गई या गिरा दी गई? परिजनों का गंभीर आरोप! | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'हमें भी मरवाने की बातें...', तेज प्रताप यादव के बयान से बिहार की सियासी हलचल तेज
'हमें भी मरवाने की बातें...', तेज प्रताप यादव के बयान से बिहार की सियासी हलचल तेज
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बॉलीवुड
'शायद मेरे लायक कोई चीज नहीं थी', अपने करियर के मुश्किल दौर को याद कर छलका सनी देओल का दर्द
'शायद मेरे लायक कोई चीज नहीं थी', सनी देओल ने याद किया अपने करियर का मुश्किल दौर
स्पोर्ट्स
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
दिल्ली NCR
दिल्ली में पार्षदों के लिए खुशखबरी, MCD बजट में भत्ते में बढ़ोतरी समेत IVP के 19 प्रस्ताव मंजूर
दिल्ली में पार्षदों के लिए खुशखबरी, MCD बजट में भत्ते में बढ़ोतरी समेत IVP के 19 प्रस्ताव मंजूर
फूड
Sweet Potato Snacks: शाम की चाय के साथ कुछ हेल्दी है खाना? शकरकंद से तैयार करें ये 8 आसान और टेस्टी डिशेज
शाम की चाय के साथ कुछ हेल्दी है खाना? शकरकंद से तैयार करें ये 8 आसान और टेस्टी डिशेज
शिक्षा
UP Board Exam: 18 फरवरी से शुरू होंगी यूपी बोर्ड परीक्षाएं, इन व्यवस्थाओं पर रहेगा खास जोर
18 फरवरी से शुरू होंगी यूपी बोर्ड परीक्षाएं, इन व्यवस्थाओं पर रहेगा खास जोर
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget