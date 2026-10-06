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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडPrahaar: कमाई के मामले में राजकुमार राव या वामिका गब्बी, कौन है आगे? जानें दोनों की नेटवर्थ

Prahaar: कमाई के मामले में राजकुमार राव या वामिका गब्बी, कौन है आगे? जानें दोनों की नेटवर्थ

राजकुमार राव और वामिका गब्बी जल्द फिल्म 'प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी' में साथ नजर आएंगे. आइए जानते हैं दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है और किसकी नेटवर्थ कितनी है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 06 Oct 2026 03:22 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी' को लेकर चर्चा में हैं. ये 2026 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म जाने-माने वकील उज्ज्वल निकम की जिंदगी पर आधारित है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

इस फिल्म में राजकुमार राव के साथ एक्ट्रेस वामिका गब्बी नजर आएंगी. इससे पहले दोनों ने साल 2025 में आई फिल्म 'भूल चूक माफ' में काम किया था. दोनों एक बार फिर स्क्रीन शेयर करते दिखाई देंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि राजकुमार राव और वामिका गब्बी में से कौन ज्यादा अमीर है और दोनों की नेटवर्थ कितनी है.

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ऐसा रहा राजकुमार राव का करियर

राजकुमार राव ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में फिल्म 'लव सेक्स और धोखा' से की थी. इसके बाद उन्होंने 'काई पो छे!', 'शाहिद', 'सिटी लाइट्स', 'न्यूटन', 'स्त्री' और 'बरेली की बर्फी' जैसी फिल्मों में काम किया. 'शाहिद' के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड भी मिला. आज राजकुमार राव हिंदी सिनेमा के जाने-माने एक्टर्स में शामिल हैं और अलग-अलग तरह के किरदारों के लिए पहचाने जाते हैं. 

Prahaar: कमाई के मामले में राजकुमार राव या वामिका गब्बी, कौन है आगे? जानें दोनों की नेटवर्थ

कितनी है राजकुमार राव की नेटवर्थ?

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, राजकुमार राव की कुल नेटवर्थ करीब 81 करोड़ रुपये है. वो एक फिल्म के लिए करीब 5-6 करोड़ रुपये फीस लेते हैं. फिल्मों के अलावा राजकुमार कई बड़े ब्रांड्स के साथ भी जुड़े हैं. वो एक विज्ञापन के लिए करीब 1-2 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. राजकुमार और उनकी पत्नी पत्रलेखा का अपना प्रोडक्शन हाउस 'काम्पा फिल्म्स' भी है, जिसे 2025 में लॉन्च किया गया था. इसकी पहली फिल्म 'टोस्टर' थी.

44 करोड़ के आलीशान घर में रहते हैं राजकुमार राव

राजकुमार राव अपनी पत्नी पत्रलेखा और बच्चे के साथ मुंबई के जुहू में एक आलीशान घर में रहते हैं. उनका आलीशान ट्रिप्लेक्स अपार्टमेंट करीब 44 करोड़ रुपये का है. राजकुमार राव को महंगी गाड़ियों का भी शौक है. उनके कार कलेक्शन में ऑडी क्यू7 शामिल है, जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपये बताई जाती है. 

Prahaar: कमाई के मामले में राजकुमार राव या वामिका गब्बी, कौन है आगे? जानें दोनों की नेटवर्थ

इसके अलावा उनके पास मर्सिडीज-बेंज जीएलएस है, जिसकी कीमत करीब 1.19 करोड़ रुपये है. वो मर्सिडीज-बेंज सीएलए 200 के भी मालिक हैं, जिसकी कीमत करीब 37.96 लाख रुपये बताई गई है. इसके अलावा उनके पास हार्ले-डेविडसन फैट बॉब बाइक भी है, जिसकी कीमत करीब 18 लाख रुपये है.

ऐसा रहा वामिका गब्बी का करियर

वामिका गब्बी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी. वो करीना कपूर और शाहिद कपूर की फिल्म 'जब वी मेट' में भी नजर आ चुकी हैं. इसके बाद उन्होंने पंजाबी फिल्मों में काम किया और धीरे-धीरे हिंदी के साथ साउथ सिनेमा में भी पहचान बनाई. वामिका 'गॉडहे', 'खुफिया', 'जुबली' और 'बेबी जॉन' जैसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुकी हैं. उन्होंने बेहद कम उम्र में इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. 

Prahaar: कमाई के मामले में राजकुमार राव या वामिका गब्बी, कौन है आगे? जानें दोनों की नेटवर्थ

करोड़ों की मालकिन हैं वामिका गब्बी

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, वामिका गब्बी की कुल नेटवर्थ करीब 20 से 25 करोड़ रुपये है. वो एक फिल्म या वेब सीरीज के लिए करीब 40 से 80 लाख रुपये फीस लेती हैं. इसके अलावा वो कई बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम करती हैं. 

Prahaar: कमाई के मामले में राजकुमार राव या वामिका गब्बी, कौन है आगे? जानें दोनों की नेटवर्थ

एक ब्रांड डील के लिए उनकी फीस करीब 3 से 10 लाख रुपये बताई जाती है. वामिका गब्बी का चंडीगढ़ में अपना घर भी है. वहीं, मुंबई में वो एक आलीशान अपार्टमेंट में रहती हैं. इसके अलावा उनके पास जीप मेरिडियन एसयूवी है, जिसकी कीमत करीब 38 लाख रुपये बताई जाती है. 

कब रिलीज होगी 'प्रहार'?

'प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी' का निर्देशन अविनाश अरुण ने किया है और इसे दिनेश विजान की मैडॉक फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में राजकुमार राव और वामिका गब्बी के साथ ललित प्रभाकर, जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर और आशीष विद्यार्थी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. ये फिल्म 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 06 Oct 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
Rajkummar Rao Wamiqa Gabbi
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