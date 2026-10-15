Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडप्रभास ने 'फौजी' को-स्टार इमान्वी के बर्थडे पर भेजा घर का खाना, एक्ट्रेस ने कहा शुक्रिया

प्रभास ने 'फौजी' को-स्टार इमान्वी के बर्थडे पर भेजा घर का खाना, एक्ट्रेस ने कहा शुक्रिया

सुपरस्टार प्रभास इन दिनों फिल्म फौजी की शूटिंग कर रहे हैं. इसी बीच उन्होंने अपनी कोस्टार इमान्वी इस्माइल के लिए घर का खाना भेजा है. ऐसा करके उन्होंने एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 15 Oct 2026 05:32 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ सुपरस्टार प्रभास अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने फ्रेंडली नेचर के लिए भी जाने जाते हैं. उन्हें खाने का भी काफी शौक है. अब एक बार फिर उन्होंने अपने इसी अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया है.

प्रभास ने अपनी फिल्म 'फौजी' की को-स्टार इमान्वी इस्माइल के जन्मदिन पर उनके लिए घर से स्वादिष्ट खाना भिजवाया. इससे इमान्वी काफी खुश हुईं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर एक्टर का शुक्रिया भी अदा किया.

इमान्वी ने पोस्ट कर किया शुक्रिया अदा

इमान्वी इस्माइल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रभास की तरफ से भेजे गए खाने की तस्वीरें शेयर कीं. इसके साथ उन्होंने एक्टर के लिए खास मैसेज भी लिखा. इमान्वी ने लिखा, 'दिल और पेट हमेशा के लिए फुल. थैंक यू @actorprabhas गारू.'

दोनों इन दिनों फिल्म 'फौजी' में साथ काम कर रहे हैं. ऐसे में प्रभास का यह कदम उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग की झलक भी दिखाता है. वहीं थैंक यू कहते हुए इमान्वी के पोस्ट ने भी बता दिया कि उनके लिए प्रभास का ये सरप्राइज बहुत मायने रखता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Imanvi (@imanvi1013)

को-स्टार्स को खाना खिलाना पसंद करते हैं प्रभास

प्रभास अपने शानदार खाने और मेहमाननवाजी के लिए मशहूर हैं. वह अक्सर अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए घर से खाना भिजवाते हैं. इसमें फिल्म के क्रू मेंबर्स और को-स्टार्स भी शामिल होते हैं.

प्रभास के लिए यह सिर्फ खाना भेजने तक सीमित नहीं है. वह इसके जरिए अपने साथ काम करने वाले लोगों को खास महसूस कराते हैं. कई मौकों पर उनके साथ काम कर चुके एक्टर्स भी उनकी इस आदत की तारीफ कर चुके हैं.

कभी किसी खास मौके पर, तो कभी शूटिंग के दौरान प्रभास अपने आसपास के लोगों के साथ खाने के जरिए खुशियां बांटने का मौका नहीं छोड़ते. इमान्वी के जन्मदिन पर भेजा गया खाना भी इसी का एक उदाहरण है.

प्रभास की आने वाली फिल्में

आने वाले समय में प्रभास कई बड़ी फिल्मों में नजर आने वाले हैं. इनमें 'फौजी' भी शामिल है. यह एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है. इसे हनु राघवपुडी डायरेक्ट कर रहे हैं. इसके अलावा प्रभास संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' में भी नजर आएंगे. इस फिल्म में उनका एक अलग एक्शन अवतार देखने को मिल सकता है. वहीं, वह 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल के साथ साइंस-फिक्शन की दुनिया में वापसी करेंगे. इसके अलावा 'सालार: पार्ट 2 – शौर्यांग पर्वम' भी उनकी आने वाली फिल्मों में शामिल है.

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 15 Oct 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
Prabhas
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Jailer 2 Box Office Day 1 Live Updates: रजनीकांत की 'जेलर 2' करेगी बंपर ओपनिंग! 5 बजे तक 33 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'जेलर 2' करेगी बंपर ओपनिंग! 5 बजे तक 33 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
'जेलर 2' ने ओपनिंग डे पर तोड़े रिकॉर्ड, 'इरुमुडी' समेत 13 फिल्मों को पछाड़ा
'जेलर 2' ने ओपनिंग डे पर तोड़े रिकॉर्ड, 'इरुमुडी' समेत 13 फिल्मों को पछाड़ा
बॉलीवुड
बॉम्बे हाई कोर्ट जाएंगे अभिनेता इमरान खान, 'लीव इंडिया' नोटिस को देंगे कानूनी चुनौती
देश छोड़ने के आदेश के खिलाफ बॉम्बे HC जाएंगे इमरान खान, हायर किए बड़े वकील
बॉलीवुड
'इन्हें गंदी भाषा ही बोलनी है...' समय रैना पर फिर भड़के सुनील पाल, कॉमेडी में गाली-गलौज पर उठाए सवाल
समय रैना पर फिर भड़के सुनील पाल, कॉमेडी में गाली-गलौज पर उठाए सवाल
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri:😮Jagadhatri मिशन के लिए तैयार, Shivay ने घर की देवी को सम्मान देकर भेजा मैदान में! #sbs
Bollywood News: कॉफ़ी विद करण का धमाकेदार आगाज, सलमान खान के बेबाक अंदाज ने शो पर लगाया तड़का! (15.10.26)
VIRAL ROBOT: नाबालिग से 'रोबोट' ने की दरिंदगी! धक्का दिया...हैरान कर देगी ये करतूत! |ABPLIVE
सजा-ए-मौत का नीला ड्रम!
CJP को भी 'हाइजैक' कर लेंगे राहुल ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी को CJI की फटकार, केंद्र-पुलिस को नोटिस, SIR पर SC में सुनवाई की बड़ी बातें
राहुल गांधी को CJI की फटकार, केंद्र-पुलिस को नोटिस, SIR पर SC में सुनवाई की बड़ी बातें
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर में RJD सांसद की बढ़ी टेंशन! सीनियर IPS ने भेजा नोटिस
भरत तिवारी एनकाउंटर में RJD सांसद की बढ़ी टेंशन! सीनियर IPS ने भेजा नोटिस
इंडिया
US में हिंदू मंदिर में गोलीबारी की साजिश पर भड़का MEA, 'भारत विरोधी नफरत बढ़ रही है'
US में हिंदू मंदिर में गोलीबारी की साजिश पर भड़का MEA, 'भारत विरोधी नफरत बढ़ रही है'
बॉलीवुड
Box Office: बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'द वन' का हुआ बंटाधार
बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, जानें- कलेक्शन
स्पोर्ट्स
हैदराबाद में टीम इंडिया के साथ 'बेईमानी', आउट नहीं थे नमन धीर? फिर उठा बवाल
हैदराबाद में टीम इंडिया के साथ 'बेईमानी', आउट नहीं थे नमन धीर? फिर उठा बवाल
इंडिया
'मैं राहुल गांधी के लिए यहां हूं', कपिल सिब्बल के बोलते ही CJI की फटकार - 'सफाई देनी होगी'
'मैं राहुल गांधी के लिए यहां हूं', कपिल सिब्बल के बोलते ही CJI की फटकार - 'सफाई देनी होगी'
इंडिया
'कनाडाई को...', इमरान ख़ान को नोटिस पर उद्धव गुट-CJP का वार, जफर इस्लाम क्या बोले?
'कनाडाई को...', इमरान ख़ान को नोटिस पर उद्धव गुट-CJP का वार, जफर इस्लाम क्या बोले?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिव, शंकर, विष्णु, कृष्ण... UP चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए 5 'भगवान'
शिव, शंकर, विष्णु, कृष्ण... UP चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए 5 'भगवान'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget