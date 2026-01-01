सुपरस्टार प्रभास की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. एक्शन फिल्मों से दर्शकों का दिल जीत चुके प्रभास अपनी आगामी फिल्म 'द राजा साब' में एक अलग भूमिका में दिखने वाले हैं. यह फिल्म 9 जनवरी, 2026 रिलीज होगी. इससे पहले प्रभास की एक और मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी 2’ को लेकर एक ताजा खबर सामने आई है. इसे जानने के बाद फैंस खुशी से झूम उठेंगे.

जल्द शूरू होगी फिल्म की शूटिंग

आकाशवाणी की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रभास की ‘कल्कि 2898 एडी’ ने दर्शकों को जबरदस्त पसंद किया और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया. फिल्म के क्लिफहैंगर एंडिंग ने सीक्वल के लिए उम्मीदें बढ़ाईं. अब इसके लिए मेकर्स तैयार हो चुके हैं. सब कुछ रहा तो ‘कल्कि 2898 एडी पार्ट 2’ की शूटिंग फरवरी 2026 से शुरू हो सकती हैं. हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है.

अभी दूसरी फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं प्रभास

रिपोर्ट के अनुसार, प्रभास खुद अभी संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट की शूटिंग में बिजी हैं. ऐसे में ‘कल्कि 2898 एडी पार्ट 2’ के लिए उनके फैंस को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दीपिका पादुकोण के फिल्म बाहर होने के बाद उनके रोल के लिए अब तक किसी नई एक्ट्रेस की पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि फिल्म की नई हीरोइन के रूप में आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा के नाम का चर्चाएं जारी हैं.

जानिए क्या कहानी

'कल्कि 2898 एडी' की कहानी महाभारत के बाद की घटनाओं पर आधारित है. जहां अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवान विष्णु के अवतार की रक्षा का जिम्मा सौंपा जाता है. फिल्म में 2898 एडी की दुनिया में एक नई शक्ति यास्किन का उदय होता है, जो अपने लोगों पर शासन करता है.

इसका अंत एक विशाल और महाकाव्य कहानी के लिए रास्ता खोलता है, जिससे दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई है. अब इसके सीक्वल का इंतजार और भी रोमांचक हो गया है जिससे फिल्म के फैंस और भी ज्यादा बेसब्री से इसके अगले पार्ट का इंतजार कर रहे हैं.