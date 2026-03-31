तीन दिन पहले बिकिनी में घूम रही थीं पूनम पांडे, रातोंरात कैंसे आया बेबी बंप?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडप्रेग्नेंसी का नाटक कर रही हैं Poonam Pandey? तीन दिन पहले बिकिनी में घूम रही थीं रातोंरात कैंसे आया बेबी बंप?

प्रेग्नेंसी का नाटक कर रही हैं Poonam Pandey? तीन दिन पहले बिकिनी में घूम रही थीं रातोंरात कैंसे आया बेबी बंप?

पूनम पांडे ने प्रेग्नेंसी की खबर शेयर कर हर किसी को हैरान कर दिया है. लेकिन, लोगों के लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि वो रियल में प्रेग्नेंट हैं. चलिए जानते हैं क्या सच्चाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 31 Mar 2026 05:18 PM (IST)
Preferred Sources

पूनम पांडे उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जो अपने काम से ज्यादा बेबाक अंदाज और कंट्रोवर्सी की वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है. दरअसल, एक्ट्रेस ने हाल ही में प्रेग्नेंसी की घोषणा की है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर हलचल सी मच गई है.

कुछ लोग पूनम को प्रेग्नेंसी के लिए बधाई दे रहे हैं तो कुछ लोग का कहना है कि ये एक्ट्रेस का नया पब्लिसिटी स्टंट है.बता दें पूनम पांडे ने कुछ घंटों पहले ही अपने इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरें शेयर की हैं. एक तस्वीर में वो अपना टॉप ऊपर कर बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं. वहीं, दूसरी तस्वीर में टॉप नीचे कर बेबी बंप फ्लॉन्ट कर रही हैं.


प्रेग्नेंसी का नाटक कर रही हैं Poonam Pandey? तीन दिन पहले बिकिनी में घूम रही थीं रातोंरात कैंसे आया बेबी बंप?

तीन दिन पहले की तस्वीरों में नहीं दिख रहा बेबी बंप

तस्वीरों को शेयर कर उन्होंने कैप्शन में प्रेग्नेंट लेडी, फीडर और बच्चे की इमोजी डाली है.अब ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या पूनम रियल में प्रेग्नेंट हैं. क्योंकि, तीन दिन पहले उन्होंने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें बेबी बंप नहीं दिख रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Poonam Pandey (@poonampandeyreal)

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Poonam Pandey (@poonampandeyreal)

उससे पहले भी कई तस्वीरें हैं, जिनमें वो बिकिनी में घूमती और पार्टी करती दिख रही हैं. ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पूनम पांडे प्रेग्नेंसी का नाटक रह रही हैं. उन्होंने खुद प्रेग्नेंसी की जो तस्वीरें एक्स पर शेयर की हैं, उसके नीचे लिखा हुआ है मेड विद AI.


प्रेग्नेंसी का नाटक कर रही हैं Poonam Pandey? तीन दिन पहले बिकिनी में घूम रही थीं रातोंरात कैंसे आया बेबी बंप?

इससे ये क्लियर हो चुका है कि पूनम ने प्रेग्नेंसी का प्रैंक किया है, क्योंकि कल फर्स्ट अप्रैल है.ये कोई पहला मौका नहीं है, जब पूनम पांडे ने इस तरह का कोई प्रैंक किया हो.

पूनम ने किया था मौत का झूठा नाटक

इससे पहले भी 2024 में उन्होंने सर्वाइकल कैंसर से अपनी मौत की झूठी खबर फैलाई थी.लेकिन, 24 घंटे बाद जब वो जिंदा लोगों के सामने आई थीं, तो उन्हें काफी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था.

ये भी पढ़ें:-'टॉक्सिक' में नजर आएगा कियारा का दमदार अंदाज, किरदार को लेकर एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा

Published at : 31 Mar 2026 05:18 PM (IST)
Tags :
Poonam Pandey
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
प्रेग्नेंसी का नाटक कर रही हैं Poonam Pandey? तीन दिन पहले बिकिनी में घूम रही थीं रातोंरात कैंसे आया बेबी बंप?
तीन दिन पहले बिकिनी में घूम रही थीं पूनम पांडे, रातोंरात कैंसे आया बेबी बंप?
बॉलीवुड
Entertainment Live: जंग ने रोकी 'किंग' और ‘वेलकम टू द जंगल’की शूटिंग, ‘धुरंधर 2’ की कमाई 1400 करोड़ के पार
लाइव: ईरान-इजराइल जंग ने रोकी 'किंग' और ‘वेलकम टू द जंगल’ की शूटिंग, ‘धुरंधर 2’ की कमाई 1400 करोड़ के पार
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office Day 13 Live Updates: 'धुरंधर 2' की 13वें दिन भी धांसू कमाई जारी, दोपहर साढ़े चार बजे तक 14 करोड़ के हुई पार
'धुरंधर 2' की 13वें दिन भी धांसू कमाई जारी, दोपहर साढ़े चार बजे तक 14 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
रणबीर कपूर की 'रामायण' से डरे 'तू मेरी जिंदगी है' के मेकर्स? दिवाली से पहले रिलीज होगी कार्तिक-श्रीलीला की फिल्म
'रामायण' से डरे 'तू मेरी जिंदगी है' के मेकर्स? दिवाली से पहले रिलीज होगी कार्तिक-श्रीलीला की फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ईरान का 'प्रॉक्सी WAR'...इजरायल में हाहाकार ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Amit Shah On Naxalite: नक्सलवाद को लेकर Congress पर बरसे अमित शाह | BJP | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: युद्ध के बीच ईरान की कैसी है स्थिति? | Israel Iran War | Trump | Netanyahu|Breaking
Bengal Election 2026: Mamata Banerjee का 'फिश कार्ड'..बंगाल में दिलाएगा जीत? | BJP | PM Modi
Sandeep Chaudhary: 1 करोड़ भारतीयों पर तलवार...देश में सियासी आर-पार? |War Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सहयोगियों का छूटा साथ, घर में विरोध और कमजोर समझने की भूल… ईरान वॉर में कूदे ट्रंप से हुई ये 4 बड़ी चूक
सहयोगियों का छूटा साथ, घर में विरोध और कमजोर समझने की भूल… ईरान वॉर में कूदे ट्रंप से हुई ये 4 बड़ी चूक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Census 2027: यूपी में कब से होगी जातीय जनगणना? आ गई तारीख, इन सवालों के देने होंगे जवाब
यूपी में कब से होगी जातीय जनगणना? आ गई तारीख, इन सवालों के देने होंगे जवाब
क्रिकेट
'बॉल टेम्परिंग' विवाद में पाक खिलाड़ी पर लगा बड़ा जुर्माना, PSL मैच में की थी शर्मनाक हरकत
'बॉल टेम्परिंग' विवाद में पाक खिलाड़ी पर लगा बड़ा जुर्माना, PSL मैच में की थी शर्मनाक हरकत
टेलीविजन
कभी फेक डेथ, कभी लीक प्राइवेट वीडियो पर बवाल, इन विवादों में रही पूनम पांडे
कभी फेक डेथ, कभी लीक प्राइवेट वीडियो पर बवाल, इन विवादों में रही पूनम पांडे
विश्व
तेल संकट में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की मदद.... भारत की तारीफ सुन बौखलाए PAK एक्सपर्ट, शहबाज सरकार से चिढ़े- आप क्यों नहीं...
तेल संकट में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की मदद.... भारत की तारीफ सुन बौखलाए PAK एक्सपर्ट, शहबाज सरकार से चिढ़े- आप क्यों नहीं...
चुनाव 2026
अल्पसंख्यकों पर ‘डैमोक्लीज़ की तलवार’, वेणुगोपाल का FCRA बिल पर हमला, केरल के ईसाई बहुल इलाकों में राहुल गांधी का प्रचार 
अल्पसंख्यकों पर ‘डैमोक्लीज़ की तलवार’, वेणुगोपाल का FCRA बिल पर हमला, केरल के ईसाई बहुल इलाकों में राहुल गांधी का प्रचार 
एग्रीकल्चर
अब घर पर ही उगाएं सेम, इन आसान स्टेप्स से गमला भर जाएगा फलियों से
अब घर पर ही उगाएं सेम, इन आसान स्टेप्स से गमला भर जाएगा फलियों से
ट्रेंडिंग
दिल्ली या बेंगलुरु? किस शहर की मेट्रो ज्यादा अच्छी, एक विवादित पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
दिल्ली या बेंगलुरु? किस शहर की मेट्रो ज्यादा अच्छी, एक विवादित पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
ENT LIVE
3 Crore की Lexus से TVS तक! Actor Vijay का Luxury Cars Collection देख रह जाएंगे हैरान
3 Crore की Lexus से TVS तक! Actor Vijay का Luxury Cars Collection देख रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar’ का TV Premiere 30 May को Star Gold पर, 7 PM बजे
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar’ का TV Premiere 30 May को Star Gold पर, 7 PM बजे
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Embed widget