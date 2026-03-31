तीन दिन पहले बिकिनी में घूम रही थीं पूनम पांडे, रातोंरात कैंसे आया बेबी बंप?

पूनम पांडे उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जो अपने काम से ज्यादा बेबाक अंदाज और कंट्रोवर्सी की वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है. दरअसल, एक्ट्रेस ने हाल ही में प्रेग्नेंसी की घोषणा की है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर हलचल सी मच गई है.

कुछ लोग पूनम को प्रेग्नेंसी के लिए बधाई दे रहे हैं तो कुछ लोग का कहना है कि ये एक्ट्रेस का नया पब्लिसिटी स्टंट है.बता दें पूनम पांडे ने कुछ घंटों पहले ही अपने इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरें शेयर की हैं. एक तस्वीर में वो अपना टॉप ऊपर कर बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं. वहीं, दूसरी तस्वीर में टॉप नीचे कर बेबी बंप फ्लॉन्ट कर रही हैं.





तीन दिन पहले की तस्वीरों में नहीं दिख रहा बेबी बंप

तस्वीरों को शेयर कर उन्होंने कैप्शन में प्रेग्नेंट लेडी, फीडर और बच्चे की इमोजी डाली है.अब ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या पूनम रियल में प्रेग्नेंट हैं. क्योंकि, तीन दिन पहले उन्होंने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें बेबी बंप नहीं दिख रहा है.

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उससे पहले भी कई तस्वीरें हैं, जिनमें वो बिकिनी में घूमती और पार्टी करती दिख रही हैं. ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पूनम पांडे प्रेग्नेंसी का नाटक रह रही हैं. उन्होंने खुद प्रेग्नेंसी की जो तस्वीरें एक्स पर शेयर की हैं, उसके नीचे लिखा हुआ है मेड विद AI.





इससे ये क्लियर हो चुका है कि पूनम ने प्रेग्नेंसी का प्रैंक किया है, क्योंकि कल फर्स्ट अप्रैल है.ये कोई पहला मौका नहीं है, जब पूनम पांडे ने इस तरह का कोई प्रैंक किया हो.

पूनम ने किया था मौत का झूठा नाटक

इससे पहले भी 2024 में उन्होंने सर्वाइकल कैंसर से अपनी मौत की झूठी खबर फैलाई थी.लेकिन, 24 घंटे बाद जब वो जिंदा लोगों के सामने आई थीं, तो उन्हें काफी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था.

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