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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडठाणे में पुलिस ने देह व्यापार रैकेट का किया भंडाफोड़, 35 साल की एक्ट्रेस को बचाया

ठाणे में पुलिस ने देह व्यापार रैकेट का किया भंडाफोड़, 35 साल की एक्ट्रेस को बचाया

पुलिस ने ठाणे जिले में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का पर्दाफाश किया है और एक टीवी और वेब सीरीज एक्ट्रेस को रेस्क्यू किया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 12 Oct 2026 09:10 AM (IST)
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रविवार को बताया कि पुलिस ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का भंडाफोड़ करके 35 साल के टीवी एक्टर के बचाया. यह रैकेट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की महिलाओं को जिस्मफ़रोशी के धंधे में धकेलता था. पुलिस ने बताया कि इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके पुरुष साथी की तलाश जारी है.

पुलिस ने प्रोस्टिट्यूट रैकेट का भंडाफोड़ कर एक्ट्रेस को बचाया
एक एनजीओ से मिली जानकारी के आधार पर, पुलिस ने 8 अक्टूबर को मीरा-भायंदर रोड पर स्थित एक होटल में एक नकली कस्टमर भेजा भेजा. पुलिस की रिलीज के मुताबिक  बाद में उन्होंने वहां छापा मारा और एक महिला को पकड़ा, जिसकी पहचान तबस्सुम उर्फ सोनिया उमर कुरैशी (39) के तौर पर हुई है. बताया जा रहा है कि वह कथित तौर पर महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने के बदले पैसे ले रही थी. पुलिस ने ज्यादा जानकारी तो नहीं दी लेकिन ये बताया कि हिंदी सीरियल और वेब सीरीज में काम करने वाली एक अभिनेत्री को बचाया गया और मुंबई के रेस्क्यू फाउंडेशन में प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा गया है.

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आरोपी महिला साथी के साथ मिलकर चला रही थी रैकेट
पुलिस के मुताबिक, कुरैशी अपने एक साथी के साथ मिलकर कथित तौर पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की महिलाओं, ख़ासकर टीवी सीरियल, वेब सीरीज और फोटो शूट में काम करने वाली महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करते थे.

प्रेस रिलीज के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की रहने वाली और अभी मुंबई के जोगेश्वरी में रह रही कुरैशी को गिरफ्तार किया गया और उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 143 (मानव तस्करी) और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. रिलीज में यह भी कहा गया कि उसके पुरुष साथी की तलाश जारी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और इससे जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है. 

 

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Published at : 12 Oct 2026 09:07 AM (IST)
Tags :
MUMBAI POLICE
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