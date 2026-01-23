इंटरनेट हर दिन कुछ न कुछ नया दिखाकर लोगों को हैरान कर देता है, कभी वायरल ट्रेंड, कभी अजीब वीडियो और कभी सेलेब्स के हमशक्ल. इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है इंस्टाग्राम यूजर ‘द ट्विनटर्नेट’, जिनकी शक्ल बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला से काफी मिलती है. यही वजह है कि लोग उन्हें एक्ट्रेस की बेटी तक कहने लगे. एक्ट्रेस से मिलती-जुलती शक्ल के कारण ‘द ट्विनटर्नेट’ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

इन्फ्लुएंसर ने किया रिएक्ट

लगातार आ रहे कमेंट्स के बाद ‘द ट्विनटर्नेट’ ने सोशल मीडिया पर आकर जूही चावला की हमशक्ल कहे जाने पर रिएक्ट किया. उन्होंने साफ कहा कि वो जूही चावला की बेटी नहीं हैं. साथ ही उन्होंने अपनी मां की पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि उनकी मां अपने समय की फैशन आइकन थीं. दिलचस्प बात ये रही कि ये पोस्ट जूही चावला तक भी पहुंची और उन्होंने इसे लाइक किया.

एक और वीडियो में, द ट्विनटर्नेट ने जूही चावला की नकल करते हुए उनकी सिग्नेचर स्माइल और एक्सप्रेशंस को दोहराया है और बताया है कि इंटरनेट पर लोग उनकी तुलना जूही चावला से कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इस तुलना ने उन्हें वायरल होने में मदद की है और खुद जूही चावला ने भी उस पोस्ट को लाइक किया है जिसमें द ट्विनटर्नेट ने अपनी समानता के बारे में बात की है.

कौन हैं रियाद की इन्फ्लुएंसर?

बता दें, रियाद में रहने वाली ट्विनटर्नेट इंटरनेट पर कई सारे रील्स बनाकर शेयर करती हैं. उनके इंस्टाग्राम हैंडल से एक दिलचस्प बात सामने आती है. उनकी एक जुड़वा बहन है. हालांकि उनकी जुड़वां बहन उनसे मिलती-जुलती नहीं है, और न ही 90 की एक्ट्रेस जूही चावला से.