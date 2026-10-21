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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडटाइगर श्रॉफ पर अटैक के लिए यूपी की राधा और बबीता ने पहुंचाई थी पिस्टल, फायरिंग केस में बड़ा खुलासा

टाइगर श्रॉफ पर अटैक के लिए यूपी की राधा और बबीता ने पहुंचाई थी पिस्टल, फायरिंग केस में बड़ा खुलासा

टाइगर श्रॉफ पर हमले में यूपी की दो महिला सप्लायर्स का हाथ है. दोनों ने ट्रेन से पिस्तौल पहुंचाई थी. दिल्ली पुलिस ने दोनों महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : नितिन आंतिल, सोनीपत |  Updated at : 21 Oct 2026 12:25 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में हथियारों की सप्लाई करने वालों तक पुलिस पहुंच गई है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हथियारों की सप्लाई के आरोप में उत्तर प्रदेश की दो महिलाओं राधा और बबीता को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक, हथियारों की इस खेप को पहुंचाने में इन दोनों महिलाओं की अहम भूमिका सामने आई है. 

आरोप है कि दोनों महिलाओं ने ट्रेन के जरिए पिस्तौल मुंबई पहुंचाई थी.

सोनीपत के दो युवक भी धरे गए

इस मामले में दोनों महिलाओं के साथ ही हरियाणा के सोनीपत स्थित गांव रोहणा निवासी कुणाल और उसी के गांव के सुमित को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार, इन चारों पर हथियारों की सप्लाई से जुड़े होने का आरोप है। अब पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर हथियारों की सप्लाई से जुड़ी कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

कुणाल की दादी रो पड़ीं

उधर, सोनीपत के गांव रोहणा में कुणाल के परिवार से जुड़ी जानकारी भी सामने आई है. परिवार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, कुणाल होटल में नौकरी करता था और उसने दसवीं कक्षा तक पढ़ाई की है. उसके माता-पिता एक निजी कंपनी में काम करते हैं.

टाइगर श्रॉफ पर अटैक के लिए यूपी की राधा और बबीता ने पहुंचाई थी पिस्टल, फायरिंग केस में बड़ा खुलासा

कुणाल की दादी माया ने बताया कि उसे बार-बार समझाया जाता था, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता था. 

दादी के मुताबिक, 'कुणाल इससे पहले भी दोस्तों के साथ पानीपत जाकर एक आपराधिक वारदात को अंजाम दे चुका था और पहले भी जेल में बंद रहा था.' 

टाइगर श्रॉफ पर अटैक के लिए यूपी की राधा और बबीता ने पहुंचाई थी पिस्टल, फायरिंग केस में बड़ा खुलासा

परिवार के अनुसार, जब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम कुणाल को अपने साथ ले गई, तो उसे पूछताछ के लिए ले जाने की बात कही गई थी. कुणाल के सिर पर चोट भी लगी हुई थी. हालांकि, चोट कैसे लगी, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल, टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में हथियारों की सप्लाई के नेटवर्क की पूरी कड़ी की जांच की जा रही है. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों से क्या जानकारी मिलती है और हथियार कहां से आए, किसके कहने पर मुंबई पहुंचाए गए और इस पूरे मामले में किसकी क्या भूमिका रही, इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे.

क्या है मामला?
बता दे, 18 अक्टूबर 2026 की शाम मुंबई के जुहू में फुटबॉल ग्राउंड से लौटते समय टाइगर श्रॉफ की कार पर हमलावरों ने फायरिंग की थी. इस घटना में टाइगर सुरक्षित रहे, लेकिन उनके ड्राइवर फिरदौस बलोच और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए. पुलिस जांच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एंगल सामने आया है.

टाइगर श्रॉफ पर अटैक के लिए यूपी की राधा और बबीता ने पहुंचाई थी पिस्टल, फायरिंग केस में बड़ा खुलासा

 मुंबई पुलिस ने इस मामले में राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन और सोनीपत सहित कई जगहों से आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

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About the author नितिन आंतिल, सोनीपत

नितिन आंतिल हरियाणा के सोनीपत की राजनीतिक, क्राइम और आम सरोकार से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. वो 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 12:09 PM (IST)
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