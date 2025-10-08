Video: 'शीला की जवानी', IIT की स्टूडेंट ने डांस कर स्टेज पर लगाई आग! वायरल वीडियो पर भड़के लोग
Viral Dance Video: सोशल मीडिया पर आईआईटी रुड़की की एक स्टूडेंट के जबरदस्त डांस का वीडियो वायरल हो रहा है. लड़की के डांस और उसके कपड़ों पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
Viral Dance Video: सोशल मीडिया पर आए दिन डांस के कई वीडियोज वायरल होते रहते हैं, लेकिन हाल ही में एक ऐसे डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने सोशल मीडया पर गदर मचा दिया है. वीडियो में एक लड़की, जो आईआईटी रुड़की की स्टूडेंट है, वह बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ के फेमस गाने 'शीला की जवानी' पर डांस करती नजर आ रही है.
वीडियो में डांस करती दिख रही लड़की का नाम कोमल सिंह बताया जा रहा है. गाने के लिए लड़की ने लुक भी कटरीना कैफ जैसा ही रखा है. यह वीडियो कॉलेज में किसी इंवेंट के दौरान का है. इस वीडियो को खुद डांस पर परफॉर्म करने वाली लड़की ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. देखें वीडियो.
लड़की के डांस लोगों ने दी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं
ये वीडियो इतना फेमस हो गया है कि इसको हर जगह शेयर किया जा रहा है. वीडियो पर लोगों के कई कमेंट्स सामने आ रहे हैं. काफी लोग लड़की के डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग वीडियो पर आपत्ति जता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ''आज की जनरेशन आइटम सॉन्ग पर डांस करने में बिजी है, अब अंदाजा लगा लो कि इनका भविष्य कैसा होगा.''
लड़की के डांस वीडियो पर छिड़ी बहस
सोशल मीडिया पर इस डांस के वीडियो पर बहस छिड़ गई है. कई लोग लड़की के डांस को स्पोर्ट कर रहे हैं तो वहीं कई लोग लड़की के कपड़ों पर नाराजगी जता रहे हैं. एक यूजर ने कहा कि लड़की काफी अच्छा डांस करती है तो वहीं दूसरे ने कहा कि ऐसे डांस आईआईटी जैसे कॉलेज में नहीं होने चाहिए. वहीं काफी लोगों का कहना है कि डांस करना गलत नहीं है, लेकिन इसे प्रस्तुत करने का तरीका सही होना चाहिए. वीडियो पर लोगों के मिले-जुले कमेंट्स सामने आ रहे हैं.
