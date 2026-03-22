'धुरंधर 2' की स्क्रीनिंग में मचा बवाल, हिंदी-तेलुगु वर्जन को लेकर आपस में भिड़े दर्शक

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' जहां बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, वहीं एक अजीब घटना ने इसे और चर्चा में ला दिया है. फिल्म को इस बार हिंदी के साथ-साथ साउथ की कई भाषाओं में भी रिलीज किया गया है. लेकिन इसी बीच हैदराबाद के एक मल्टीप्लेक्स में ऐसा बवाल हुआ कि मामला पुलिस तक पहुंच गया. एक ही स्क्रीन पर हिंदी और तेलुगु दोनों के टिकट बेच दिए गए, जिससे दर्शकों के बीच बहस और हंगामा शुरू हो गया.

तेलुगु और हिंदी वर्जन को लेकर हुआ विवाद

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक, यह घटना हैदराबाद के नेक्स्ट गैलेरिया मॉल के PVR थिएटर की है. एक महिला ने बताया कि उसने टिकट बुकिंग ऐप के जरिए फिल्म की सीटें बुक की थी, जहां हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन दिखाए जा रहे थे. जैसे ही शो शुरू हुआ और बीच में 'कॉकटेल 2' का प्रोमो आया, दर्शक आपस में भिड़ गए. कुछ लोग तेलुगु में फिल्म चलाने की मांग कर रहे थे, तो कुछ हिंदी में. एक महिला जोर देकर कह रही थी कि पहले तेलुगू वर्जन के टिकिट बुक हुए थे, इसलिए वही चलना चाहिए.

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हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस और थिएटर स्टाफ को बीच में आकर मामला संभालना पड़ा. दर्शकों ने अलग-अलग स्क्रीन की मांग की. हालांकि कुछ लोग सीढ़ियों पर बैठकर फिल्म देखने की बात तक कहने लगे. आखिर में थिएटर ने हिंदी वर्जन ही चला दिया, जिससे तेलुगु टिकट लेने वाले लोग नाराज हो गए.

21 मार्च से साउथ में रिलीज हुई फिल्म

बता दें, आदित्य धर की धुरंधर 2 इस बार कई भाषाओं में रिलीज की गई है. हालांकि साउथ की भाषाओं के वर्जन समय पर तैयार नहीं हो पाए, फिर भी टिकट पहले ही बेच दिए गए थे. बाद में सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद ये वर्जन 21 मार्च को रिलीज हुए. फिल्म की कहानी एक भारतीय जासूस पर है, जिसे पाकिस्तान के लियारी इलाके में एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त और राकेश बेदी जैसे कलाकार नजर आए हैं.