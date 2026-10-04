भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में से एक पेन मरुधर इन दिनों लगातार बड़ी फिल्मों के राइट्स अपने नाम कर रही है. इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' के बाद कंपनी ने संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' और शाहरुख खान की 'किंग' जैसी फिल्मों के राइट्स भी हासिल किए हैं.

अब पेन मरुधर ने दो और बड़ी फिल्मों के राइट्स हासिल कर लिए हैं. कंपनी ने इमरान हाशमी की 'गनमास्टर G9' और रजनीकांत की 'जेलर 2' के हिंदी वर्जन के राइट्स खरीद लिए हैं. ये डील करोड़ों में हुई है.

35 करोड़ रुपये से ज्यादा में खरीदे 'गनमास्टर G9' के राइट्स

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, पेन मरुधर ने 'गनमास्टर G9' के राइट्स 35 करोड़ रुपये से ज्यादा में खरीदे हैं. एक सोर्स ने बताया कि कंपनी को भरोसा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करेगी. खास बात ये है कि 'गनमास्टर G9' के हीरो इमरान हाशमी हैं और उनकी पिछली सुपरहिट फिल्म 'आवारापन 2' को भी पेन मरुधर ने ही डिस्ट्रीब्यूट किया था.

कब रिलीज होगी 'गनमास्टर G9'?

पेन मरुधर को उम्मीद है कि 'आवारापन 2' की सफलता का फायदा 'गनमास्टर G9' को भी मिलेगा. फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा जेनेलिया डिसूजा और अपारशक्ति खुराना भी नजर आएंगे. इसका निर्देशन 'आशिक बनाया आपने' फेम आदित्य दत्त ने किया है. फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

15 करोड़ रुपये में खरीदे 'जेलर 2' के हिंदी राइट्स

पेन मरुधर ने रजनीकांत की 'जेलर 2' के हिंदी वर्जन के राइट्स भी 15 करोड़ रुपये से ज्यादा में खरीदे हैं. 2023 में रिलीज हुई 'जेलर' ने हिंदी में उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं की थी. इसकी एक वजह 'गदर 2' और 'ओएमजी 2' से मिली कड़ी टक्कर थी. इसके अलावा फिल्म को उस समय नेशनल चेन के सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया था. हालांकि, बाद में 'जेलर' को ओटीटी और सैटेलाइट पर काफी देखा गया. अब 'जेलर 2' के नेशनल चेन में रिलीज होने की उम्मीद है.

कब रिलीज होगी 'जेलर 2'?

रजनीकांत की 'जेलर 2' 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस एक्शन-कॉमेडी थ्रिलर फिल्म में एक बार फिर रजनीकांत का दमदार अंदाज देखने को मिलेगा. नेल्सन दिलीपकुमार फिल्म के डायरेक्टर हैं. इसका म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है.

फिल्म को सन पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रहा है. मिथुन चक्रवर्ती, एस.जे. सूर्या, सूरज वेंजारामूडु, रम्या कृष्णन, विद्या बालन और योगी बाबू जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म का ट्रेलर 5 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगा.