पेद्दी' ने दुनियाभर में 5 दिनों में लूटा बॉक्स ऑफिस, बनी साल की सबसे बड़ी साउथ इंडियन फिल्म

बुची बाबू सना निर्देशित और राम चरण और जाह्नवी कपूर स्टारर फ़िल्म 'पेद्दी' ने 4 जून को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी जबकि इसके पेड प्रीमियर 3 जून को हुए थे. यूं तो इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म को क्रिटिक्स से मिला-जुला रिव्यू मिला था यहां तक कि फ़िल्म में लीड एक्ट्रेस के किरदार को दिखाए जाने के तरीके की भी खूब आलोचना हुई बावजूद इसके यह फ़िल्म 2026 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली साउथ इंडियन फ़िल्म बन गई है. इसने सूर्या की हालिया रिलीज फिल्म को मात दे दी है.

'पेद्दी' ने वर्ल्डवाइड 5 दिनों मे कितनी की कमाई?

'पेद्दी' के मेकर्स ने फ़िल्म की रिलीज़ के पांच दिनों के दुनिया भर में कमाई के आंकड़े शेयर किए है. जिसके मुताबिक इस स्पोर्ट्स ड्रामा ने रिलीज के 5 दिनों में वर्ल्डवाइड 315 करोड़ की कमाई की है. फ़िल्म के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखा है, "बॉक्स ऑफ़िस चैंपियन, पेद्दी का दबदबा जारी है. पेद्दी ने 5 दिनों में दुनिया भर में 315 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की है."

BOX OFFICE CHAMPION #PEDDI continues his dominance 🔥🔥#Peddi collects a gross of over 315 CRORES + GROSS WORLDWIDE in 5 days ❤‍🔥#PEDDI Now In Cinemas 💥https://t.co/EMhY3eMGKq pic.twitter.com/e5fZ2thleb — PEDDI (@PeddiMovieOffl) June 9, 2026

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'पेद्दी' बनी साल 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग साउथ इंडियन फिल्म

इसी के साथ 'पेद्दी' अब 2026 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फ़िल्म और इस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली साउथ इंडियन फ़िल्म बन गई है.इसने अनिल रविपुडी की चिरंजीवी और नयनतारा स्टारर 'माना शंकर वर प्रसाद गारू' के 301.49 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़कर टॉप जगह हासिल की है.

'पेद्दी' ने 'करुप्पु' को भी चटाई धूल

भारतीय रिलीज़ की लिस्ट में इसकी जगह की बात करें तो यह तीसरे नंबर पर है. इसने आरजे बालाजी की सूर्या और तृषा कृष्णन स्टारर 'करुप्पु' के 304 करोड़ के कलेक्शन को पीछे छोड़ा है, जो इस साल तमिल सिनेमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी. बता दें कि 'पेद्दी' ने अब तक हिंदी के मुकाबले तेलुगु में बेहतर परफॉर्म किया है. ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इसने रिलीज के पांच दिनों में भारत में 169.70 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है.

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