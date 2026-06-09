पेद्दी' ने दुनियाभर में 5 दिनों में लूटा बॉक्स ऑफिस, बनी साल की सबसे बड़ी साउथ इंडियन फिल्म

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडPeddi BO Day 5 Worldwide: पेद्दी' ने दुनियाभर में 5 दिनों में लूट लिया बॉक्स ऑफिस, बनी साल की सबसे बड़ी साउथ इंडियन फिल्म, 'करुप्पु' को भी दी मात

Peddi BO Day 5 Worldwide: पेद्दी' ने दुनियाभर में 5 दिनों में लूट लिया बॉक्स ऑफिस, बनी साल की सबसे बड़ी साउथ इंडियन फिल्म, 'करुप्पु' को भी दी मात

Peddi BO Day 5 Worldwide: राम चरण और जाह्नवी कपूर की 'पेद्दी' ने वर्ल्डवाइड रिलीज के 5 दिनों में 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.अब ये साल 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग साउथ इंडियन फिल्म बन गई है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 09 Jun 2026 03:24 PM (IST)
Preferred Sources

बुची बाबू सना निर्देशित और राम चरण और जाह्नवी कपूर स्टारर फ़िल्म 'पेद्दी' ने 4 जून को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी जबकि इसके पेड प्रीमियर 3 जून को हुए थे. यूं तो इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म को क्रिटिक्स से मिला-जुला रिव्यू मिला था यहां तक कि फ़िल्म में लीड एक्ट्रेस के किरदार को दिखाए जाने के तरीके की भी खूब आलोचना हुई बावजूद इसके  यह फ़िल्म 2026 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली साउथ इंडियन फ़िल्म बन गई है. इसने सूर्या की हालिया रिलीज फिल्म को मात दे दी है.

'पेद्दी' ने वर्ल्डवाइड 5 दिनों मे कितनी की कमाई?
'पेद्दी' के मेकर्स ने फ़िल्म की रिलीज़ के पांच दिनों के दुनिया भर में कमाई के आंकड़े शेयर किए है. जिसके मुताबिक इस स्पोर्ट्स ड्रामा ने रिलीज के 5 दिनों में वर्ल्डवाइड 315 करोड़ की कमाई की है. फ़िल्म के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखा है, "बॉक्स ऑफ़िस चैंपियन, पेद्दी का दबदबा जारी है. पेद्दी ने 5 दिनों में दुनिया भर में 315 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की है."

 

ये भी पढ़ें:-shraddha Kapoor Upcoming Films: बॉक्स ऑफिस होगा ‘स्त्री’ का राज, इन 5 फिल्मों से 2026-27 में धमाल मचाएंगी श्रद्धा कपूर

'पेद्दी' बनी साल 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग साउथ इंडियन फिल्म
इसी के साथ 'पेद्दी' अब 2026 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फ़िल्म और इस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली साउथ इंडियन फ़िल्म बन गई है.इसने अनिल रविपुडी की चिरंजीवी और नयनतारा स्टारर 'माना शंकर वर प्रसाद गारू' के 301.49 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़कर टॉप जगह हासिल की है.

'पेद्दी' ने 'करुप्पु' को भी चटाई धूल
भारतीय रिलीज़ की लिस्ट में इसकी जगह की बात करें तो यह तीसरे नंबर पर है.  इसने आरजे बालाजी की सूर्या और तृषा कृष्णन स्टारर 'करुप्पु' के 304 करोड़ के कलेक्शन को पीछे छोड़ा है, जो इस साल तमिल सिनेमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी. बता दें कि 'पेद्दी' ने अब तक हिंदी के मुकाबले तेलुगु में बेहतर परफॉर्म किया है. ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक  इसने रिलीज के पांच दिनों में भारत में 169.70 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है.

ये भी पढ़ें-Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai BO Day 4: 'है जवानी तो इश्क होना है' की मंडे टेस्ट में हवा हुई टाइट, चादिनों में बस इतनी हुई कमाई

और पढ़ें
Published at : 09 Jun 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Ram Charan BOX OFFICE COLLECTION Peddi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Peddi BO Day 5 Worldwide: पेद्दी' ने दुनियाभर में 5 दिनों में लूट लिया बॉक्स ऑफिस, बनी साल की सबसे बड़ी साउथ इंडियन फिल्म, 'करुप्पु' को भी दी मात
पेद्दी' ने दुनियाभर में 5 दिनों में लूटा बॉक्स ऑफिस, बनी साल की सबसे बड़ी साउथ इंडियन फिल्म
बॉलीवुड
Tumbadchi Manjula Day 3 BO: 6 करोड़ के बजट में बनी इस मराठी फिल्म ने 3 दिन में ही कर ली बंपर कमाई, बॉक्स ऑफिस धमाका
6 करोड़ के बजट में बनी इस मराठी फिल्म ने 3 दिन में ही कर ली बंपर कमाई, बॉक्स ऑफिस धमाका
बॉलीवुड
'मुझे मर्द पसंद हैं...' जेंडर चेंज करा लड़की बनीं अनाया बांगर ने सरेआम किया अपनी सेक्शुअलिटी का एलान
'मुझे मर्द पसंद हैं...' जेंडर चेंज करा लड़की बनीं अनाया बांगर ने सरेआम किया अपनी सेक्शुअलिटी का एलान
बॉलीवुड
नाम से खानदान का नाम हटा दो...कंगना रनौत के इस फैसले से नाराज हो गए थे उनके दादा
नाम से खानदान का नाम हटा दो...कंगना के इस फैसले से नाराज हो गए थे उनके दादा
Advertisement

वीडियोज

PoK Protests: PoK में उग्र हुआ प्रदर्शन, पाक सेना को खदेड़ा!| Asim Munir |Shehbaz Sharif | Breaking
PoK Protests: नए वीडियो ने बढ़ाई पाकिस्तान की टेंशन! | Asim Munir | Shehbaz Sharif | Pakistan
Iran-US-Israel War Update: युद्ध रुकते ही ईरानकी ट्रंप को खुली चेतावनी! | Netanyahu | Trump
Khan Sir Controversy: खान सर की गिरफ्तारी पर आई बड़ी खबर! | Patna Coaching Firing | Breaking
गीता मां ने 52 साल की उम्र में सीक्रेट शादी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं-
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK में शहबाज-मुनीर के खिलाफ बगावत, मुजफ्फराबाद से रावलकोट तक विरोध प्रदर्शन, PAK आर्मी ने दागे गोले-कारतूस
PoK में शहबाज-मुनीर के खिलाफ बगावत, रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक प्रदर्शन, PAK आर्मी ने दागे कारतूस
महाराष्ट्र
2029 चुनाव में कौन होगा INDIA का PM फेस, उद्धव ठाकरे गुट ने कर दिया तय? बैठक में उठे ये 2 सवाल
2029 चुनाव में कौन होगा INDIA का PM फेस, उद्धव ठाकरे गुट ने कर दिया तय? बैठक में उठे ये 2 सवाल
विश्व
ट्रंप ने शी जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, अमेरिका ने अलीबाबा और BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
ट्रंप ने जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, US ने अलीबाबा-BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, गायकवाड़ ने सेंचुरी ठोक रचा इतिहास, तिलक वर्मा भी चमके; भारत ने बनाए 277 रन
वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, गायकवाड़ ने सेंचुरी ठोक रचा इतिहास, तिलक वर्मा भी चमके; भारत ने बनाए 277 रन
बॉलीवुड
Bandar BO Day 4: मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
विश्व
Explained: US-ईरान जंग के 100 दिनों में कितनी तबाही? मुज्तबा जख्मी, खामेनेई समेत 3,593 लोगों की मौत और 10 लाख से ज्यादा बेघर
US-ईरान जंग के 100 दिनों में कितनी तबाही? खामेनेई समेत 3,593 लोगों की मौत, अब हालात क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'PDA की वजह से सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाया', अखिलेश के करीबी नेता ने लगाया बड़ा आरोप
'PDA की वजह से सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाया', अखिलेश के करीबी नेता ने लगाया बड़ा आरोप
ऑटो
इस शख्स के पास है 800 करोड़ रुपये की कार, डिजाइन ऐसा कि देखने के लिए लग जाती है भीड़
इस शख्स के पास है 800 करोड़ रुपये की कार, डिजाइन ऐसा कि देखने के लिए लग जाती है भीड़
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget