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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडPeddi Box Office: 350 करोड़ के बजट में बनी 'पेद्दी' हिट हुई या फ्लॉप? जानें- रिलीज के 5 दिनों में कितने फीसदी वसूली लागत?

Peddi Box Office: 350 करोड़ के बजट में बनी 'पेद्दी' हिट हुई या फ्लॉप? जानें- रिलीज के 5 दिनों में कितने फीसदी वसूली लागत?

Peddi Box Office: राम चरण की पेद्दी ने रिलीज के 5 दिनों में 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई तो कर ली है लेकन ये अभी अपना 50 फीसदी बजट भी वसूल नहीं कर पाई है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 09 Jun 2026 01:39 PM (IST)
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राम चरण स्टार स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'पेद्दी' काफी बज और भारी उम्मीदों के साथ 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत तो जबरदस्त की, लेकिन ओपनिंग वीकेंड के किसी भी दिन वह अपने फर्स्ट डे कलेक्शन वाले लेवल को बरकरार नहीं रख पाई. एक एवरेज वीकेंड के बाद, सबकी नज़रें इसके पहले मंडे परफॉर्मेंस पर टिकी थीं, और उम्मीद के मुताबिक, इस बड़ी फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखी गई. पहले दिन की कमाई की तुलना में, इसके फर्स्ट मंडे कलेक्शन में 70% से ज़्यादा की ज़बरदस्त गिरावट आई. चलिए यहां जानते हैं 'पेद्दी' ने रिलीज के 5 दिनों में अपना कितना फीसदी बजट वसूल कर लिया है.

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 5 दिनों में कितनी कमाई की?
तेलुगु स्पोर्ट्स-एक्शन ड्रामा 'पेद्दी'  ने पहले सोमवार को 12.05 करोड़ रुपये की कमाई की है. वहीं इसके ओपनिंग डे का कलेक्शन 51 करोड़ रुपये था (पेड प्रीव्यू को छोड़कर) . ऐसे में पहले दिन के मुकाबले इसके 5वें दिन के कलेक्शन में 76.37% की भारी गिरावट देखी गई. आम तौर पर, फिल्म की कमाई में 50% या उससे कम की गिरावट होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ गिरावट ज़्यादा रही, जिससे यह फिल्म 'मंडे टेस्ट' में फेल हो गई. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के 5 दिनों में 169.7 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है. यह 200.24 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई के बराबर है.

ये भी पढ़ें:-shraddha Kapoor Upcoming Films: बॉक्स ऑफिस होगा ‘स्त्री’ का राज, इन 5 फिल्मों से 2026-27 में धमाल मचाएंगी श्रद्धा कपूर

'पेद्दी' ने कितना फीसदी वसूला बजट?
राम चरण की 'गेम चेंजर'  का बजट 450 करोड़ था और 'RRR' 550 करोड़ की लागत में बनी थी. वहीं अब ग्लोबल स्टार की 'पेद्दी'  350 करोड़ के भारी-भरकम बजट में बनी बताई जा रही है और ये राम चरण की तीसरी सबसे महंगी फ़िल्म है. इस लागत के मुकाबले, 'पेद्दी' ने रिलीज के 5 दिनों में 169.7 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है, जिससे मुताबिक ये अपनी मोटे बजट का अभी 48.49% हिस्सा वसूल कर पाई है.

हालांकि कमाई की रफ़्तार अच्छी है, लेकिन आने वाले दिनों में कमाई में गिरावट होती है तो ये फ़िल्म के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है. क्योंकि इसे हिट होने के लिए अपनी लागत से दुगनी कमाई करनी होगी. अब देखने वाली बात होती कि ये फिल्म दूसरे वीकेंड तक कैसा परफॉर्म कर पाती है. 

ये भी पढ़ें-Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai BO Day 4: 'है जवानी तो इश्क होना है' की मंडे टेस्ट में हवा हुई टाइट, चादिनों में बस इतनी हुई कमाई

 

 

Published at : 09 Jun 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Ram Charan Box Office Peddi
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