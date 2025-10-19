हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपत्रलेखा ने होने वाले बच्चे को लेकर की बात, बताया कैसी करती हैं दिवाली पूजा

पत्रलेखा ने होने वाले बच्चे को लेकर की बात, बताया कैसी करती हैं दिवाली पूजा

Patralekhaa Diwali Celebration: पत्रलेखा ने प्रेग्नेंसी में पहली दिवाली मनाई, खुशी जताते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे हम तीनों पहले से ही एक परिवार बन गए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Oct 2025 02:50 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर कपल राजकुमार राव और पत्रलेखा जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं. मां बनने वाली पत्रलेखा के लिए इस बार की दिवाली-धनतेरस और भी खास बन गई है. 

बेबी आने की खुशी और नई फिल्मों के साथ डबल सेलिब्रेशन
उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “हम बहुत एक्साइटेड हैं. सबसे पहले तो बेबी आने वाला है, और साथ ही प्रोफेशनली भी हमारी पहली प्रोडक्शन फिल्म कुछ महीनों में रिलीज होने जा रही है. हमारी दूसरी फिल्म की एडिटिंग भी चल रही है. तो बहुत कुछ एक साथ हो रहा है, और यह हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग फेज है.”

अपनी प्रेग्नेंसी जर्नी के बारे में बात करते हुए पत्रलेखा कहती हैं, “मेरी प्रेग्नेंसी मेरे लिए इस साल की सबसे बड़ी खुशी रही है. यह एक बहुत अलग और अनोखी जर्नी है. यह मुश्किल भी होती है, क्योंकि शारीरिक रूप से बहुत बदलाव आते हैं. 9 महीनों में शरीर पूरी तरह बदल जाता है. कभी-कभी यह थोड़ा इमोशनल भी कर देता है, क्योंकि आपको पता होता है कि अब आपके परिवार में एक नया सदस्य आने वाला है.”

प्रेग्नेंसी ने मुझे अंदर से नया रूप दे दिया है
वह अब अपने आखिरी ट्राइमेस्टर में हैं और कहती हैं कि उन्हें खुद में बहुत बदलाव महसूस हो रहा है. एक्ट्रेस ने कहा, “मुझे लगता है मैं अब वो इंसान नहीं हूं जो पिछले साल थी. हर दिन कुछ नया महसूस होता है. बच्चा अभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बदल रहा है. कोई भी आपको इस एक्सपीरियंस के लिए तैयार नहीं कर सकता. इसे खुद जीकर ही समझा जा सकता है,”

वह बताती हैं. जब उनसे कहा गया कि यह उनकी और राजकुमार की आखिरी दिवाली है जब वे सिर्फ दो लोग हैं, तो वह तुरंत मुस्कुराकर कहती हैं, “मुझे अब ऐसा नहीं लगता कि हम सिर्फ दो लोग हैं, क्योंकि बच्चा तो हमारे साथ ही है, बस आने वाला है.”

दिवाली पर राजकुमार खुद निभाते हैं पूजा के सारे रिवाज
दिवाली के अपने रिवाजों के बारे में वह मुस्कुराकर बताती हैं, “राज और मैं दोनों काफी स्पिरिचुअल हैं. हमारी शादी के बाद से हम हर साल दिवाली पूजा करते हैं, बिना किसी गैप के. राज अपने मंदिर को बहुत प्यार करते हैं और वहां बैठकर मेडिटेशन करना उन्हें बहुत पसंद है. वह खुद मंदिर साफ करते हैं. कभी पंडित जी आते हैं और कभी-कभी राज खुद ही पूजा कर लेते हैं,”.

बचपन की दिवाली याद कर भावुक हुईं
दिवाली की बात करते हुए पत्रलेखा अपने बचपन की यादों में खो जाती हैं.  वह कहती हैं, “मैं शिलॉन्ग की रहने वाली हूं. मेरे माता-पिता का एक बहुत क्लोज फ्रेंड्स ग्रुप था. करीब आठ कपल्स, जिनके बच्चे भी हमारे अच्छे दोस्त थे. दिवाली से कुछ दिन पहले हर शाम हम सब पार्टी करते थे और दिवाली आने तक खूब मस्ती चलती थी. वह ट्रेडीशन आज भी शिलॉन्ग में जारी है. मेरे कई दोस्त आज भी वहां लौटकर दिवाली मनाते हैं. लेकिन इस बार मैं नहीं जा पाई, और मुझे इसकी बहुत कमी महसूस हो रही है,”.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RajKummar Rao (@rajkummar_rao)

दिवाली सिर्फ त्योहार नहीं, नई शुरुआत का एहसास है
पत्रलेखा बताती हैं कि दिवाली हमेशा से उनके जीवन का हिस्सा रही है. “मुझे जितना याद है, दिवाली हमेशा दोस्तों और परिवार के साथ मनाई गई है. मेरे लिए यह सिर्फ त्यौहार नहीं बल्कि एक तरह की सफाई का प्रतीक है. आप घर ही नहीं, मन को भी साफ करते हैं, पुरानी बातों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत के लिए जगह बनाते हैं.'uc

Published at : 19 Oct 2025 02:50 PM (IST)
Tags :
Rajkummar Rao Patralekhaa Diwali 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
बिहार
Bihar Election 2025: पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
विश्व
'अल्लाह कसम पाकिस्तान की सेना को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को सख्त चेतावनी
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
स्पोर्ट्स
38 साल के लियोनेस मेसी का जादू आज भी कायम, हैट्रिक लगाकर जीता MLS 2025 का गोल्डन बूट
38 साल के लियोनेस मेसी का जादू आज भी कायम, हैट्रिक लगाकर जीता MLS 2025 का गोल्डन बूट
Advertisement

वीडियोज

त्योहारों पर घर लौटने की होड़..रेलवे स्टेशनों पर उमड़ा लोगों का सैलाब |Breaking
सिद्धार्थनगर में नशे का नेटवर्क बेखौफ, वीडियो वायरल | ABP NEWS
दिवाली पर Akhilesh Yadav के बयान पर शुरू हुआ विवाद | SP | Breaking
'दीये-मोमबत्ती पर खर्चा क्यों, क्रिसमस से सीखो'- Akhilesh Yadav
पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खाक, लाखों का नुकसान |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
बिहार
Bihar Election 2025: पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
विश्व
'अल्लाह कसम पाकिस्तान की सेना को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को सख्त चेतावनी
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
स्पोर्ट्स
38 साल के लियोनेस मेसी का जादू आज भी कायम, हैट्रिक लगाकर जीता MLS 2025 का गोल्डन बूट
38 साल के लियोनेस मेसी का जादू आज भी कायम, हैट्रिक लगाकर जीता MLS 2025 का गोल्डन बूट
बॉलीवुड
Gabru First Film: बर्थडे पर सनी देओल ने किया सरप्राइज, शेयर की नई फिल्म गबरू की पहली झलक
बर्थडे पर सनी देओल ने किया सरप्राइज, शेयर की नई फिल्म गबरू की पहली झलक
हेल्थ
दीवाली के बाद सांस लेना होता है मुश्किल, जानें किन बीमारियों को खतरा हो जाता है दोगुना?
दीवाली के बाद सांस लेना होता है मुश्किल, जानें किन बीमारियों को खतरा हो जाता है दोगुना?
जनरल नॉलेज
कितना सुरक्षित है पुतिन का प्राइवेट विमान, दुश्मन देशों के बीच से निकलकर इसी से जाएंगे हंगरी
कितना सुरक्षित है पुतिन का प्राइवेट विमान, दुश्मन देशों के बीच से निकलकर इसी से जाएंगे हंगरी
विश्व
शशि थरूर ने UAE के BAPS हिंदू मंदिर में किए दर्शन, किस बात के लिए PM मोदी की जमकर की तारीफ?
शशि थरूर ने UAE के BAPS हिंदू मंदिर में किए दर्शन, किस बात के लिए PM मोदी की जमकर की तारीफ?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget