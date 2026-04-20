'समय सब कुछ बदल देता है पर पतियों की फितरत नहीं', रिलीज हुआ 'पति पत्नी और वो दो' का मजेदार टीजर

आयुष्मान खुराना की अपकमिंग फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म में आयुष्मान इस बार पर्दे पर एक नहीं तीन एक्ट्रेसेस सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी संग इश्क लड़ाते हुए नजर आएंगे. फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है. वहीं मेकर्स ने भी आज 'पति पत्नी और वो दो' का धांसू टीजर रिलीज कर दिया है. टीजर में शादीशुदा होते हुए भी आयुष्मान घर के बाहर रोमांस ढूंढते नजर आ रहे हैं.

कैसा है 'पति पत्नी और वो दो' का टीजर?

'पति पत्नी और वो दो' का टीजर काफी एंटरटेनिंग है. टीजर की पहली झलक ही संजीव कुमार की फिल्म 'पति पत्नी और वो' की याद दिला देती है और उसके बाद कार्तिक आर्यन की झलक देखने को मिलती है और फिर प्रजापति पांडे (आयुष्मान खुराना) की एंट्री होती है, जो पत्नी के होते हुए भी बाहर दो-दो लड़कियों के साथ इश्क लड़ा रहे हैं. टीजर में आयुष्मान खुराना को ऐसे पति के रूप में दिखाया है, जो अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर प्यार ढूंढने निकले हैं लेकिन बाहर सिर्फ प्यार ही नहीं, मुसीबतें भी उनका इंतजार कर रही हैं.

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टीजर काफी मजेदार है. इसे देखने के बाद अब फैंस 'पति पत्नी और वो दो' के ट्रेलर को लेकर एक्साइटेड हो गए हैं. बता दें कि इससे पहले फिल्म मेकर्स ने इसका मजेदार पोस्टर भी जारी किया था, जिसमें अभिनेता किसी महिला कलाकार के साथ नहीं, बल्कि तेंदुए के साथ नजर आते हैं वो भी जाल में फंसे. इसके कैप्शन में लिखा था, "शिकारी खुद हो गया शिकार! अब जाल में फंस गए हमारे प्रजापति पांडे.”

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कब रिलीज होगी 'पति पत्नी और वो दो' ?

'पति पत्नी और वो दो' रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है. बता दें कि ये फिल्म 15 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. कॉमेडी फिल्म को मुदस्सर अजीज द्वारा निर्देशित किया गया है. गौरतलब है कि 2019 की हिट फिल्म पति पत्नी और वो को भी मुदस्सर अजीज ने ही निर्देशित किया था, वहीं फिल्म को भूषण कुमार और रेनू रवि चोपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं.

'पति पत्नी और वो दो' स्टार कास्ट

'पति पत्नी और वो दो' में आयुष्मान खुराना के अलावा सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी ने लीड रोल प्ले किया है. फिल्म के अन्य कलाकारों में विजय राज, तिग्मांशु धूलिया और आयशा रजा भी दिखने वाले हैं. मल्टीस्टार होने की वजह से फिल्म से काफी उम्मीदें की जा रही हैं. सारा अली खान और आयुष्मान खुराना दोनों 'उड़ता तीर' के बाद एक साथ दोबारा स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे.

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