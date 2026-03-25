'अशोका' से 'जवान' तक, इन 6 फिल्मों ने शाहरुख खान को बनाया अल्टीमेट एक्शन हीरो

बॉलीवुड के बादशाह, शाहरुख खान को लोग रोमांस किंग के रूप में जानते हैं. शाहरुख को रोमांस के मामले में कोई टक्कर नहीं दे सकता है. उनकी फिल्में जैसे 'डीडीएलजे', 'कुछ कुछ होता है' और 'वीर जारा' ने उन्हें रोमांस का किंग बनाया है. लेकिन वो केवल रोमांस तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि एक्शन के भी बादशाह है. शाहरुख की आगामी फिल्म 'किंग' भी एक्शन से भरपूर रहने वाली है. जिसमें वो अपनी बेटी सुहाना खान के साथ एक्शन करते दिखेंगे. इसी बीच आइये आपको दिखाते हैं उन फिल्मों की लिस्ट जिन्होंने शाहरुख खान को रोमांस से हटकर एक्शन का किंग बना दिया है.

वन टू का फोर (One 2 Ka 4)

साल 2001 में आई फिल्म इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ जैकी श्रॉफ और जूही चावला भी नजर आए थे. फिल्म में एक्टर एक सीआईडी ऑफिसर बने थे और तगड़ा एक्शन करते नजर आए थे. इन्हीं कुछ फिल्मों से शाहरुख की रोमांस के बाद एक्शन जोनर में शुरुआत हुई थी.

अशोका (Asoka)

साल 2001 में रिलीज हुई शाहरुख खान की वॉर एक्शन फिल्म में तलवार बाजी करते एक्टर बहुत शानदार लगे थे. इस फिल्म के जरिए भी उन्होंने अपना एक्शन का जलवा दिखाया था. इस फिल्म ने भी उनके एक्शन हीरो बनने के दरवाजे खोल दिए थे.

रावन (Ra-One)

ये फिल्म शाहरुख खान के ही प्रोडक्शन हाउश में बनी एक साई-फाई एक्शन फिल्म थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खास जलवा तो नहीं बिखेरा, लेकिन शाहरुख के एक्शन ने इस फिल्म को चर्चा में ला दिया था. एक्टर का कहना था कि ये फिल्म उन्होंने अपने बेटे के लिए बनाई है.

रईस (Raees)

शाहरुख खान और माहिरा खान स्टारर ये फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने दर्शकों का जमकर एंटरटेनमेंट किया था. एक्टर इस फिल्म में रईस आलम के किरदार में थे जो गुजरात का एक गैंग्स्टर होता है. इस फिल्म में शाहरुख दमदार एक्शन करते नजर आए थे.

पठान (Pathaan)

साल 2023 की फिल्म 'पठान' में शाहरुख कान एक रॉ एजेंट के किरदार में नजर आए थे. ये एक एक्शन क्राइम फिल्म थी, ऐसे में फिल्म में शाहरुख खान जॉन के साथ दमदार फाइट सीक्वेंस करते भी नजर आए थे. फिल्म में लीड एक्ट्रेस के रूप में दीपिका पादुकोण भी थीं.

जवान (Jawan)

शाहरुख की ये फिल्म भी साल 2023 में ही रिलीज हुई थी. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच अच्छा खासा क्रेज भी नजर आया था. फिल्म में शाहरुख का एक्शन सीक्वेंस देखने लायक था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी जमकर धमाल मचाया था.