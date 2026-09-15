गणपति बप्पा के रंग में रंगीं पश्मीना रोशन, लाल साड़ी में शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

एक्ट्रेस पश्मीना रोशन ने गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने घर गणपति बप्पा का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पर पूजा और सेलिब्रेशन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनके घर के त्योहार की झलक देखने को मिल रही है. तस्वीरों में घर को फूलों, दीयों और लाल रंग की सजावट से सजाया गया है.

लाल साड़ी में दिखा पश्मीना का ट्रेडिशनल लुक

लाल साड़ी में पश्मीना बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने फूलों, दीयों और लाल रंग की सजावट से सजे गणपति बप्पा की मूर्ति के साथ तस्वीरें खिंचवाई हैं. इसी के साथ घर की सजावट में पारंपरिक अंदाज साफ नजर आ रहा है. लाल साड़ी के साथ ज्वेलरी और चूड़ियों में उनका पूरा लुक त्योहार के लिए काफी खूबसूरत और ट्रेडिशनल नजर आ रहा है.

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एक तस्वीर में पश्मीना फूलों की सजावट के पास पोज देती दिख रही हैं, तो दूसरी तस्वीर में गणपति बप्पा की सुंदर मूर्ति की झलक देखने को मिल रही है. साड़ी के साथ उनकी ज्वेलरी और चूड़ियां उनके पारंपरिक लुक को और निखार रही हैं.

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फैंस को दी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं

तस्वीरें शेयर करते हुए पश्मीना ने अपने फैंस को दिल वाले इमोजी के साथ 'हैपी गणेश चतुर्थी' कहते हुए शुभकामनाएं भी दी हैं.

पश्मीना की इन तस्वीरों ने त्योहार की खुशियों को और बढ़ा दिया है. उनकी तस्वीरों पर फैंस भी खूब प्यार लुटा रहे हैं और कमेंट्स में उन्हें गणेश चतुर्थी की बधाई दे रहे हैं. फैंस गणपति बप्पा से आशीर्वाद की कामना भी कर रहे हैं.

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