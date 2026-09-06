Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपत्नी गीत ग्रेवाल से तलाक के बाद परिवार के साथ दिखे परमिश वर्मा

पत्नी गीत ग्रेवाल से तलाक के बाद परिवार के साथ दिखे परमिश वर्मा

गीत ग्रेवाल से अलग होने की बात कहने के बाद परमिश वर्मा ने पिता के जन्मदिन की फोटोज शेयर की हैं. इस पोस्ट के साथ लिखे एक मैसेज ने लोगों का ध्यान खींच लिया है. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा.

Written By : IANS एजेंसी |  Updated at : 06 Sep 2026 08:14 PM (IST)
Preferred Sources

परमिश वर्मा की पर्सनल लाइफ पिछले कुछ समय से चर्चा में है. अब परमिश ने एक नया पोस्ट शेयर किया है, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी बात किसी लंबे बयान से नहीं, बल्कि परिवार के साथ बिताए खास पल के जरिए रखी है.

परमिश ने अपने पिता के जन्मदिन के मौके पर कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. इनमें वह अपने पिता, मां और भाई सुखन वर्मा के साथ नजर आ रहे हैं. एक फोटो में वह अपने पिता को केक खिलाते दिख रहे हैं. बाकी फोटोज में भी पूरा परिवार साथ में खुश नजर आ रहा है.

पिता को बताया अपना ‘हीरो’

परमिश ने इन फोटोज के साथ पंजाबी में एक लाइन लिखी है. उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी में नेगेटिविटी के लिए कोई जगह नहीं है और उनके पिता ही उनके हीरो हैं.

ये भी पढ़ें: मनोज बाजपेयी का गांधी वाला लुक सामने आया, एक नजर में पहचानना मुश्किल

उनका यह मैसेज ऐसे समय आया है, जब उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. ऐसे में परमिश का परिवार के साथ यह पोस्ट लोगों का ध्यान खींच रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 𝐏𝐀𝐑𝐌𝐈𝐒𝐇 𝐕𝐄𝐑𝐌𝐀 (@parmishverma)

गीत ग्रेवाल से अलग होने की कही थी बात

दरअसल, परमिश और गीत ग्रेवाल के रिश्ते को लेकर पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर बातें चल रही थीं. इसके बाद परमिश ने खुद एक लंबा पोस्ट शेयर कर बताया था कि दोनों अब साथ नहीं हैं.

उन्होंने यह भी कहा था कि इस समय उनकी जिंदगी में एक महिला मौजूद है. इसके बाद परमिश का नाम एक्ट्रेस और मॉडल हरमन बराड़ के साथ जोड़ा जाने लगा. सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर कई तरह की बातें सामने आईं.

ट्रोलिंग पर भी परमिश ने रखी थी बात

इस पूरे मामले के बीच परमिश को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा. उन पर अपनी एक्स वाइफ गीत ग्रेवाल को लेकर कई तरह के आरोप लगाए गए.

ये भी पढ़ें: फिल्म 'A Wednesday' के लिए इन एक्टर्स ने नहीं ली थी फीस

परमिश ने इन बातों पर जवाब देते हुए कहा था कि कई बार किसी पुरुष को बिना पूरी कहानी जाने ही लोगों के लिए निशाना बना दिया जाता है. उन्होंने कहा था कि किसी के बारे में राय बनाना आसान है, लेकिन उसकी पूरी स्थिति समझना उतना आसान नहीं होता.

उन्होंने अपने मुश्किल समय के बारे में भी बात की थी. परमिश के मुताबिक, जब वह बुरे दौर से गुजर रहे थे, तब उन्होंने खुद अपने हालात संभाले और फिर से खड़े होना सीखा.

‘कड़वाहट नहीं रखना चाहता’

परमिश ने यह भी कहा था कि मुश्किल रिश्तों के बाद भी अपनी एक्स वाइफ का सम्मान करना जरूरी है. साथ ही उन्होंने अपनी जिंदगी में मौजूद महिला का भी सम्मान करने की बात कही थी.

अब पिता के जन्मदिन पर शेयर किए गए इस पोस्ट में परमिश ने एक बार फिर नेगेटिविटी से दूर रहने का मैसेज दिया है. उनकी फोटोज में जहां पूरा परिवार साथ नजर आ रहा है, वहीं पिता को अपना ‘हीरो’ बताने वाली उनकी बात सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है.

और पढ़ें
Published at : 06 Sep 2026 08:14 PM (IST)
Tags :
Parmish Verma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मिर्जापुर: द मूवी' बॉक्स ऑफिस लाइव, 8 बजे तक 83 करोड़ के पार कलेक्शन
'मिर्जापुर: द मूवी' बॉक्स ऑफिस लाइव, 8 बजे तक 83 करोड़ के पार कलेक्शन
बॉलीवुड
6 साल के अफेयर के बाद क्यों अलग हुए थे अर्जुन-मलाइका, अब सामने आई वजह
6 साल के अफेयर के बाद क्यों अलग हुए थे अर्जुन-मलाइका, सामने आई वजह
बॉलीवुड
'वो कभी सवाल नहीं करते...', श्रेया घोषाल ने पति को लेकर कहा- 'मैं लकी हूं'
'वो कभी सवाल नहीं करते...', श्रेया घोषाल ने पति को लेकर कहा- 'मैं लकी हूं'
बॉलीवुड
'माइकल' के हिंदी वर्जन में जाफर जैक्सन की आवाज बने केतन कव्वा, जानिए कौन हैं ये वॉइस आर्टिस्ट
'माइकल' के हिंदी वर्जन में जाफर जैक्सन की आवाज बने केतन कव्वा, जानिए कौन हैं ये वॉइस आर्टिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: लगातार 5 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी | ABP News
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: 5 मंजिला इमारत ढही, 50 जिंदगियों पर संकट !
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: मोती बाग इलाके में गिरी इमारत...मलबे में दबे 50 लोग!
CM Yogi in Chitrakoot: CM yogi ने चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। CM Yogi Speech
PM Modi के SRCC में दिए विपक्ष पर 'फूफा' वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। Congress on PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर आया अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'प्रशासन का कोई...'
सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर आया अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'प्रशासन का कोई...'
इंडिया
'दर्दनाक और चिंताजनक...', सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर राहुल गांधी का रिएक्शन
'दर्दनाक और चिंताजनक...', सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर राहुल गांधी का रिएक्शन
क्रिकेट
'उनके लिए दरवाजे बंद...', शमी की टीम इंडिया में वापसी पर पूर्व कोच का बड़ा बयान
'उनके लिए दरवाजे बंद...', शमी की टीम इंडिया में वापसी पर पूर्व कोच का बड़ा बयान
ओटीटी
कब आएगा 'पंचायत सीजन 5'? डायरेक्टर दीपक कुमार ने किया बड़ा खुलासा
कब आएगा 'पंचायत सीजन 5'? डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा
विश्व
राघव चड्ढा ने की भारत के डिजिटल मॉडल की तारीफ, बोले - 'देश ने साबित किया...'
राघव चड्ढा ने की भारत के डिजिटल मॉडल की तारीफ, बोले - 'देश ने साबित किया...'
इंडिया
PM मोदी के ‘नाराज फूफा’ वाले बयान पर खरगे का रिएक्शन, कहा - 'अफसोस है कि...'
PM मोदी के ‘नाराज फूफा’ वाले बयान पर खरगे का रिएक्शन, कहा - 'अफसोस है कि...'
ऑटो
Maruti Ertiga से लेकर Fronx तक, कंपनी इन मॉडल्स के ला रही फेसलिफ्ट
Maruti Ertiga से लेकर Fronx तक, कंपनी इन मॉडल्स के ला रही फेसलिफ्ट
एग्रीकल्चर
एक एकड़ में अनार से कितना कमा सकते हैं किसान, जान लें हिसाब-किताब
एक एकड़ में अनार से कितना कमा सकते हैं किसान, जान लें हिसाब-किताब
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget