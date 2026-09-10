Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'शक: ट्रस्ट नो वन' की शूटिंग के वक्त प्रेंग्नेट थीं परिणीति चोपड़ा, सेट पर संग रहे थे राघव चड्ढा

'शक: ट्रस्ट नो वन' की शूटिंग के वक्त प्रेंग्नेट थीं परिणीति चोपड़ा, सेट पर संग रहे थे राघव चड्ढा

परिणीति चोपड़ा ने बताया कि 'शक: ट्रस्ट नो वन' की शूटिंग शुरू होने के बाद उन्हें अपनी प्रेग्नेंसी का पता चला था. मेकर्स ने उनकी सेहत और आराम का पूरा ख्याल रखा.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 10 Sep 2026 06:14 PM (IST)
Preferred Sources

परिणीति चोपड़ा जल्द ही अपनी पहली वेब सीरीज 'शक: ट्रस्ट नो वन' में नजर आने वाली हैं. सीरीज का ट्रेलर हाल ही में लॉच हुआ है. सीरीज के ट्रेलर लॉन्च के दौरान एक्ट्रेस ने शूटिंग से जुड़ा ऐसा किस्सा शेयर किया, जिसने सबका ध्यान खींच लिया. उन्होंने बताया कि जब इस सीरीज की शूटिंग शुरू हुई थी, तब उन्हें खुद नहीं पता था कि वह प्रेग्नेंट हैं.

परिणीति ने बताया कि वह और उनके पति राघव चड्ढा इस बात के लिए भगवान का शुक्रिया करते हैं कि प्रेग्नेंसी के वक्त उन्हें ऐसे मेकर्स मिले, जिन्होंने उनकी सेहत को सबसे ज्यादा अहमियत दी. एक्ट्रेस के मुताबिक, अगर किसी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ ऐसा होता तो शायद स्थिति अलग हो सकती थी.

परिणीति ने कहा कि उन्हें शूट शुरू होने के बाद अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में पता चला. इसके बाद उनके सामने प्रोफेशनल जिम्मेदारी का प्रेशर भी था, क्योंकि वह नहीं चाहती थीं कि उनकी वजह से प्रोजेक्ट पर कोई असर पड़े.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

ये भी पढ़ें: ​'गांधारी' का नेटफ्लिक्स पर गदर, तापसी पन्नू के नाम दर्ज हुआ करियर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

मेकर्स ने एक्शन सीक्वेंस तक बदल दिए

परिणीति ने बताया कि उस समय सीरीज की शूटिंग शिमला के चैल में चल रही थी. जब उन्होंने मेकर्स को अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में बताया तो टीम ने उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं होने दी.

एक्ट्रेस के मुताबिक, मेकर्स ने उनके सीक्वेंस में जरूरी बदलाव किए. खासकर एक्शन सीन्स को इस तरह बदला गया कि उनकी सेहत और आराम का ध्यान रखा जा सके, लेकिन कहानी और क्रिएटिविटी पर भी असर न पड़े.

परिणीति ने बताया कि पूरी टीम उनके लिए काफी सपोर्टिव हो गई थी. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरी टीम उनका एक बच्ची की तरह ख्याल रख रही हो.

सेट पर ही रहने का किया इंतजाम

शूटिंग लोकेशन भी आसान नहीं थीं. परिणीति ने बताया कि शिमला और चैल में कई लोकेशन्स काफी दूर थीं और वहां तक पहुंचने के लिए घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर लंबा सफर करना पड़ता था.

ऐसे में प्रोड्यूसर ने उनके लिए सेट के पास ही रहने का इंतजाम कर दिया. इसका फायदा यह हुआ कि परिणीति को रोजाना लंबा सफर नहीं करना पड़ता था. वह सीधे सेट पर आतीं, शूट करतीं और फिर आराम कर पाती थीं.

ये भी पढ़ें: ऑफिसर बनना चाहते थे जयदीप अहलावत, जानें- क्यों 'दृश्यम 3' एक्टर का सपना नहीं हुआ पूरा

यहां देखें 'शक: ट्रस्ट नो वन' का ट्रेलर

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

इस दौरान राघव चड्ढा की मां, परिणीति की मां और उनके भाई भी उनसे मिलने शिमला पहुंचे. एक्ट्रेस ने बताया कि राघव भी उनके साथ रहने के लिए शिमला पहुंच गए थे. परिणीति के मुताबिक, शूटिंग के दौरान ऐसा लग रहा था जैसे पूरा परिवार ही उनके साथ सेट पर आ गया हो.

क्या है सीरीज की कहानी?

'शक: ट्रस्ट नो वन' एक मिस्ट्री थ्रिलर है, जिसमें परिणीति एक ऐसी मां का किरदार निभा रही हैं, जिसका बच्चा नौ साल पहले लापता हो गया था. वह लगातार अपने बच्चे को ढूंढ रही है और उसे पूरा यकीन है कि उसका बच्चा अभी भी जिंदा है.

लेकिन जैसे-जैसे उसकी तलाश आगे बढ़ती है, उसके सामने कई ऐसे राज खुलते हैं जो उसकी सोच बदल देते हैं. कहानी का बड़ा सवाल यही है कि क्या वह अपने सबसे करीबी लोगों पर भरोसा कर पाएगी. नेटफ्लिक्स के मुताबिक,  सीरीज 24 सितंबर 2026 को रिलीज होगी.

इस सीरीज में परिणीति के साथ जेनिफर विंगेट, तहिर राज भसीन, सोनी राजदान, अनूप सोनी, सुमीत व्यास, हरलीन सेठी और ध्रुव चौधरी नजर आएंगे. यह परिणीति का वेब सीरीज डेब्यू भी है.

राघव चड्ढा के साथ ऐसी है परिणीति की लव स्टोरी

परिणीति की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 24 सितंबर 2023 को राजनेता राघव चड्ढा से शादी की थी. दोनों ने उदयपुर के द लीला पैलेस में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी की थी. इससे पहले दोनों ने मई 2023 में सगाई की थी.

शादी के बाद दोनों अक्सर एक-दूसरे के साथ नजर आते रहे हैं. 2025 में परिणीती नेअपने पहले बच्चे  को जन्म दिया. उन्होंने अपने बेटे का नाम नीर रखा है. 

और पढ़ें
Published at : 10 Sep 2026 06:14 PM (IST)
Tags :
PARINEETI CHOPRA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
पहले दिन कितना कमाएगी 'हैवान'? डबल डिजिट में नहीं होगा अक्षय की फिल्म का कलेक्शन
पहले दिन कितना कमाएगी 'हैवान'? डबल डिजिट में नहीं होगा अक्षय की फिल्म का कलेक्शन
बॉलीवुड
दिशा सालियान मौत केस, CBI ने मालवणी पुलिस से मांगे सभी जांच दस्तावेज
दिशा सालियान मौत केस, CBI ने मालवणी पुलिस से मांगे सभी जांच दस्तावेज
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
बॉलीवुड
'ये गैंगस्टर गाना नहीं था, महाराणा प्रताप की बेइज्जती की', मिर्जापुर में इस्तेमाल हुआ शूरवीर सॉन्ग, भड़के रैपर
'ये गैंगस्टर गाना नहीं था, महाराणा प्रताप की बेइज्जती की', मिर्जापुर में इस्तेमाल हुआ शूरवीर सॉन्ग, भड़के रैपर
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: 😯Dimple का घर टूटने की कगार पर! सौतन की वापसी से 'Dr. Aarambhi' में मचा कोहराम। #sbs
Bollywood News: अजय देवगन और तब्बू फिर आमने-सामने, कहानी को जबरन खींचने पर सोशल मीडिया पर उठीं ट्रोलिंग की लहरें (10.09.26)
बिग बॉस 20 Episode 3 Review: Mahhi Vij के रवैये पर उठे सवाल, Captaincy और Nomination का खुलासा
करीना कपूर-Sanjay Leela Bhansali की मुलाकात से फिर शुरू हुआ पुराने Collaboration का Buzz
Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लद्दाख वार्ता पर तंज के लिए सोनम वांगचुक ने शेयर किया कॉमेडियन जसपाल भट्टी का Video
लद्दाख वार्ता पर तंज के लिए सोनम वांगचुक ने शेयर किया कॉमेडियन जसपाल भट्टी का Video
बिहार
बिहार कांग्रेस में मची खलबली, 29 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी
बिहार कांग्रेस में मची खलबली, 29 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
क्रिकेट
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
विश्व
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
इंडिया
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
इंडिया
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
ENT LIVE
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
ENT LIVE
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
ENT LIVE
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Embed widget