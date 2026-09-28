बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने पिछले साल एक बेटे को जन्म दिया था. मां बनने के बाद अब वो काम पर लौटी हैं. वहीं हाल ही में उन्होंने बताया कि बेटे नीर को छोड़कर काम पर लौटते समय उन्हें भी मॉम गिल्ट का सामना करना पड़ा.

परिणीति चोपड़ा ने बताया कि बेटे के जन्म के बाद कई महीनों तक वो दिन-रात उसके साथ घर पर थीं. ऐसे में जब पहली बार उन्हें काम के लिए बेटे को छोड़कर जाना पड़ा, तो उनके लिए ये टाइम काफी मुश्किल था.

मां बनने के बाद काम पर लौटना परिणीति के लिए था मुश्किल

इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में परिणीति ने कहा कि उन्हें उस ट्रिप की कोई बात याद नहीं है. वो एयरपोर्ट कैसे पहुंचीं, फ्लाइट में कैसे बैठीं और घर तक कैसे पहुंचीं, उन्हें कुछ याद नहीं. वो सिर्फ तीन घंटे तक रोती रही थीं.

परिणीति ने कहा, 'मुझे लगा था कि मैं फिर कभी काम नहीं कर पाऊंगी. मैं दोबारा कुछ नहीं कर पाऊंगी. ये सिर्फ गिल्ट नहीं है, बल्कि अपने बच्चे को छोड़कर जाने पर होने वाला फिजिकल पेन है. बच्चा ठीक है, उसे आपकी गैरमौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. परिवार भी ठीक है, सब अपनी जिंदगी में खुश हैं.'

परिणीति चोपड़ा ने बताया कि जब भी वो काम के लिए बाहर जाती थीं, तो कुछ महिलाएं उनसे पूछती थीं कि उनका बच्चा कहां है. परिणीति के मुताबिक, ऐसे सवालों से ये सोच सामने आती है कि मां बनने के बाद महिलाओं को अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ रोक देनी चाहिए.

परिणीति ने उठाए सवाल

परिणीति ने इस सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि बच्चा होने के बाद महिलाएं अपनी सामान्य जिंदगी में वापस क्यों नहीं लौट सकतीं. उनका कहना है कि मां बनना जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि महिलाएं अपना काम या अपनी जिंदगी छोड़ दें.

बता दें, परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने सितंबर 2023 में राजस्थान के उदयपुर स्थित द लीला पैलेस में शादी की थी. इसके बाद अक्टूबर 2025 में दोनों पहली बार माता-पिता बने और उनके घर बेटे नीर का जन्म हुआ. परिणीति ने बताया कि उन्हें अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में उस समय पता चला था, जब वो अपनी सीरीज 'शक: ट्रस्ट नो वन' की शूटिंग कर रही थीं. एक्ट्रेस ने इसे अपने बेटे नीर का भी डेब्यू बताया था.

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सीरीज 'शक: ट्रस्ट नो वन' की कास्ट

रेंसिल डिसिल्वा के डायरेक्शन में बनी 'शक: ट्रस्ट नो वन' को सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा और सपना मल्होत्रा ने अल्केमी प्रोडक्शंस के तहत प्रोड्यूस किया है. ये परिणीति चोपड़ा की वेब सीरीज डेब्यू है. 24 सितंबर को रिलीज हुई इस सीरीज में परिणीति के अलावा जेनिफर विंगेट, सोनी राजदान, अनूप सोनी, ताहिर राज भसीन, सुमीत व्यास, हरलीन सेठी और ध्रुव चौधरी भी नजर आए हैं.