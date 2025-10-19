हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपरिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के घर गूंजी किलकारी, बेटे की मां बनीं एक्ट्रेस, खुद दी गुड न्यूज

Parineeti Chopra-Raghav Chadha Welcomes Baby Boy: परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा पेरेंट्स बन गए हैं. एक्ट्रेस ने आज एक बेटे को जन्म दिया है. कपल ने सोशल मीडिया पर खुद फैंस को ये गुड न्यूज दी है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 19 Oct 2025 04:53 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा मां बन गई हैं. एक्ट्रेस ने आज (19 अक्टूबर 2025) को एक बेटे को जन्म दिया है. एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर ये गुड न्यूज फैंस के साथ शेयर की है. परिणीति चोपड़ा और उनके पति राघव चड्ढा ने इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट पोस्ट शेयर किया है और अपने पहली बार पेरेंट्स बनने की खुशी भी जाहिर की है.

राघव चड्ढा ने परिणीति चोपड़ा के साथ इंस्टाग्राम पर एक पोस्टर शेयर किया है. इसमें लिखा है- 'वो आखिरकार यहां है, हमारा बेबी बॉय और हम इससे पहले की जिंदगी याद भी नहीं कर सकते हैं. हमारी बाहें भर गई हैं, दिल भी खुशी से फूले नहीं समा रहा है. पहले हम एक-दूसरे के पास थे, अब हमारे पास सबकुछ है.' कैप्शन में राघव ने नजर ना लगने वाला इमोजी भी ऐड किया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Raghav Chadha (@raghavchadha88)


बॉलीवुड सेलेब्स दे रहे बधाई
परिणीति चोपड़ा के मां बनने की खबर सुनने के बाद फैंस उन्हें खूब बधाईयां दे रहे हैं. कई फिल्मी हस्तियों ने भी कमेंट करके परिणति और राघव को पहली बार पेरेंट्स बनने पर विश किया है. कृति सेनन ने लिखा- 'बधाई हो.' भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने कमेंट किया- 'दिल से बधाई.' वहीं अनन्या पांडे ने कई रेड हार्ट इमोजी शेयर करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी है.

शादी के दो साल बाद बने पेरेंट्स
बता दें कि परिणीत चोपड़ा ने 24 सितंबर, 2023 को आप नेता राघव चड्ढा से शादी की थी. 25 अगस्त 2025 को एक्ट्रेस ने एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया था कि वो प्रेग्नेंट हैं. उन्होंने लिखा था- 'हमारी छोटी दुनिया आने वाले हैं. बहुत खुशनसीब महसूस कर रहे हैं.' अब शादी के करीब दो साल बार परिणीति और राघव एक बेटे के पेरेंट्स बन गए हैं.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 19 Oct 2025 04:26 PM (IST)
Bollywood News Raghav Chadha PARINEETI CHOPRA
