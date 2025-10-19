बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा मां बन गई हैं. एक्ट्रेस ने आज (19 अक्टूबर 2025) को एक बेटे को जन्म दिया है. एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर ये गुड न्यूज फैंस के साथ शेयर की है. परिणीति चोपड़ा और उनके पति राघव चड्ढा ने इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट पोस्ट शेयर किया है और अपने पहली बार पेरेंट्स बनने की खुशी भी जाहिर की है.

राघव चड्ढा ने परिणीति चोपड़ा के साथ इंस्टाग्राम पर एक पोस्टर शेयर किया है. इसमें लिखा है- 'वो आखिरकार यहां है, हमारा बेबी बॉय और हम इससे पहले की जिंदगी याद भी नहीं कर सकते हैं. हमारी बाहें भर गई हैं, दिल भी खुशी से फूले नहीं समा रहा है. पहले हम एक-दूसरे के पास थे, अब हमारे पास सबकुछ है.' कैप्शन में राघव ने नजर ना लगने वाला इमोजी भी ऐड किया है.

बॉलीवुड सेलेब्स दे रहे बधाई

परिणीति चोपड़ा के मां बनने की खबर सुनने के बाद फैंस उन्हें खूब बधाईयां दे रहे हैं. कई फिल्मी हस्तियों ने भी कमेंट करके परिणति और राघव को पहली बार पेरेंट्स बनने पर विश किया है. कृति सेनन ने लिखा- 'बधाई हो.' भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने कमेंट किया- 'दिल से बधाई.' वहीं अनन्या पांडे ने कई रेड हार्ट इमोजी शेयर करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी है.

शादी के दो साल बाद बने पेरेंट्स

बता दें कि परिणीत चोपड़ा ने 24 सितंबर, 2023 को आप नेता राघव चड्ढा से शादी की थी. 25 अगस्त 2025 को एक्ट्रेस ने एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया था कि वो प्रेग्नेंट हैं. उन्होंने लिखा था- 'हमारी छोटी दुनिया आने वाले हैं. बहुत खुशनसीब महसूस कर रहे हैं.' अब शादी के करीब दो साल बार परिणीति और राघव एक बेटे के पेरेंट्स बन गए हैं.