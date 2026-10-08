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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'एक करोड़ मांगी थी फीस, प्रोड्यूसर से धुलवाए थे बर्तन', जब परेश रावल ने सुनाए थे नाना पाटेकर के गजब किस्से

'एक करोड़ मांगी थी फीस, प्रोड्यूसर से धुलवाए थे बर्तन', जब परेश रावल ने सुनाए थे नाना पाटेकर के गजब किस्से

नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं है लेकिन वे बॉलीवुड के दमदार एक्टर्स में से एक थे. परेश रावल ने नाना से जुड़े कई किस्से सुनाए थे. उन्होंने बताया था कि नाना ने एक बार प्रोड्यूसर से बर्तन धुलवाए थे.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 08 Oct 2026 11:06 AM (IST)
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दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह 75 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया. नाना पाटेकर के निधन से पूरा देश सदमे में हैं. नाना बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में से एक थे जो अपने नियमों पर चलते थे. उन्होंने हर तरह के किरदार को संजीदगी के साथ जिया और हर रोल में अपने अभिनय की छाप छोड़ी.  वहीं पिछले साल, अभिनेता परेश रावल ने नाना से जुड़े कई किस्से सुनाए थे जो साबित करते थे कि नाना बॉलीवुड के दूसरे अभिनेताओं से काफी अलग थे.

कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हुए भी मांगी थी 1 करोड़ सैलरी
2025 में 'लल्लनटॉप' के साथ बातचीत में, परेश ने बताया कि नाना दूसरे कैरेक्टर आर्टिस्ट से कैसे अलग थे और उन्होंने प्रोड्यूसर से जुड़े एक किस्से को याद किया. उन्होंने बताया कि नाना ने एक बार1 करोड़ की फीस मांगी थी, जबकि उस समय बड़े-बड़े हीरो भी इतनी फीस मांगने से हिचकिचाते थे. फिर भी, एक कैरेक्टर आर्टिस्ट होने के बावजूद उन्हें वह रकम मिल गई. .

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नाना पाटेकर ने एक प्रोड्यूसर से बर्तन धुलवाए थे
परेश ने ये भी बताया था कि कैसे नाना ने एक बार अपने घर पर खाना खिलाने के बाद एक प्रोड्यूसर से बर्तन धुलवाए थे. परेश ने बताया था, "एक प्रोड्यूसर थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा. नाना ने उनसे कहा, घर आओ. उन्होंने पूछा, 'क्या आप मटन खाते हैं?' उन्होंने खाया. नाना ने कहा, 'आपने खा लिया, है ना? अब जाकर बर्तन साफ ​​करो.' ये हैं नाना पाटेकर, वो 'बाप' हैं (यानी लेजेंड हैं). वो बिल्कुल अलग हैं, यार. उनकी मिट्टी ही अलग है. उन्होंने एक करोड़ रुपये लिए थे, और उस समय बहुत हंगामा हुआ थाय हीरो भी उतनी रकम नहीं मांगते थे. नाना पाटेकर ने मांगी और उन्हें मिल गई."

चार दशक लंबा रहा नाना पाटेकर का फिल्म इंडस्ट्री में करियर
फिल्म इंडस्ट्री में नाना का करियर चार दशकों से भी ज़्यादा लंबा रहा. 1978 में 'गमन' फिल्म से डेब्यू करने के बाद, उन्होंने 'सलाम बॉम्बे!', 'परिंदा', 'क्रांतिवीर' और 'अग्नि साक्षी' जैसी फिल्मों में दमदार एक्टिंग से अपनी पहचान बनाई. 'परिंदा' में उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला, जबकि 'क्रांतिवीर' के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला.

वक्त के साथ, नाना ने साबित कर दिया कि फिल्म पर छाने के लिए उन्हें पारंपरिक लीड एक्टर होने की ज़रूरत नहीं है। 'अब तक छप्पन' और 'अपहरण' जैसी गंभीर ड्रामा फिल्मों से लेकर 'वेलकम' और 'वेलकम बैक' जैसी कॉमेडी फिल्मों तक, उन्होंने बार-बार अपनी वर्सटैलिटी दिखाई और जब भी वे स्क्रीन पर आए, उन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ी.

 

 

Published at : 08 Oct 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
Nana Patekar Nana Patekar Death
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