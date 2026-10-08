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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने गुरु को खो दिया’, नाना पाटेकर के निधन पर बोले पंकज त्रिपाठी

‘ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने गुरु को खो दिया’, नाना पाटेकर के निधन पर बोले पंकज त्रिपाठी

नाना पाटेकर की मौत के बाद कई नेता-अभिनेता उन्हें याद करें रहे हैं, अब एक्टर पंकज त्रिपाठी ने भी उन्हें याद किया है और श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरे एक गुरु चले गए.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 08 Oct 2026 01:59 PM (IST)
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दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर के अचानक निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल है. गुरुवार सुबह उनके बेटे मल्हान ने उनकी मौत की पुष्टि की. उनकी मौत गोवा में कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई थी. जैसे ही उनकी मौत की खबर सामने आई, वैसे ही सोशल मीडिया के जरिए कई फिल्मी अभिनेताओं ने उनको याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी. इसी कड़ी में एक्टर पंकज त्रिपाटी ने भी उनको याद किया.

एक्टर पंकज त्रिपाठी पंकज त्रिपाठी ‘काला’ फिल्म में नाना पाटेकर के साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं. उन्होंने कहा, ‘नाना जी का जाना पूरे फिल्म जगत के लिए बेहद दुखद और बड़ी क्षति है. मेरे लिए यह एक बहुत ही व्यक्तिगत नुकसान है. मुझे काला में उनके साथ काम करने का मौका मिला और उनके साथ बिताया वह अनुभव मेरे लिए हमेशा बेहद खास रहेगा. वो सिर्फ मेरे को-एक्टर नहीं थे, बल्कि ऐसे व्यक्ति थे जो मुझे जिंदगी के फैसलों और एक्टिंग की छोटी-छोटी बारीकियों को समझने में मार्गदर्शन देते थे. उन्हें देखकर और उनकी बातें सुनकर मैंने बहुत कुछ सीखा. उनका मार्गदर्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता था. मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने अपने एक गुरु को खो दिया है. उनकी कमी हमेशा महसूस होगी, लेकिन उनकी सीख और उनका शानदार काम आने वाली पीढ़ियों के कलाकारों को भी प्रेरित करता रहेगा.’

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उन्होंने आगे कहा, ‘नाना जी को सबसे खास बनाने वाली बात ये थी कि वह किसी भी किरदार में पूरी तरह से ढल जाते थे, लेकिन फिर भी अपनी एक अलग छाप छोड़ जाते थे. भारतीय सिनेमा में उनका योगदान सिर्फ उन फिल्मों तक सीमित नहीं है, जिनका वह हिस्सा रहे. उन्होंने कलाकारों के अपने काम और एक्टिंग को देखने के तरीके को भी प्रभावित किया है.’


‘ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने गुरु को खो दिया’, नाना पाटेकर के निधन पर बोले पंकज त्रिपाठी

पंकज बोले - एक युग का अंत हो गया

उन्होंने नाना पाटेकर के गुजरने को एक युग का अंत हो जाना बताया. उन्होंने कहा, ‘ऐसा लग रहा है जैसे एक युग का अंत हो गया है. भारतीय सिनेमा ने अपनी सबसे अलग पहचान रखने वाली आवाज़ और बेहतरीन कलाकारों में से एक को खो दिया है. लेकिन नाना जी जैसे कलाकार कभी सच में हमसे दूर नहीं जाते. वे अपने काम, अपने निभाए किरदारों और उन कलाकारों के जरिए हमेशा हमारे बीच जिंदा रहते हैं, जिन्हें उन्होंने प्रेरित किया है. उनकी विरासत हमेशा कायम रहेगी.’

‘काला’ के सेट पर नाना ने पंकज को क्यों डांटा था

रजनीकांत स्टारर काला फिल्म में नाना पाटेकर खलनायक बने थे और हरिनाथ देसाई का रोल किया था. वहीं इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी ने एक भ्रष्ट एसआई पुलिसकर्मी का छोटा-सा रोल किया था. जब नाना ने देखा कि पंकज ये छोटा-सा रोल कर रहे हैं तो वो उन पर भड़के गए थे. उन्होंने कहा था, ‘तू यहां क्या कर रहा है? तुम पहले से ही एक बड़े एक्टर हो, दोबारा ऐसे छोटे रोल मत करना, वरना पीट दूंगा!’

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 08 Oct 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर
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