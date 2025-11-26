एक्सप्लोरर
पलाश मुच्छल 3 दिन बाद हॉस्पिटल से हुए डिस्चार्ज, इन वजहों से होना पड़ा था एडमिट, जानें अब कैसी है तबीयत
म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल तीन दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे. क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ शादी पोस्टपोन होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी. मुंबई के गोरेगांव में SRV हॉस्पिटल में पलाश का ट्रीटमेंट चल रहा था. लेकिन अब वो पहले से काफी बेहतर हैं और घर लौट आए हैं.
SRV हॉस्पिटल में पलाश मुच्छल का इलाज कर रहे डॉ. दीपेंद्र त्रिपाठी ने सिंगर की हेल्थ के बारे में बताया. मिड-डे से बात करते हुए उन्होंने कहा- मुच्छल की हालत किसी सीरियस हार्ट रिलेटेड इशू की बजाय स्ट्रेस से जुड़ी परेशानी लगती है.
(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
