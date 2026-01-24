दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर पकड़े गए थे पलाश मुच्छल, स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़े गए थे, खूब हुई थी पिटाई, पलाश मुच्छल पर स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप

दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़े गए थे, खूब हुई थी पिटाई, पलाश मुच्छल पर स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप

Palaash Muchhal: एक्टर-प्रोड्यूसर विज्ञान माने ने पलाश मुच्छल के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. माने ने दावा किया कि पलाश को किसी और महिला के साथ रंगे हाथों बिस्तर पर पकड़ा गया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 24 Jan 2026 09:26 AM (IST)
Preferred Sources

सिंगर-कंपोजर पलाश मुच्छल एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. उन पर एक्टर-प्रोड्यूसर विज्ञान माने ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं. इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना के दोस्त विज्ञान माने ने दावा किया है कि पलाश ने इंडियन क्रिकेटर को धोखा दिया और एक अनरिलीज़्ड फिल्म के सिलसिले में उनसे 40 लाख रुपये से ज़्यादा की ठगी भी की थी. माने ने महाराष्ट्र के सांगली में एक फॉर्मल शिकायत दर्ज कराई है. माने का दावा है कि वह स्मृति मंधाना के बचपन के दोस्त हैं और मंधाना परिवार के ज़रिए ही उनकी मुलाकात पलाश से हुई थी.

पलाश को दूसरी महिला के साथ बिस्तर पर पकड़ा गया था
बता दें कि हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में 34 साल के माने ने खुलासा किया कि पलाश मुच्छल को नवंबर 2025 में शादी के फंक्शंस के दौरान किसी और महिला के साथ बिस्तर पर रंग रेलियां मनाते हुए पकड़ा गया था. माने ने बताया,“मैं शादी के जश्न (23 नवंबर, 2025) में था जब उसे एक दूसरी महिला के साथ बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ा गया. भयानक सीन था, भारतीय महिला क्रिकेटरों ने उसे पीटा था. पूरा परिवार चोर है. मुझे लगा था कि वह शादी करके सांगली में बस जाएगा, लेकिन यह मेरे लिए पूरी तरह उल्टा पड़ गया.”

फिल्म इन्वेस्टमेंट विवाद और ब्लैकमेल के दावे
माने ने आगे आरोप लगाया कि उसने पलाश और उसके परिवार से जुड़ी एक अनरिलीज्ड फिल्म में 40 लाख रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट किए, लेकिन बाद में उस पर और पैसे इन्वेस्ट करने का दबाव डाला गया. उन्होंने कहा, “जब मैं पिछले महीने उसकी मां (अमिता मुच्छल) से मिला, तो उन्होंने कहा कि फिल्म रिलीज़ करने का बजट अब 1.5 करोड़ रुपये हो गया है. उन्होंने मुझसे 10 लाख रुपये और इन्वेस्ट करने के लिए कहा, नहीं तो मुझे कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा. उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और फिल्म से निकालने की धमकी दी, इसलिए मुझे शिकायत दर्ज करानी पड़ी.”

शादी कैंसिल होने के बाद कर दिया ब्लॉक
माने ने आगे बताया, “शादी कैंसिल होने के बाद, परिवार ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया. मुझे पता चला कि फिल्म के दूसरे कलाकारों को भी उनका पेमेंट नहीं मिला था. मैंने फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स द्वारा प्रोड्यूसर्स को ठगने के बारे में सुना था, लेकिन यह तो पूरी तरह से चोरी है.” उन्होंने ये भी भी आरोप लगाया कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं और रिलीज के लिए तैयार होने के बावजूद फिल्म में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है.

माने का कहना है कि वह पुलिस को सबूत सौंपेंगे
अपने अगले कदमों के बारे में, माने ने कहा कि वह मुच्छल परिवार के पीछे की सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं, उन्होंने कहा, “मैंने अपने चैट्स और फोन बातचीत सहित सभी सबूत सेव कर लिए हैं, जिन्हें मैं पुलिस और मीडिया के साथ शेयर करने को तैयार हूं.”

पलाश मुच्छल ने आरोपों से इनकार किया
इधर पलाश मुच्छल ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी के ज़रिए आरोपों का जवाब दिया, और अपने खिलाफ किए गए सभी दावों से इनकार किया. उन्होंने लिखा, “सोशल मीडिया पर सांगली के विज्ञान माने द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में, मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ ये दावे पूरी तरह से बेसलेस और फैक्चुअली गलत हैं. ये मेरी इमेज को खराब करने के गलत इरादे से किए गए हैं, और इन्हें बिना चुनौती के नहीं छोड़ा जाएगा. मेरे वकील, श्रेयांश मिथरारे, सभी कानूनी रास्ते तलाश रहे हैं, और इस मामले से उचित कानूनी चैनलों के माध्यम से सख्ती से निपटा जाएगा.”


दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़े गए थे, खूब हुई थी पिटाई, पलाश मुच्छल पर स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप

दिसंबर 2025 में पलाश-स्मृति की शादी हुई थी कैंसिल
पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर, 2025 को होने वाली थी. पहले दोनों परिवारों ने शादी को हेल्थ इमरजेंसी के कारण टाल दिया था और बाद में दिसंबर 2025 में हमेशा के लिए इसे कैंसिल कर दिया गया. इस अटकल के बीच कि स्मृति को धोखा दिया गया था, दोनों पक्षों ने बयान जारी कर कंफर्म किया कि शादी नहीं होगी. स्मृति ने अपने बयान में साफ किया कि शादी कैंसिल हो गई है और इस मुश्किल समय में प्राइवेसी बनाए रखने की रिक्वेस्ट भी की थी.

Published at : 24 Jan 2026 09:25 AM (IST)
Tags :
स्मृति मंधाना Palaash Muchhal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
यूक्रेन के 2 बड़े शहरों पर रूस ने किया अटैक, 13 लोग घायल, कीव के मेयर ने क्या बताया?
यूक्रेन के 2 बड़े शहरों पर रूस ने किया अटैक, 13 लोग घायल, कीव के मेयर ने क्या बताया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पेशाब किया और नग्न कर वीडियो बनाया', BJP विधायक अंकुर राज तिवारी पार मारपीट का आरोप, FIR दर्ज
'पेशाब किया और नग्न कर वीडियो बनाया', BJP विधायक अंकुर राज तिवारी पार मारपीट का आरोप, FIR दर्ज
बॉलीवुड
दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़े गए थे, खूब हुई थी पिटाई, पलाश मुच्छल पर स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप
दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर पकड़े गए थे पलाश मुच्छल, स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप
क्रिकेट
10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड
10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

J&K Weather Update: Jammu-Kashmir में भारी बर्फबारी, जम्मू-श्रीनगर हाइवे बंद | Snowfall
Weather Update: बर्फीली हवाओं से कांपा Delhi-NCR, मौसम विभाग ने दे दी चेतावनी! | Winter | Snowfall
Sansani: Gorakhpur की बैड गर्ल का मायाजाल! | Crime News
UP Mock Drill: यूपी के 75 जिलों में हवाई हमलों से बचने के लिए मॉक ड्रिल.. | Mock Drill | Hindi News
Janhit: संतों का अखिल भारतीय 'ओपिनियन' पोल! | Yogi Vs Shankaracharya | Magh Mela | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूक्रेन के 2 बड़े शहरों पर रूस ने किया अटैक, 13 लोग घायल, कीव के मेयर ने क्या बताया?
यूक्रेन के 2 बड़े शहरों पर रूस ने किया अटैक, 13 लोग घायल, कीव के मेयर ने क्या बताया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पेशाब किया और नग्न कर वीडियो बनाया', BJP विधायक अंकुर राज तिवारी पार मारपीट का आरोप, FIR दर्ज
'पेशाब किया और नग्न कर वीडियो बनाया', BJP विधायक अंकुर राज तिवारी पार मारपीट का आरोप, FIR दर्ज
बॉलीवुड
दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़े गए थे, खूब हुई थी पिटाई, पलाश मुच्छल पर स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप
दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर पकड़े गए थे पलाश मुच्छल, स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप
क्रिकेट
10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड
10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड
इंडिया
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', ओडिशा में भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं यूपी की घटनाएं
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं UP की घटनाएं
विश्व
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
जनरल नॉलेज
प्लेटफॉर्म पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन का इंजन क्यों चलता रहता है, क्या इससे ईंधन बर्बाद नहीं होता या कुछ और है वजह?
प्लेटफॉर्म पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन का इंजन क्यों चलता रहता है, क्या इससे ईंधन बर्बाद नहीं होता या कुछ और है वजह?
लाइफस्टाइल
Republic Day 2026: 77वें गणतंत्र दिवस पर घर और ऑफिस सजाने के लिए ये हैं 6 खूबसूरत तिरंगा रंगोली डिजाइन
77वें गणतंत्र दिवस पर घर और ऑफिस सजाने के लिए ये हैं 6 खूबसूरत तिरंगा रंगोली डिजाइन
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget