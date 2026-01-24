दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर पकड़े गए थे पलाश मुच्छल, स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप

सिंगर-कंपोजर पलाश मुच्छल एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. उन पर एक्टर-प्रोड्यूसर विज्ञान माने ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं. इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना के दोस्त विज्ञान माने ने दावा किया है कि पलाश ने इंडियन क्रिकेटर को धोखा दिया और एक अनरिलीज़्ड फिल्म के सिलसिले में उनसे 40 लाख रुपये से ज़्यादा की ठगी भी की थी. माने ने महाराष्ट्र के सांगली में एक फॉर्मल शिकायत दर्ज कराई है. माने का दावा है कि वह स्मृति मंधाना के बचपन के दोस्त हैं और मंधाना परिवार के ज़रिए ही उनकी मुलाकात पलाश से हुई थी.

पलाश को दूसरी महिला के साथ बिस्तर पर पकड़ा गया था

बता दें कि हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में 34 साल के माने ने खुलासा किया कि पलाश मुच्छल को नवंबर 2025 में शादी के फंक्शंस के दौरान किसी और महिला के साथ बिस्तर पर रंग रेलियां मनाते हुए पकड़ा गया था. माने ने बताया,“मैं शादी के जश्न (23 नवंबर, 2025) में था जब उसे एक दूसरी महिला के साथ बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ा गया. भयानक सीन था, भारतीय महिला क्रिकेटरों ने उसे पीटा था. पूरा परिवार चोर है. मुझे लगा था कि वह शादी करके सांगली में बस जाएगा, लेकिन यह मेरे लिए पूरी तरह उल्टा पड़ गया.”

फिल्म इन्वेस्टमेंट विवाद और ब्लैकमेल के दावे

माने ने आगे आरोप लगाया कि उसने पलाश और उसके परिवार से जुड़ी एक अनरिलीज्ड फिल्म में 40 लाख रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट किए, लेकिन बाद में उस पर और पैसे इन्वेस्ट करने का दबाव डाला गया. उन्होंने कहा, “जब मैं पिछले महीने उसकी मां (अमिता मुच्छल) से मिला, तो उन्होंने कहा कि फिल्म रिलीज़ करने का बजट अब 1.5 करोड़ रुपये हो गया है. उन्होंने मुझसे 10 लाख रुपये और इन्वेस्ट करने के लिए कहा, नहीं तो मुझे कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा. उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और फिल्म से निकालने की धमकी दी, इसलिए मुझे शिकायत दर्ज करानी पड़ी.”

शादी कैंसिल होने के बाद कर दिया ब्लॉक

माने ने आगे बताया, “शादी कैंसिल होने के बाद, परिवार ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया. मुझे पता चला कि फिल्म के दूसरे कलाकारों को भी उनका पेमेंट नहीं मिला था. मैंने फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स द्वारा प्रोड्यूसर्स को ठगने के बारे में सुना था, लेकिन यह तो पूरी तरह से चोरी है.” उन्होंने ये भी भी आरोप लगाया कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं और रिलीज के लिए तैयार होने के बावजूद फिल्म में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है.

माने का कहना है कि वह पुलिस को सबूत सौंपेंगे

अपने अगले कदमों के बारे में, माने ने कहा कि वह मुच्छल परिवार के पीछे की सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं, उन्होंने कहा, “मैंने अपने चैट्स और फोन बातचीत सहित सभी सबूत सेव कर लिए हैं, जिन्हें मैं पुलिस और मीडिया के साथ शेयर करने को तैयार हूं.”

पलाश मुच्छल ने आरोपों से इनकार किया

इधर पलाश मुच्छल ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी के ज़रिए आरोपों का जवाब दिया, और अपने खिलाफ किए गए सभी दावों से इनकार किया. उन्होंने लिखा, “सोशल मीडिया पर सांगली के विज्ञान माने द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में, मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ ये दावे पूरी तरह से बेसलेस और फैक्चुअली गलत हैं. ये मेरी इमेज को खराब करने के गलत इरादे से किए गए हैं, और इन्हें बिना चुनौती के नहीं छोड़ा जाएगा. मेरे वकील, श्रेयांश मिथरारे, सभी कानूनी रास्ते तलाश रहे हैं, और इस मामले से उचित कानूनी चैनलों के माध्यम से सख्ती से निपटा जाएगा.”





दिसंबर 2025 में पलाश-स्मृति की शादी हुई थी कैंसिल

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर, 2025 को होने वाली थी. पहले दोनों परिवारों ने शादी को हेल्थ इमरजेंसी के कारण टाल दिया था और बाद में दिसंबर 2025 में हमेशा के लिए इसे कैंसिल कर दिया गया. इस अटकल के बीच कि स्मृति को धोखा दिया गया था, दोनों पक्षों ने बयान जारी कर कंफर्म किया कि शादी नहीं होगी. स्मृति ने अपने बयान में साफ किया कि शादी कैंसिल हो गई है और इस मुश्किल समय में प्राइवेसी बनाए रखने की रिक्वेस्ट भी की थी.