चीटिंग चैट्स के बाद पलाश मुच्छल का हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ के साथ वीडियो वायरल, कार में मस्ती करते आए नजर
Palaash Muchhal Old Video: म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. जब से स्मृति मंधाना से उनकी शादी पोस्टपोन हुई है उसके बाद से उन्हें लेकर कई चीजें सामने आ रही हैं.
म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी को पोस्टपोन कर दिया गया है. स्मृति के पिता की अचानक तबीयत खराब होने के बाद शादी को पोस्टपोन करने का फैसला लिया गया. शादी के पोस्टपोन होने के बाद जब स्मृति ने इंस्टाग्राम से शादी के फंक्शन की सारी फोटोज और वीडियो डिलीट कर दी उसके बाद से ये दोनों सुर्खियों में बने हुए हैं. फैंस पलाश पर चीटिंग के आरोप लगा रहे हैं. इसी बीच उनका हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा के साथ वीडियो सामने आया है.
स्मृति के पिता ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वापस आ गए हैं लेकिन अभी तक शादी की तारीख को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है. इसी बीच पलाश की नताशा स्टेनकोविक के साथ एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दोनों कार में डांस करते नजर आ रहे हैं.
पलाश-नताशा का वीडियो वायरल
वायरल हो रहा वीडियो कई साल पुराना है. नताशा अपना हिट गाना डीजे वाले बाबू गाती नजर आ रही हैं. दोनों साथ में बैठकर डांस कर रहे हैं.वो गाने की लिप-सिंक कर रही हैं. नताशा कह रही हैं- दुनिया रखूं जूतों के नीचे, तू कहे तो बन जाऊं डीजे. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है. लोग इस वीडियो पर खूब कमेंट कर रहे हैं.
Kudiya rakhu jooto ke niche ft palash Muchhal
byu/priyansh_gif inDesiVideoMemes
एक्स के साथ फोटोज हुईं वायरल
पलाश की एक्स गर्लफ्रेंडस के साथ फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. जिसमें वो घुटनों पर बैठकर गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते नजर आ रहे हैं. पलाश और उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड बिरवा शाह की फोटोज सोशल मीडिया पर छाई हुई है. इसके साथ ही पलाश पर चीटिंग के आरोप लग रहे हैं. उनकी एक चैट के स्क्रीनशॉट सामने आए हैं जिसमें वो एक लड़की के साथ फ्लर्ट करत नजर आ रहे हैं. इन सब चीजों के सामने आने के बाद फैंस पलाश को चीटर कह रहे हैं.
ये भी पढ़ें: Thamma OTT Release: आयुष्मान खुराना-रश्मिका मंदना की ‘थामा’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें- पूरी डिटेल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL