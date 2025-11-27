म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी को पोस्टपोन कर दिया गया है. स्मृति के पिता की अचानक तबीयत खराब होने के बाद शादी को पोस्टपोन करने का फैसला लिया गया. शादी के पोस्टपोन होने के बाद जब स्मृति ने इंस्टाग्राम से शादी के फंक्शन की सारी फोटोज और वीडियो डिलीट कर दी उसके बाद से ये दोनों सुर्खियों में बने हुए हैं. फैंस पलाश पर चीटिंग के आरोप लगा रहे हैं. इसी बीच उनका हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा के साथ वीडियो सामने आया है.

स्मृति के पिता ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वापस आ गए हैं लेकिन अभी तक शादी की तारीख को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है. इसी बीच पलाश की नताशा स्टेनकोविक के साथ एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दोनों कार में डांस करते नजर आ रहे हैं.

पलाश-नताशा का वीडियो वायरल

वायरल हो रहा वीडियो कई साल पुराना है. नताशा अपना हिट गाना डीजे वाले बाबू गाती नजर आ रही हैं. दोनों साथ में बैठकर डांस कर रहे हैं.वो गाने की लिप-सिंक कर रही हैं. नताशा कह रही हैं- दुनिया रखूं जूतों के नीचे, तू कहे तो बन जाऊं डीजे. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है. लोग इस वीडियो पर खूब कमेंट कर रहे हैं.

एक्स के साथ फोटोज हुईं वायरल

पलाश की एक्स गर्लफ्रेंडस के साथ फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. जिसमें वो घुटनों पर बैठकर गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते नजर आ रहे हैं. पलाश और उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड बिरवा शाह की फोटोज सोशल मीडिया पर छाई हुई है. इसके साथ ही पलाश पर चीटिंग के आरोप लग रहे हैं. उनकी एक चैट के स्क्रीनशॉट सामने आए हैं जिसमें वो एक लड़की के साथ फ्लर्ट करत नजर आ रहे हैं. इन सब चीजों के सामने आने के बाद फैंस पलाश को चीटर कह रहे हैं.

