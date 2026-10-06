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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपाकिस्तानी गाने 'चलड़े चलड़े वाल' ने भारत में मचाई धूम, जमकर बन रही हैं रील्स

पाकिस्तानी गाने 'चलड़े चलड़े वाल' ने भारत में मचाई धूम, जमकर बन रही हैं रील्स

Chalray Chalray Wal Song: पाकिस्तानी गाना 'चलड़े चलड़े वाल' इन दिनों भारत में सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. गाने की धुन लोगों को खूब पसंद आ रही है और इस पर जमकर रील्स बन रही हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 06 Oct 2026 07:50 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पाकिस्तानी गाना खूब वायरल हो रहा है. इस गाने का नाम 'चलड़े चलड़े वाल' है. खास बात ये है कि गाने का म्यूजिक और इसकी ट्यून लोगों को काफी पसंद आ रही है. इसकी धुन सुनते ही कई लोगों को बॉलीवुड के पुराने गाने 'ना कजरे की धार' की याद आ रही है, जिसे सुनील शेट्टी और पूनम झावेर पर फिल्माया गया था.

पाकिस्तानी गाना 'चलड़े चलड़े वाल' इन दिनों भारत में भी खूब ट्रेंड कर रहा है. सोशल मीडिया पर लोग इस गाने पर जमकर रील्स बना रहे हैं. कोई इस पर डांस वीडियो बना रहा है, तो कोई अपने कर्ली बाल फ्लॉन्ट कर रहा है. वहीं, कई लोग ट्रैवल, कपल और डेली लाइफ के वीडियो में भी इस गाने का इस्तेमाल कर रहे हैं. इंस्टाग्राम पर इसके ऑडियो के साथ लगातार नई रील्स देखने को मिल रही हैं.

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कई सिंगर्स ने गाने को दी आवाज

पॉपुलर सरायकी और पंजाबी लोकगीत 'चलड़े चलड़े वाल' को सबसे पहले मुहम्मद हुसैन बंडियालवी ने लोकप्रिय बनाया था. इसके बाद सरायकी के मशहूर दिवंगत गायक शफाउल्लाह खान रोखरी और उनके बेटे जीशान खान रोखरी ने इसे अपने अंदाज में पेश किया. इसके बाद यह गाना लोगों के बीच काफी पसंद किया गया. हाल ही में पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा ने भी इसका कवर वर्जन गाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ.

 
 
 
 
 
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इंस्टाग्राम रील्स से लेकर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक इस गाने का क्रेज देखने को मिल रहा है. इसकी सॉफ्ट और मेलोडियस धुन लोगों को काफी पसंद आ रही है. भारत में इस गाने के ऑडियो पर 317K से ज्यादा रील्स बन चुकी हैं. यही वजह है कि ये पाकिस्तानी लोकगीत भारत में सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है.

 
 
 
 
 
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'ना कजरे की धार' से मिलती है धुन?

'चलड़े चलड़े वाल' का म्यूजिक सुनने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इसकी तुलना बॉलीवुड के मशहूर गाने 'ना कजरे की धार' से कर रहे हैं. कई लोगों को इसकी धुन में 'ना कजरे की धार' जैसी फीलिंग सुनाई दे रही है. इसी वजह से भी लोगों की इस गाने में दिलचस्पी बढ़ी है.

 
 
 
 
 
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'ना कजरे की धार' फिल्म 'मोहरा' का लोकप्रिय गाना है, जिसे उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज दी थी. यह गाना आज भी लोगों के बीच काफी पसंद किया जाता है. ऐसे में 'चलड़े चलड़े वाल' की धुन ने लोगों को पुराने दौर के इस खूबसूरत गाने की याद दिला दी है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 06 Oct 2026 07:50 AM (IST)
Tags :
Pakistani Song Chalrey Chalrey Wal
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