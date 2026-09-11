पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने अपने पहले गाने 'पाब्लो' के साथ म्यूजिकल डेब्यू किया है. ये गाना उनके ट्रोलर्स और आलोचकों को जवाब देने के लिए है, लेकिन इसमें हुई एक खास सरप्राइज एंट्री ने सभी का ध्यान खींच लिया. बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत गाने के आखिरी हिस्से में नजर आईं, जिसके बाद फैंस दोनों के इस अनोखे कोलैब को देखकर काफी खुश हैं.

हानिया आमिर का पहला गाना रिलीज

10 सितंबर को हानिया आमिर ने अपना पहला रैप सॉन्ग 'पाब्लो' रिलीज किया. इस गाने को खुद हानिया ने लिखा और कंपोज किया है. गाने के जरिए उन्होंने उन लोगों को जवाब दिया है, जो उनकी आलोचना करते हैं और उन्हें बहुत खूबसूरत और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की वजह से फेक समझते हैं. हानिया ने अपने आलोचकों से कहा है कि वो क्या करती हैं, इस बात की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीती रहेंगी.

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गाने में हानिया ट्रोलर्स से कहती हैं कि पहले एक गहरी सांस लें और याद रखें कि हर कोई इंसान है. वो आगे कहती हैं कि आखिरकार हर किसी को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ती है.

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राखी ने हानिया का किया सपोर्ट

गाने का सबसे बड़ा सरप्राइज इसके आखिरी में देखने को मिलता है, जहां राखी सावंत की एंट्री होती है. राखी ने हानिया का सपोर्ट करते हुए उनकी खूबसूरती की तारीफ की और उन्हें आलोचनाओं को दिल पर न लेने की सलाह दी. राखी ने कहा, 'हानिया, मेरी जान, टेंशन मत लो. समझी? कोई टेंशन मत लो. तुम हूर हो, तुम्हारे चेहरे पर नूर है. उन्हें तुम्हारी खूबसूरती से जलन होती है.' राखी ने आगे हानिया को 'शेरनी' बताते हुए उन्हें अपने आलोचकों का हिम्मत के साथ सामना करने के लिए कहा. उन्होंने कहा, 'जो डर गया, समझो मर गया.'

गाना रिलीज होने के बाद 'पाब्लो' और खासतौर पर इसके आखिरी हिस्से में राखी की आवाज इंटरनेट पर छाई हुई है. खुद राखी भी इस कोलैब से काफी प्रभावित नजर आ रही हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस कोलैब को लेकर फैंस के रिएक्शन को रीपोस्ट किया.

यूजर्स कर रहे रिएक्ट

फैंस को राखी सावंत और हानिया आमिर का ये कोलैब काफी पसंद आया. एक फैन ने कमेंट किया, 'राखी सावंत और हानिया आमिर का कोलैब मेरी 2026 की बिंगो लिस्ट में बिल्कुल नहीं था.' वहीं एक अन्य फैन ने लिखा, 'अनएक्सपेक्टेड कोलैब.' एक और यूजर ने कहा, 'राखी ने वो बातें कह दीं, जो हम सभी इंडियन उनसे कहना चाहते हैं.'

कौन हैं हानिया आमिर?

बता दें, हानिया आमिर पाकिस्तान की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने टीवी और फिल्मों में काम किया है. उन्होंने साल 2016 में फिल्म 'जानान' से एक्टिंग डेब्यू किया था. इसके बाद 'तितली', 'विसाल', 'मेरे हमसफर' और 'कभी मैं कभी तुम' जैसे शोज से उन्हें काफी लोकप्रियता मिली. उन्हें आखिरी बार शो 'मेरी जिंदगी है तू' में देखा गया था, जो भारत में भी काफी पॉपुलर हुआ. साल 2025 में हानिया आमिर दिलजीत दोसांझ और नीरू बाजवा के साथ फिल्म 'सरदार जी 3' में भी नजर आई थीं.

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