हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपाकिस्तान के 5 सबसे अमीर एक्टर कौन? Top 3 में नहीं हैं फवाद खान और माहिरा खान का नाम

पाकिस्तान के 5 सबसे अमीर एक्टर कौन? Top 3 में नहीं हैं फवाद खान और माहिरा खान का नाम

Pakistan Top 5 Richest Actor: इस रिपोर्ट में हम आपको बॉलीवुड नहीं बल्कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री के सबसे अमीर सितारों से रूबरू करवा रहे हैं. जानिए लिस्ट में किस-किस का नाम शामिल है.

By : सखी चौधरी | Updated at : 03 Oct 2025 09:37 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर्स हैं जो अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए लोगों के दिलों पर राज करते हैं. इनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी काफी तगड़ी है. ये एक्टर आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक भी बन चुके हैं. यहां हम आपको पाकिस्तान के टॉप 5 रिच स्टार्स से मिलवा रहे हैं. हैरानी की बात ये है कि इसमें फवाद खान और माहिरा खान का नाम सबसे नीचे है.

हुमायूं सईद - इस लिस्ट में सबसे पहले नाम हुमायूं सईद का है. जो कई हिट शोज और फिल्मों में काम कर चुके हैं. ये हुमायूं पाकिस्तान के सबसे अमीर एक्टर हैं. इन्हें पाकिस्तान का शाहरुख खान भी कहा जाता है. डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर है. जो पाकिस्तान के हिसाब से 1380 और भारतीय रुपयों में 435 करोड़ रुपए बनते है.  

शान शाहिद - पाकिस्तान के सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर शान शाहिद है. ये इस इंडस्ट्री के फेमस एक्टर और निर्माता है. एक्टर साल 2014 तक 576 फिल्मों में काम कर चुके थे, इसमें 388 पंजाबी और 188 उर्दू फिल्में हैं. नेटवर्थ की बात करें तो ई24 की रिपोर्ट के मुताबिक ये 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर है. जो भारतीय रुपयों में 163 करोड़ बताई जाती है.

माया अली - टीवी शो ‘दुर्र-ए-शहवार’ से करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस माया अली इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. माया एक बिजनेसवुमन भी हैं. उनका एक क्लोदिंग ब्रांड भी है. ई24 के मुताबिक एक्ट्रेस की नेटवर्थ 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर है. भारतीय रुपयों में  122 करोड़ रुपए है.

माहिरा खान - पाकिस्तान इंडस्ट्री के साथ हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी एक्टेस माहिरा खान लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. न्यूज 18 के अनुसार माहिरा की नेटवर्थ 5-8 मिलियन अमेरिकी डॉलर है. ये भारतीयों रुपयों में 58 करोड़ के करीब बनती है.

फवाद खान - फवाद खान पाकिस्तान के पॉपुलर एक्टर हैं. ये भी हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी हैं. उन्हें बॉलीवुड फिल्म ‘खूबसूरत’ और ‘कपूर एंड संस’ में देखा गया था. कुछ वक्त पहले वाणी कपूर संग उनकी अबीर गुलाल रिलीज हुआ है. हालांकि फिल्म में भारत में बैन है. celebritys worth के मुताबिक एक्टर की नेटवर्थ 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर है. ये भारतीयों पैसों में 40 करोड़ बाताई जाती है.

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 03 Oct 2025 09:37 PM (IST)
Tags :
Fawad Khan Bollywood Humayun Saeed Mahira KhAN
2 साल से कम उम्र के बच्चों को न दें कफ सिरप, केंद्र ने जारी की एडवाइजरी
जयपुर: मरीज को बिस्किट दिया, फोटो खिंचवाकर लिया वापस, बीजेपी की महिला नेता का वीडियो वायरल
भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट के बीच जानें WTC पॉइंट्स टेबल का हाल, टीम इंडिया कौन से नंबर पर
ये 5 दमदार सीरीज OTT पर हो रहीं स्ट्रीम, IMDb रेटिंग 9+, अगर ये नहीं देखा तो क्या देखा
Embed widget