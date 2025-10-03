पाकिस्तान इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर्स हैं जो अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए लोगों के दिलों पर राज करते हैं. इनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी काफी तगड़ी है. ये एक्टर आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक भी बन चुके हैं. यहां हम आपको पाकिस्तान के टॉप 5 रिच स्टार्स से मिलवा रहे हैं. हैरानी की बात ये है कि इसमें फवाद खान और माहिरा खान का नाम सबसे नीचे है.

हुमायूं सईद - इस लिस्ट में सबसे पहले नाम हुमायूं सईद का है. जो कई हिट शोज और फिल्मों में काम कर चुके हैं. ये हुमायूं पाकिस्तान के सबसे अमीर एक्टर हैं. इन्हें पाकिस्तान का शाहरुख खान भी कहा जाता है. डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर है. जो पाकिस्तान के हिसाब से 1380 और भारतीय रुपयों में 435 करोड़ रुपए बनते है.

शान शाहिद - पाकिस्तान के सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर शान शाहिद है. ये इस इंडस्ट्री के फेमस एक्टर और निर्माता है. एक्टर साल 2014 तक 576 फिल्मों में काम कर चुके थे, इसमें 388 पंजाबी और 188 उर्दू फिल्में हैं. नेटवर्थ की बात करें तो ई24 की रिपोर्ट के मुताबिक ये 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर है. जो भारतीय रुपयों में 163 करोड़ बताई जाती है.

माया अली - टीवी शो ‘दुर्र-ए-शहवार’ से करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस माया अली इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. माया एक बिजनेसवुमन भी हैं. उनका एक क्लोदिंग ब्रांड भी है. ई24 के मुताबिक एक्ट्रेस की नेटवर्थ 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर है. भारतीय रुपयों में 122 करोड़ रुपए है.

माहिरा खान - पाकिस्तान इंडस्ट्री के साथ हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी एक्टेस माहिरा खान लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. न्यूज 18 के अनुसार माहिरा की नेटवर्थ 5-8 मिलियन अमेरिकी डॉलर है. ये भारतीयों रुपयों में 58 करोड़ के करीब बनती है.

फवाद खान - फवाद खान पाकिस्तान के पॉपुलर एक्टर हैं. ये भी हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी हैं. उन्हें बॉलीवुड फिल्म ‘खूबसूरत’ और ‘कपूर एंड संस’ में देखा गया था. कुछ वक्त पहले वाणी कपूर संग उनकी अबीर गुलाल रिलीज हुआ है. हालांकि फिल्म में भारत में बैन है. celebritys worth के मुताबिक एक्टर की नेटवर्थ 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर है. ये भारतीयों पैसों में 40 करोड़ बाताई जाती है.

